Malgré l’échec collectif de son club, Lehmann a vécu une saison paradoxalement réussie sur le plan individuel. L’attaquante, arrivée dans les Midlands en janvier, n’a disputé que neuf matchs, dont cinq comme titulaire, et totalise seulement 502 minutes de jeu. Pourtant, à chaque rencontre où elle était sur la pelouse, son équipe s’est inclinée. Pourtant, grâce à une base de fans mondiale de plus de 15 millions d’abonnés, elle a été élue Joueuse de la saison par les supporters et a décroché le prix du But de la saison. Son unique réalisation, contre son ancien club Aston Villa, lui a valu ce second trophée, illustrant l’influence de sa popularité en dehors du terrain malgré des contributions sportives pour les Foxes réduites par des problèmes de condition physique.