Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

Traduit par

Alexis Vega et Helinho portent Toluca face à Monterrey pour devenir le premier vainqueur de Liga MX de la Leagues Cup élargie

Toluca vs Monterrey
Toluca
Monterrey
Coupe de la ligue

Alexis Vega et Helinho ont marqué de part et d’autre de la mi-temps, tandis que Toluca a dominé Monterrey 2-0 dans une finale de Leagues Cup animée à Houston. Ce triomphe prolonge la série dominante d’Antonio Mohamed, Toluca ayant remporté six trophées en 15 mois, et fait du club la première équipe de Liga MX à soulever le trophée depuis que la compétition a adopté son format élargi en 2023.

  • Helinho, TolucaGOAL

    La série de victoires continue

    Toluca a mis fin à une disette de titres de 15 ans sous les ordres de Mohamed en 2025. Depuis, le club est devenu un serial winner. Et à Houston, il a pu remercier Alexis Vega de l’avoir lancé sur de très bonnes bases.

    L’attaquant a conclu une belle action des Diablos Rojos dès la quatrième minute. Monterrey a ensuite pris de l’élan, avec huit tirs et 14 touches dans la surface adverse avant la pause. Le club a fini par devancer Toluca dans la possession également, mais l’équipe de Mohamed s’est contentée de protéger son avantage et de chercher à faire plus de dégâts en contre-attaque. Cette approche a payé à la 70e minute, lorsque Helinho a porté l’estocade.


    • Publicité
  • Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    L’histoire est en marche

    Depuis que la MLS et la Liga MX ont élargi la Leagues Cup en 2023, les clubs de MLS avaient largement dominé les derniers tours, en remportant trois titres d’affilée. Mais ce succès s’accompagnait de questions sur l’avantage du terrain, puisque tous les matches de ces éditions s’étaient disputés aux États-Unis ou au Canada.

    Cela a changé cet été, lorsque les trois clubs de Liga MX les mieux classés ont été autorisés à accueillir des matches au Mexique. Reste à savoir si cela a fait pencher la balance, mais le changement dans les résultats était clair : les quatre demi-finalistes venaient de Liga MX. Et lorsque le coup de sifflet final a retenti au Texas, Toluca était la dernière équipe encore debout.


  • imago-sport-1082332667.jpgZUMA Press Wire

    Vega nommé meilleur joueur

    Le succès de Vega ne s’est pas limité à la finale. L’attaquant a inscrit quatre buts durant le parcours de Toluca vers le titre, concluant son tournoi par le trophée de meilleur joueur.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    Que se passe-t-il ensuite ?

    Toluca reprend sa campagne de Liga MX lorsqu’il affrontera l’Atlas à domicile le 12 septembre. Finaliste malheureux, Monterrey jouera également le même jour, en recevant les Tigres.

Liga MX
Toluca crest
Toluca
TOL
Atlas crest
Atlas
ATL
Liga MX
Monterrey crest
Monterrey
MON
Tigres crest
Tigres
TIG