Un match haletant jusqu'à la dernière minute du temps additionnel a vu l'Autriche de Ralf Rangnick, pourtant doublement en tête, frôler une élimination retentissante dès le premier tour. Tout s’est joué à Kansas City pour clore le groupe J : la rencontre s’est conclue sur un incroyable 3-3, score qui qualifie les deux formations pour les seizièmes de finale. L’Autriche affrontera l’Espagne le 2 juillet à 21 h à Los Angeles, tandis que les Nord-Africains défieront la Suisse le 3 juillet à Vancouver.
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Algérie-Autriche : un match fou se termine sur le score de 3-3 et qualifie les deux équipes pour les seizièmes de finale ; Kalajdzic évite l’élimination à Rangnick, l’Iran est trompé
UNE VENGEANCE MANQUÉE
Cette rencontre aurait pu offrir aux Fennecs l’occasion de prendre leur revanche sur ce qu’on a appelé la « honte de Gijón » lors de l’édition 1982 (l’Autriche, battue 1-0 par l’Allemagne de l’Ouest dans cette ville espagnole, avait alors éliminé l’Algérie au goal average), a été ouverte à la 28e minute de la première période par l’ancien Interiste Marko Arnautovic, qui, servi par Alaba, a inscrit son deuxième but dans ce Mondial et rejoint ainsi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et le Camerounais Roger Milla au sein du club très fermé des footballeurs âgés d’au moins 37 ans ayant marqué plus d’un but en Coupe du monde. Menée au score, l’Algérie, alors virtuellement éliminée, parvient toutefois à égaliser juste avant la mi-temps grâce à une merveille du Véronais Belghali.
MAHREZ ÉBLOUIT, PUIS L'AUTRICHE ÉLIMINE L'IRAN
C'est toutefois en deuxième mi-temps que le match réserve ses moments les plus intenses : à la 55e, l'Autriche reprend l'avantage grâce à une frappe précise de Sabitzer depuis l'entrée de la surface, à laquelle répond, à peine 5 minutes plus tard, un Riyad Mahrez intemporel, sur une passe décisive de l'ancien joueur de la Roma, Aouar. Le match se crispe ensuite jusqu’aux arrêts de jeu : le même duo Aouar-Mahrez offre alors un doublé à l’ancien Citizen, qui inscrit le 3-2. À cet instant, l’Algérie serait qualifiée comme deuxième de sa poule, l’Autriche éliminée, et l’Iran, troisième avec trois points et une différence de buts nulle, C’est alors Kalajdzic, à la 96^e minute, qui anéantit les rêves de la Team Melli et inscrit le but du 3-3 qui qualifie, main dans la main, l’Autriche et l’Algérie.
LE BILAN DU MATCH
ALGÉRIE - AUTRICHE 3-3
BUTEURS : 28' Arnautovic (Autriche), 45' (mi-temps) Belghali (Algérie), 55' Sabitzer (Autriche), 60', 93' Mahrez (Algérie), 96' Kalajdzic (Autriche)
ALGÉRIE : Benbot O., Belghali R. (remplacé à la 26^e minute de la 2^e mi-temps par Chergui S.), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (remplacé à la 26^e de la 2^e mi-temps par Ait-Nouri R.), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (remplacé à la 45^e+4 de la 2^e mi-temps par Ghedjemis F.), Gouiri A. (remplacé à la 26^e de la 2^e mi-temps par Belaid Z.). Entraîneur : V. Petković.
AUTRICHE : Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (remplacé par Danso K. à la 17^e de la seconde période), Mwene P. (remplacé par Kalajdzic S. à la 45^e+5 de la seconde période), Seiwald N., Schlager X. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (à la 1^(re) min. de la 2^e mi-temps : Gregoritsch M.). Entraîneur : Rangnick R.
Arbitre : Tantashev
Avertissements : Arnautovic (Autriche)
EXCLUS : -