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Alexis Sanchez met un terme à une carrière européenne de 18 ans pour rejoindre le CF Montréal, l’ancien joueur de Barcelone et d’Arsenal visant des « moments mémorables » en MLS
Sanchez s’engage en MLS
L’ancien attaquant du Sanchez de Barcelone, d’Arsenal, de Manchester United, de l’Inter, de Marseille et de Séville a officiellement signé comme joueur désigné avec le club de MLS de Montréal. L’accord initial du vétéran de 37 ans court jusqu’en mai prochain, couvrant le reste de la campagne actuelle ainsi que la saison sprint prévue pour le premier semestre 2027. Le club canadien conserve également une option de prolongation d’un an pour la saison 2027-2028 après la fin de son passage en Espagne.
- ZUMA Press Wire
La star chilienne vise le succès
Meilleur buteur de l’histoire du Chili, avec 51 buts en 168 sélections, il a accueilli avec enthousiasme ce nouveau chapitre nord-américain.
S’exprimant via les médias officiels du club, l’attaquant a réaffirmé son engagement : « Je suis très heureux de rejoindre le CF Montréal et de relever ce nouveau défi. Je suis reconnaissant envers le club pour la confiance qu’il m’a accordée.
« J’ai hâte de mettre mon expérience au service de l’équipe afin que nous puissions atteindre nos objectifs et offrir des moments mémorables à nos supporters. Je suis ici pour tout donner pour le club et pour cette ville. »
Le leadership arrive en pleine tourmente
L’arrivée de l’attaquant au palmarès étoffé intervient à un moment charnière pour Montréal, qui occupe la 14e place de la Conférence Est après n’avoir pris que 16 points en 18 matches sous les ordres de l’entraîneur intérimaire Philippe Eullaffroy.
Le président de Montréal, Luca Saputo, a chaleureusement accueilli cette arrivée de premier plan : « L’arrivée d’Alexis Sanchez représente une étape importante dans notre projet sportif. Alexis possède une qualité technique exceptionnelle et une expérience au plus haut niveau du football mondial.
« Sa personnalité, son leadership et son esprit de compétition correspondent pleinement à l’identité et aux ambitions de notre club. Nous sommes convaincus qu’il aura un impact immédiat à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. »
- AgenciaLOF
Une chance de débuts contre des rivaux
Montréal mise sur la présence de l’attaquant vétéran pour mettre fin à une série morose de sept matches sans victoire sur la scène nationale. Ses débuts officiels pourraient intervenir dès ce week-end lorsque sa nouvelle équipe se déplacera pour affronter son rival de la Conférence Est, le D.C. United. Le défi immédiat qui attend le nouvel avant-centre sera de relancer une ligne d’attaque qui figure actuellement parmi les moins prolifiques de MLS.
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