L’attaquante de 27 ans a rejoint Leicester en janvier après avoir évolué en Italie sous les couleurs de Côme et de la Juventus. Malgré l’importante couverture médiatique qui a accompagné son arrivée, l’impact de Lehmann en Women’s Super League est resté modeste : elle n’a été alignée d’entrée que cinq fois cette saison.

Sur le plan statistique, la saison s’est avérée difficile pour la joueuse et le club : Lehmann a disputé neuf rencontres de WSL, et, fait marquant, les Foxes ont perdu à chaque fois. Malgré ces chiffres, elle a été élue Joueuse de l’année par les supporters, une récompense qui témoigne de sa grande popularité.



