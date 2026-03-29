Alisha Lehmann est la cible de critiques la qualifiant de « lapin pris dans les phares » alors que Leicester se rapproche de la relégation en WSL après une septième défaite consécutive

À l'issue du coup de sifflet final, l'entraîneur de Leicester, Rick Passmoor, s'est adressé aux médias, refusant de pointer du doigt des joueurs en particulier. Bien que son équipe n'ait cadré que cinq tirs pendant tout le match, il reste optimiste.

Passmoor a déclaré : « C'est difficile. Nous devons simplement réfléchir, analyser la situation, puis aller de l'avant. Nous avons largement le temps de nous préparer pour la série de matchs à domicile qui nous attend. Il y a des aspects du jeu où nous avons bien joué. Je pense que le groupe reste soudé. Nous attendons avec impatience le prochain match contre London City. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il gardait confiance en son équipe, il a ajouté : « Absolument. Nous savions que ce serait un défi, et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Les joueurs et le staff restent soudés, nous veillons à nous motiver mutuellement et nous attendons avec impatience les matchs à venir. »