Alexis Mac Allister explique pourquoi il est « très difficile d'apprendre de » Lionel Messi et affirme qu'« il n'y aura jamais un autre » joueur semblable au GOAT argentin

Alors qu’il touche au crépuscule de sa carrière, Messi continue de défier toute logique, et ses partenaires de la sélection argentine sont les premiers à le reconnaître : ils n’en finissent pas d’être émerveillés. Après la victoire sans appel 3-0 face à l’Algérie lors du premier match de la Coupe du monde 2026, Mac Allister a décrit ce que représente le fait de partager le terrain avec un joueur qui semble jouer sur une autre fréquence.

« J’apprécie énormément d’être aux côtés de Leo, il n’y en aura jamais d’autre comme lui », a déclaré Mac Allister à la presse. « Le voir à l’œuvre à mes côtés n’a rien d’ordinaire. Je m’en nourris simplement : il est décisif pour nos succès et, parallèlement, il force l’admiration. Il est très difficile d’imiter ce qu’il fait, car on l’a en tête sans jamais y parvenir. Ce que je retiens de lui, ce sont les valeurs et l’humilité qu’il affiche malgré son statut. »