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Alexis Vega et Helinho portent Toluca face à Monterrey pour devenir le premier vainqueur de Liga MX de la Leagues Cup élargie
- GOAL
La série de victoires continue
Toluca a mis fin à une disette de titres de 15 ans sous les ordres de Mohamed en 2025. Depuis, le club est devenu un serial winner. Et à Houston, il a pu remercier Alexis Vega de l’avoir lancé sur de très bonnes bases.
L’attaquant a conclu une belle action des Diablos Rojos dès la quatrième minute. Monterrey a ensuite pris de l’élan, avec huit tirs et 14 touches dans la surface adverse avant la pause. Le club a fini par devancer Toluca dans la possession également, mais l’équipe de Mohamed s’est contentée de protéger son avantage et de chercher à faire plus de dégâts en contre-attaque. Cette approche a payé à la 70e minute, lorsque Helinho a porté l’estocade.
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L’histoire est en marche
Depuis que la MLS et la Liga MX ont élargi la Leagues Cup en 2023, les clubs de MLS avaient largement dominé les derniers tours, en remportant trois titres d’affilée. Mais ce succès s’accompagnait de questions sur l’avantage du terrain, puisque tous les matches de ces éditions s’étaient disputés aux États-Unis ou au Canada.
Cela a changé cet été, lorsque les trois clubs de Liga MX les mieux classés ont été autorisés à accueillir des matches au Mexique. Reste à savoir si cela a fait pencher la balance, mais le changement dans les résultats était clair : les quatre demi-finalistes venaient de Liga MX. Et lorsque le coup de sifflet final a retenti au Texas, Toluca était la dernière équipe encore debout.
- ZUMA Press Wire
Vega nommé meilleur joueur
Le succès de Vega ne s’est pas limité à la finale. L’attaquant a inscrit quatre buts durant le parcours de Toluca vers le titre, concluant son tournoi par le trophée de meilleur joueur.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Toluca reprend sa campagne de Liga MX lorsqu’il affrontera l’Atlas à domicile le 12 septembre. Finaliste malheureux, Monterrey jouera également le même jour, en recevant les Tigres.
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