Meilleur buteur de l’histoire du Chili, avec 51 buts en 168 sélections, il a accueilli avec enthousiasme ce nouveau chapitre nord-américain.

S’exprimant via les médias officiels du club, l’attaquant a réaffirmé son engagement : « Je suis très heureux de rejoindre le CF Montréal et de relever ce nouveau défi. Je suis reconnaissant envers le club pour la confiance qu’il m’a accordée.

« J’ai hâte de mettre mon expérience au service de l’équipe afin que nous puissions atteindre nos objectifs et offrir des moments mémorables à nos supporters. Je suis ici pour tout donner pour le club et pour cette ville. »