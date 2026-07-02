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Alisha Lehmann a assisté en direct, sur le court central, à la victoire d’Iga Swiatek au deuxième tour de Wimbledon, accompagnée de son nouveau fiancé, Montel McKenzie
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Une sortie romantique après les fiançailles
Fraîchement fiancés sous les flashs des photographes, Lehmann et McKenzie ont fait leur retour sur le devant de la scène lors de l’un des rendez-vous phares du calendrier sportif britannique. Le couple a assisté à la victoire de Swiatek, qui a disposé de Karolína Plíšková en deux sets et validé son billet pour le troisième tour de Wimbledon. Lehmann a partagé l’instant sur son compte Instagram officiel, publiant un cliché où le couple sourit dans les tribunes. McKenzie portait des lunettes de soleil tandis que Lehmann arborait une tenue blanche. Cette sortie intervient peu après la demande en mariage de McKenzie lors de vacances d’été idylliques sur la plage, un moment que Lehmann a célébré avec ses millions d’abonnés en publiant une série de photos professionnelles de cet événement spécial.
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Une liaison éclair et des festivités tout juste conclues
Lehmann et McKenzie ont officialisé leur couple en janvier, et leur relation a depuis connu une progression fulgurante. L’annonce de leurs fiançailles a immédiatement suscité la joie de leurs proches et de leurs supporters, tandis que plusieurs anciens participants de « Love Island » leur adressaient leurs félicitations sur les réseaux sociaux.
Des rumeurs de fiançailles avaient émergé dès mai, lorsque le couple avait été repéré dans une bijouterie haut de gamme ; McKenzie avait alors taquiné ses fans avec un emoji « serrure et clé », avant que leurs agents ne démentent une demande officielle. Lehmann a toutefois officialisé la nouvelle dans un post Instagram adressé à ses abonnés le 24 juin.
Des fortunes diverses sur la pelouse
Lehmann et McKenzie vivent actuellement des destins opposés. McKenzie a récemment célébré la victoire en Baller League UK avec son club Prime FC, vainqueur 5-2. Dans le même temps, Lehmann et Leicester City ont connu une relégation dévastatrice de la Women’s Super League.
L’Allemande a dû surmonter des obstacles physiques et psychologiques depuis son arrivée en provenance de la Juventus lors du mercato hivernal, et elle a confié à ses followers avoir traversé des épreuves éprouvantes. « Cela a été l’une des années les plus difficiles de ma carrière de footballeuse, a-t-elle déclaré. Beaucoup de défis, de revers, de blessures et de moments qui m’ont mise à l’épreuve, tant sur le terrain qu’en dehors. »
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Se préparer aux défis de la saison à venir
Lehmann va bientôt entamer une préparation intensive en vue de la nouvelle saison, même si son avenir au sein de son club reste incertain. Elle doit décider si elle souhaite rester et se battre pour la montée avec Leicester City ou chercher à être transférée ailleurs. Prête à relever les défis à venir, Lehmann a déclaré : « J'ai hâte que la saison prochaine commence. Je serai prête, en meilleure forme, plus forte et plus motivée que jamais. Ce n'est que le début. »