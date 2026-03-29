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Alisha Lehmann est la cible de critiques la qualifiant de « lapin pris dans les phares » alors que Leicester se rapproche de la relégation en WSL après une septième défaite consécutive
Une recrue du mercato d'hiver peine à s'imposer
Lehmann n'a pas réussi à apporter la puissance offensive cruciale attendue lorsqu'elle a quitté Côme pour rejoindre les Foxes cet hiver. Recrutée pour mener la lutte pour le maintien et faire taire ses détracteurs, son transfert n'a pas porté ses fruits. L'attaquante n'a réussi à marquer qu'un seul but depuis son arrivée, et ses performances font l'objet d'une attention particulière alors que le club s'enfonce de plus en plus dans les difficultés. La défaite 1-0 contre Brighton marque la septième défaite consécutive de Leicester, le laissant ancré en bas du classement et se rapprochant de plus en plus de la relégation en Women's Super League.
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Les statistiques décevantes du match alimentent les critiques des commentateurs
Son manque d'impact était flagrant lors du match contre Brighton, avant qu'elle ne soit remplacée par Rosella Ayane à la 86e minute. Pendant son temps de jeu, elle n'a pas réussi un seul tir, n'a effectué que 22 touches de balle et a perdu le ballon à 12 reprises. De plus, elle n'a réussi que sept de ses dix passes. Cette prestation terne a suscité une critique sans détour de la part de Trent Hutson, commentateur pour BBC Radio Sussex.
Hutson a déclaré : « Alisha Lehmann a manqué de finition aujourd'hui. Elle a peu joué en WSL ces derniers temps, et revenir dans une équipe en difficulté n'est jamais facile. Aujourd'hui, lorsqu'elle récupérait le ballon et se retrouvait avec un peu d'espace, elle avait l'air d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. »
L'entraîneur de Leicester refuse de pointer du doigt des joueurs en particulier
À l'issue du coup de sifflet final, l'entraîneur de Leicester, Rick Passmoor, s'est adressé aux médias, refusant de pointer du doigt des joueurs en particulier. Bien que son équipe n'ait cadré que cinq tirs pendant tout le match, il reste optimiste.
Passmoor a déclaré : « C'est difficile. Nous devons simplement réfléchir, analyser la situation, puis aller de l'avant. Nous avons largement le temps de nous préparer pour la série de matchs à domicile qui nous attend. Il y a des aspects du jeu où nous avons bien joué. Je pense que le groupe reste soudé. Nous attendons avec impatience le prochain match contre London City. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il gardait confiance en son équipe, il a ajouté : « Absolument. Nous savions que ce serait un défi, et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Les joueurs et le staff restent soudés, nous veillons à nous motiver mutuellement et nous attendons avec impatience les matchs à venir. »
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La lutte pour la survie s'intensifie dans les semaines à venir
Le temps presse pour Leicester, qui doit encore sauver sa saison. Le club occupe actuellement la dernière place du classement, à quatre points de West Ham, même s'il a un match en retard à disputer. Leicester fera son retour en WSL le 26 avril, lors d'un déplacement chez les London City Lionesses.