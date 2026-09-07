Toluca a mis fin à une disette de titres de 15 ans sous les ordres de Mohamed en 2025. Depuis, le club est devenu un serial winner. Et à Houston, il a pu remercier Alexis Vega de l’avoir lancé sur de très bonnes bases.

L’attaquant a conclu une belle action des Diablos Rojos dès la quatrième minute. Monterrey a ensuite pris de l’élan, avec huit tirs et 14 touches dans la surface adverse avant la pause. Le club a fini par devancer Toluca dans la possession également, mais l’équipe de Mohamed s’est contentée de protéger son avantage et de chercher à faire plus de dégâts en contre-attaque. Cette approche a payé à la 70e minute, lorsque Helinho a porté l’estocade.



