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Alisha Lehmann maintient un rythme de travail soutenu même en période de congés. L’attaquante suisse a été aperçue à la salle de sport durant ses vacances ensoleillées aux côtés de son compagnon Montel McKenzie, laissant provisoirement de côté les soucis de relégation en WSL
Escapade en Jamaïque et séances d’entraînement
Lehmann a partagé un selfie miroir sur sa story Instagram avec son compagnon Montel McKenzie, révélant au passage leur escapade tropicale. Postant devant un panneau géant sur une plage pittoresque, la joueuse a confirmé que le couple profitait de vacances ensoleillées en Jamaïque. Tous deux apparaissaient en pleine forme, preuve que leur routine d’entraînement se poursuit même en mode détente. Pour Lehmann, ce séjour jamaïcain représente une pause mentale bien méritée après une fin de saison nationale désastreuse. Leicester City vient en effet d'être relégué de la Women's Super League suite à une défaite cruelle aux tirs au but face à Charlton Athletic. La star suisse se concentre désormais sur sa récupération physique.
Des destins contrastés sur le terrain
Alors que Lehmann digère encore l’amertume de la relégation, son compagnon savoure les retombées d’un triomphe retentissant. McKenzie a récemment décroché le prestigieux titre de la Baller League UK à l’O2 Arena, où son équipe a dominé NDL FC 5-2. Le couple s’est embrassé sur la pelouse pour célébrer cet exploit, témoignant de la solidité de leur lien. Interrogé par le Daily Mail, le joueur avait expliqué l’effet bénéfique de sa présence : « Naturellement, cela vous donne un coup de pouce, comme si un membre de la famille ou un ami vous regardait. » Un soutien qui se traduit également sur les terrains d’entraînement jamaïcains, où le couple travaille ensemble pour préserver sa condition physique.
Des distinctions individuelles malgré les difficultés de l'équipe
Malgré l’échec collectif de son club, Lehmann a vécu une saison paradoxalement réussie sur le plan individuel. L’attaquante, arrivée dans les Midlands en janvier, n’a disputé que neuf matchs, dont cinq comme titulaire, et totalise seulement 502 minutes de jeu. Pourtant, à chaque rencontre où elle était sur la pelouse, son équipe s’est inclinée. Pourtant, grâce à une base de fans mondiale de plus de 15 millions d’abonnés, elle a été élue Joueuse de la saison par les supporters et a décroché le prix du But de la saison. Son unique réalisation, contre son ancien club Aston Villa, lui a valu ce second trophée, illustrant l’influence de sa popularité en dehors du terrain malgré des contributions sportives pour les Foxes réduites par des problèmes de condition physique.
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Des choix cruciaux se profilent pour l’attaquant.
Prochaine étape pour Lehmann : un vaste chantier de reconstruction et un dilemme stratégique concernant sa carrière. L’icône mondiale doit bientôt choisir : rester à Leicester pour lutter pour la promotion en première division ou chercher un transfert vers un autre club. En attendant, un séjour détente en Jamaïque lui sert de pause bienvenue avant de prendre ces décisions cruciales.