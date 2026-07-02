Alisha Lehmann a assisté en direct, sur le court central, à la victoire d’Iga Swiatek au deuxième tour de Wimbledon, accompagnée de son nouveau fiancé, Montel McKenzie

Lehmann et McKenzie ont officialisé leur couple en janvier, et leur relation a depuis connu une progression fulgurante. L’annonce de leurs fiançailles a immédiatement suscité la joie de leurs proches et de leurs supporters, tandis que plusieurs anciens participants de « Love Island » leur adressaient leurs félicitations sur les réseaux sociaux.

Des rumeurs de fiançailles avaient émergé dès mai, lorsque le couple avait été repéré dans une bijouterie haut de gamme ; McKenzie avait alors taquiné ses fans avec un emoji « serrure et clé », avant que leurs agents ne démentent une demande officielle. Lehmann a toutefois officialisé la nouvelle dans un post Instagram adressé à ses abonnés le 24 juin.