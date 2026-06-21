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Alexis Mac Allister explique pourquoi il est « très difficile d'apprendre de » Lionel Messi et affirme qu'« il n'y aura jamais un autre » joueur semblable au GOAT argentin
La magie de l’incomparable GOAT
Alors qu’il touche au crépuscule de sa carrière, Messi continue de défier toute logique, et ses partenaires de la sélection argentine sont les premiers à le reconnaître : ils n’en finissent pas d’être émerveillés. Après la victoire sans appel 3-0 face à l’Algérie lors du premier match de la Coupe du monde 2026, Mac Allister a décrit ce que représente le fait de partager le terrain avec un joueur qui semble jouer sur une autre fréquence.
« J’apprécie énormément d’être aux côtés de Leo, il n’y en aura jamais d’autre comme lui », a déclaré Mac Allister à la presse. « Le voir à l’œuvre à mes côtés n’a rien d’ordinaire. Je m’en nourris simplement : il est décisif pour nos succès et, parallèlement, il force l’admiration. Il est très difficile d’imiter ce qu’il fait, car on l’a en tête sans jamais y parvenir. Ce que je retiens de lui, ce sont les valeurs et l’humilité qu’il affiche malgré son statut. »
- AFP
Analyse de la démolition en Algérie
L'Argentine a débuté sa campagne en beauté, Messi signant un triplé qui lui a permis d'égaler le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.
Mac Allister a joué un rôle déterminant dans la construction des premiers buts, faisant preuve d’une intelligence tactique qui a permis à la star de l’Inter Miami de s’épanouir.
Analysant son implication sur l’ouverture du score, Mac Allister a expliqué : « Sur le premier, je me trouvais entre les lignes et j’ai vu que Leo se trouvait derrière moi. Beaucoup ont commenté ma feinte de frappe, mais quiconque a déjà joué sait que la passe très puissante de Rodrigo De Paul n’était pas destinée à moi. Sur le troisième but, l’action a démarré à droite, s’est conclue à gauche par une passe en retrait vers Leo, et sa frappe chirurgicale près du poteau a fait le reste : une nouvelle démonstration de son talent hors norme. »
Une soirée historique à la Coupe du monde
L’icône argentine a brillé de mille feux. Outre sa sixième participation à la Coupe du monde, un record, la victoire 3-0 de l’Argentine lui a permis d’égaler Miroslav Klose avec 17 succès en phase finale.
Il a cédé sa place sous les ovations de la 80e minute. Son attention se porte désormais sur les prochains rendez-vous de la phase de groupes : l’Albiceleste défiera l’Autriche le 22 juin, puis conclura son parcours face à la Jordanie. L’Argentine vise ainsi à devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.
- AFP
Tous les regards sont tournés vers le défi autrichien.
Après avoir remporté ses trois premiers points, l’Argentine se tourne vers son deuxième match de phase de groupes, face à l’Autriche à Dallas. L’équipe européenne présente un profil physique bien plus exigeant que celui de l’Algérie, et Mac Allister a prévenu que les champions du monde ne devaient pas relâcher leur effort s’ils voulaient valider dès maintenant leur billet pour les huitièmes de finale.
« Nous sommes un groupe qui en veut toujours plus, cela se voit », a déclaré Mac Allister. « Le football dépend de beaucoup de choses, mais notre seul objectif est de gagner. Nous visons l’excellence. Nous voyons l’enthousiasme des gens quand une Coupe du monde commence. »