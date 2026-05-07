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Alisha Lehmann a été couronnée meilleure joueuse de la saison à Leicester, malgré seulement cinq titularisations, et a également raflé le prix du plus beau but
Un joueur apprécié des supporters malgré les performances contrastées de son équipe.
L’attaquante de 27 ans a rejoint Leicester en janvier après avoir évolué en Italie sous les couleurs de Côme et de la Juventus. Malgré l’importante couverture médiatique qui a accompagné son arrivée, l’impact de Lehmann en Women’s Super League est resté modeste : elle n’a été alignée d’entrée que cinq fois cette saison.
Sur le plan statistique, la saison s’est avérée difficile pour la joueuse et le club : Lehmann a disputé neuf rencontres de WSL, et, fait marquant, les Foxes ont perdu à chaque fois. Malgré ces chiffres, elle a été élue Joueuse de l’année par les supporters, une récompense qui témoigne de sa grande popularité.
Visibilité internationale et influence sur les réseaux sociaux
L’arrivée de Lehmann à Leicester a suscité un vif intérêt pour le club, notamment en raison de son statut de star des réseaux sociaux. Avec plus de 15,5 millions d’abonnés sur Instagram, l’internationale suisse figure parmi les joueuses les plus influentes du football féminin. Mannequin de profession, elle étend encore sa notoriété bien au-delà des terrains, consolidant une image de marque mondiale.
Sa vie privée a également souvent fait la une des journaux, notamment sa précédente relation avec le milieu de terrain d'Aston Villa, Douglas Luiz. Le couple a quitté Villa pour rejoindre la Juventus avant de mettre fin à sa relation en 2025.
Un but lui vaut un deuxième titre
Lehmann a été couronnée lauréate du prix du « But de la saison » des Leicester Women. Cette récompense lui a été attribuée pour son unique réalisation de l’exercice, une frappe décisive signée en mars face à Villa. Dans une saison cauchemar pour les Foxes, qui pourraient encore être relégués de la WSL, la conclusion de Lehmann a offert l’une des rares étincelles de génie.
Récompensé au King Power Stadium, ce but a couronné une action collective de grande classe. Bien placée au point de penalty, la milieu de terrain a fait preuve d’une précision chirurgicale pour loger le ballon dans les filets. Les supporters avaient le choix entre onze réalisations pour les distinctions de fin de saison, mais la frappe chirurgicale de Lehmann face à son ancien club s’est nettement détachée du lot.
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Le match de barrage de relégation approche
Si Lehmann savoure ses exploits individuels, l’éclat de ses récompenses personnelles ne suffit pas à dissimuler la réalité d’une saison difficile pour Leicester City. Le club, condamné à la dernière place du classement de la WSL, ne pourra éviter la relégation qu’en cas de victoire lors de son dernier match contre Everton.
Les Foxes affronteront le 23 mai l’équipe classée troisième de WSL 2 en barrage de relégation, et l’avenir de Lehmann pourrait bien se jouer sur la capacité du club à se maintenir.