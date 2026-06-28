Algérie-Autriche : un match fou se termine sur le score de 3-3 et qualifie les deux équipes pour les seizièmes de finale ; Kalajdzic évite l’élimination à Rangnick, l’Iran est trompé

ALGÉRIE - AUTRICHE 3-3

BUTEURS : 28' Arnautovic (Autriche), 45' (mi-temps) Belghali (Algérie), 55' Sabitzer (Autriche), 60', 93' Mahrez (Algérie), 96' Kalajdzic (Autriche)





ALGÉRIE : Benbot O., Belghali R. (remplacé à la 26^e minute de la 2^e mi-temps par Chergui S.), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (remplacé à la 26^e de la 2^e mi-temps par Ait-Nouri R.), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (remplacé à la 45^e+4 de la 2^e mi-temps par Ghedjemis F.), Gouiri A. (remplacé à la 26^e de la 2^e mi-temps par Belaid Z.). Entraîneur : V. Petković.



AUTRICHE : Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (remplacé par Danso K. à la 17^e de la seconde période), Mwene P. (remplacé par Kalajdzic S. à la 45^e+5 de la seconde période), Seiwald N., Schlager X. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Gregoritsch M.). Entraîneur : Rangnick R.





Arbitre : Tantashev





Avertissements : Arnautovic (Autriche)

EXCLUS : -