En début de saison, les difficultés de Mac Allister étaient imputées à une convalescence plus longue que prévu, consécutive à une série de petits pépins physiques qui avaient poussé Liverpool à écourter sa saison 2024-2025. Le titre déjà acquis, le staff avait choisi de le laisser au repos lors des deux dernières journées afin qu’il se régénère pleinement durant l’été et revienne à son meilleur niveau.

Une nouvelle blessure a toutefois interrompu sa préparation, et l’Argentin ne semble plus tout à fait à son niveau optimal : ses stats défensives ont chuté, il se fait régulièrement déborder au milieu de terrain, et les fans redoutent qu’il ait « perdu ses jambes ».

Certains estiment qu’il s’agit simplement de fatigue : malgré ses pépins physiques de la saison passée, aucun joueur deLiverpool n’a disputé plus de matchs que lui cette année, ce qui laisse penser qu’il a été utilisé à l’excès. Problème : il ne bénéficiera pas non plus d’une vraie trêve estivale, étant toujours annoncé comme titulaire avec l’Argentine lors de la prochaine Coupe du monde.

Dans ces conditions, il paraîtrait peu judicieux que le Real Madrid s’intéresse à un milieu dont les performances et la condition physique se sont dégradées depuis douze mois, au point que Liverpool songerait à le céder, un signal d’alarme pour les Merengue.