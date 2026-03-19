Alisha Lehmann, la « géante du monde des affaires », est invitée à tout mettre en œuvre pour que Leicester, dernier du classement, reste en WSL, alors qu'une légende des Foxes met en garde contre un départ possible cet été

Lehmann n’a donné aucune indication laissant penser qu’elle envisageait de quitter rapidement Leicester. Lors de son transfert en provenance de Côme, elle a déclaré sur le site officiel du club : « C’est incroyable et je suis tellement heureuse d’être ici. C’est comme un retour aux sources que de revenir en Angleterre, et j’en suis vraiment ravie. Leicester est un club formidable. J’ai vu le centre d’entraînement et, bien sûr, le stade. Ils veulent faire progresser le football féminin. »

Leicester se réjouit d’accueillir Lehmann dans ses rangs. L’entraîneur principal Rick Passmoor tient toutefois à souligner qu’il reste concentré sur ce que l’internationale suisse apporte sur le terrain, et non sur le fait qu’elle compte 15,7 millions d’abonnés sur Instagram.

Passmoor a déclaré : « Laissez ça aux autres membres du club. Je suis ici pour le football et uniquement pour le football. [L'engagement sur les réseaux sociaux] est formidable pour les médias, formidable pour le club, oui. Mais nous nous occupons de chaque joueuse ici.

« C’est une question de personnes, il s’agit de mettre les joueuses au centre. À mes yeux, elle est ici uniquement pour le football. C’est formidable qu’elle ait voulu venir à Leicester City et, d’un point de vue de l’entraînement, elle s’en sort déjà bien, donc nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. »

Il a poursuivi en parlant de l’engagement total de Lehmann envers la cause des Foxes : « C’est son objectif. C’est à cela que sert la compétition : me donner le casse-tête de la sélection avant chaque match. Elle fait donc partie de nos plans et de cette équipe, et c’est un jeu d’équipe. Évidemment, nous choisissons les équipes adaptées à chaque match et, bien sûr, la façon dont nous voulons jouer. Elle ne viendra donc pas ici pour rester assise dans les tribunes. Elle est là pour donner le meilleur d’elle-même, pour continuer à me pousser à dire : « Fais-moi jouer. » C’est comme ça pour toutes les autres joueuses dans ce bâtiment. »