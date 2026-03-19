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Alisha Lehmann, la « géante du monde des affaires », est invitée à tout mettre en œuvre pour que Leicester, dernier du classement, reste en WSL, alors qu'une légende des Foxes met en garde contre un départ possible cet été
Lehmann de retour en Angleterre après avoir tenté sa chance en Italie
Leicester a été considéré comme ayant réussi un véritable coup de maître en ramenant Lehmann dans les rangs de la WSL. Elle avait auparavant joué pour West Ham, Everton et Aston Villa. En 2024, elle a rejoint Turin, ce qui a permis à la Suissesse de remporter le titre de championne de Serie A.
La joueuse de 27 ans a sauté sur l'occasion de participer à un projet ambitieux à Côme – ce qui lui a permis de vivre son rêve dans un cadre idyllique –, mais l'opportunité de revenir dans les Midlands s'est avérée trop belle pour être refusée.
Lehmann s'est jointe à la lutte pour le maintien à Leicester, alors que le club reste ancré en bas du classement de la WSL, et l'on s'interroge déjà sur ce que la relégation pourrait signifier pour son contrat de deux ans et demi.
Lehmann respectera-t-elle son contrat avec les Foxes ?
L'ancien attaquant des Foxes, Heskey, a déjà occupé les fonctions d'ambassadeur et d'entraîneur par intérim de l'équipe féminine de Leicester. Interrogé sur ce que Lehmann apporte à l'équipe – sa popularité en dehors du terrain étant largement reconnue –, Heskey, s'exprimant en collaboration avec Betinia, a déclaré à GOAL : « Bien sûr, sur le plan commercial, c'est une titane, n'est-ce pas ? Elle est énorme, mais sur le plan footballistique, je pense qu'il s'agit surtout de leur permettre de marquer des points.
« Elles sont en difficulté en ce moment et elles ont besoin d’une victoire, d’où qu’elle vienne, pour rester dans la course au maintien. Il ne leur en manque plus qu’une. Je pense qu’il leur faut peut-être une, voire deux victoires supplémentaires, et je pense qu’elles s’en sortiront, mais elles doivent les décrocher d’une manière ou d’une autre. »
Interrogé sur la question de savoir si la signature de Lehmann s’inscrit dans un projet à long terme, compte tenu des avantages évidents qu’il y a à la garder, Heskey a ajouté : « Oui, il y a la possibilité de voir plus loin, mais encore une fois, il faut rester en première division pour garder quelqu’un comme elle au club. »
Leicester se concentre sur le football, pas sur le nombre d'abonnés sur Instagram
Lehmann n’a donné aucune indication laissant penser qu’elle envisageait de quitter rapidement Leicester. Lors de son transfert en provenance de Côme, elle a déclaré sur le site officiel du club : « C’est incroyable et je suis tellement heureuse d’être ici. C’est comme un retour aux sources que de revenir en Angleterre, et j’en suis vraiment ravie. Leicester est un club formidable. J’ai vu le centre d’entraînement et, bien sûr, le stade. Ils veulent faire progresser le football féminin. »
Leicester se réjouit d’accueillir Lehmann dans ses rangs. L’entraîneur principal Rick Passmoor tient toutefois à souligner qu’il reste concentré sur ce que l’internationale suisse apporte sur le terrain, et non sur le fait qu’elle compte 15,7 millions d’abonnés sur Instagram.
Passmoor a déclaré : « Laissez ça aux autres membres du club. Je suis ici pour le football et uniquement pour le football. [L'engagement sur les réseaux sociaux] est formidable pour les médias, formidable pour le club, oui. Mais nous nous occupons de chaque joueuse ici.
« C’est une question de personnes, il s’agit de mettre les joueuses au centre. À mes yeux, elle est ici uniquement pour le football. C’est formidable qu’elle ait voulu venir à Leicester City et, d’un point de vue de l’entraînement, elle s’en sort déjà bien, donc nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. »
Il a poursuivi en parlant de l’engagement total de Lehmann envers la cause des Foxes : « C’est son objectif. C’est à cela que sert la compétition : me donner le casse-tête de la sélection avant chaque match. Elle fait donc partie de nos plans et de cette équipe, et c’est un jeu d’équipe. Évidemment, nous choisissons les équipes adaptées à chaque match et, bien sûr, la façon dont nous voulons jouer. Elle ne viendra donc pas ici pour rester assise dans les tribunes. Elle est là pour donner le meilleur d’elle-même, pour continuer à me pousser à dire : « Fais-moi jouer. » C’est comme ça pour toutes les autres joueuses dans ce bâtiment. »
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Lutte pour le maintien en WSL : le prochain match de Leicester
Leicester, qui n'affiche que deux victoires et neuf points à son actif cette saison après 16 rencontres, fera son retour en WSL dimanche en accueillant l'ancienne équipe de Lehmann, Aston Villa.
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