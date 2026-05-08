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Mark Doyle

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Alexis Mac Allister et Enzo Fernández figurent depuis longtemps sur les tablettes du Real Madrid. Toutefois, après une saison ponctuée de nombreux signaux d’alerte, les Blancos auraient intérêt à se montrer prudents vis-à-vis de ce duo argentin

Opinion
Real Madrid
Liverpool
Chelsea
A. Mac Allister
E. Fernandez
Premier League
Liverpool vs Chelsea
FEATURES

Alexis Mac Allister et Enzo Fernández présentent de nombreux points communs. Ces deux milieux de terrain, à la fois combatifs et techniquement doués, ont joué un rôle clé dans le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. Ils portent actuellement les couleurs de clubs prestigieux de Premier League, mais leurs noms ont souvent été évoqués du côté du Real Madrid. Jusqu’à l’été dernier, ces rumeurs paraissaient tout à fait crédibles.

Le milieu polyvalent Mac Allister venait tout juste d’aider Liverpool à conquérir son deuxième titre en Premier League, tandis que Fernández avait été décisif lors de la victoire de Chelsea en Ligue Europa Conférence, avant de surprendre le grand favori, le Paris Saint-Germain, en finale de la Coupe du monde des clubs.

Depuis, beaucoup de choses ont changé. À la veille de leur confrontation à Anfield, il est clair que la saison en cours ne s’est pas déroulée comme prévu pour les deux Argentins. D’où une question : le recrutement de Mac Allister ou de Fernández réglerait-il réellement les problèmes du milieu de terrain madrilène ?

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chute spectaculaire

    Liverpool occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, avec dix points d’avance sur Chelsea, et se dirige vers une qualification pour la Ligue des champions. Néanmoins, il serait erroné d’ignorer la saison catastrophique des Reds, censés dominer le championnat après avoir investi plus de 450 millions de livres pour constituer un effectif prétendument champion.

    Ils concluront pourtant l’exercice bredouilles, avec déjà 18 revers impossibles à justifier, et le compteur pourrait encore grimper. Plusieurs maux sont à l’origine de ce déclin spectaculaire : des difficultés sur coups arrêtés, une incapacité à contourner les blocs défensifs, des blessures à répétition et la brouille entre Mohamed Salah et Arne Slot.

    Il restera sans doute impossible de mesurer précisément l’impact de la perte dévastatrice de Diogo Jota sur le groupe.


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  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Pas d’excuses : l’équipe doit assumer ses responsabilités et se remettre immédiatement au travail.

    Alexis Mac Allister a refusé de faire du départ de Diogo Jota l’unique responsable de la saison difficile de Liverpool.

    « Bien sûr, nous nous souvenons de Diogo et c’était une période compliquée, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle cette année a été si difficile pour nous », a déclaré l’ancien joueur de Brighton. « Si vous m’aviez demandé au début de la saison ce que j’attendais, j’aurais quand même répondu que cette équipe était là pour se battre et remporter des compétitions, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

    Nous devons continuer à travailler, car cette saison ne reflète pas le vrai niveau du club. »

    Malheureusement pour Mac Allister, cette saison ne valorise pas non plus son statut de milieu de terrain d’élite en Angleterre.


  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une forme énigmatique

    Si la baisse de forme de Salah a fait davantage les gros titres, ses buts et ses passes décisives ayant été essentiels au titre remporté la saison dernière, celle de Mac Allister est bien plus déroutante. À 27 ans, l’Argentin n’est pas rattrapé par le temps et n’a pas connu de conflit public avec son entraîneur. Il a simplement cessé de bien jouer, sans raison apparente.

    Comme l’a souligné Roy Keane dimanche sur le plateau deSky Sports à Old Trafford, l’Argentin a livré une « prestation catastrophique » lors de la défaite 3-2 de Liverpool face à Manchester United. Il a tourné le dos à une frappe de Matheus Cunha, provoquant un csc pour l’ouverture du score, avant d’offrir une passe mal ajustée qui a conduit au deuxième but mancunien. Kobbie Mainoo a ensuite exploité une relance ratée du même Mac Allister pour inscrire l’estocade finale.

    Le plus triste, c’est que cette performance catastrophique n’a pas surpris les supporters de Liverpool, qui le considéraient comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club après ses deux premières saisons sur les rives de la Mersey. Il est à la traîne depuis le début de la saison.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    « Mes jambes sont vides »

    En début de saison, les difficultés de Mac Allister étaient imputées à une convalescence plus longue que prévu, consécutive à une série de petits pépins physiques qui avaient poussé Liverpool à écourter sa saison 2024-2025. Le titre déjà acquis, le staff avait choisi de le laisser au repos lors des deux dernières journées afin qu’il se régénère pleinement durant l’été et revienne à son meilleur niveau.

    Une nouvelle blessure a toutefois interrompu sa préparation, et l’Argentin ne semble plus tout à fait à son niveau optimal : ses stats défensives ont chuté, il se fait régulièrement déborder au milieu de terrain, et les fans redoutent qu’il ait « perdu ses jambes ».

    Certains estiment qu’il s’agit simplement de fatigue : malgré ses pépins physiques de la saison passée, aucun joueur deLiverpool n’a disputé plus de matchs que lui cette année, ce qui laisse penser qu’il a été utilisé à l’excès. Problème : il ne bénéficiera pas non plus d’une vraie trêve estivale, étant toujours annoncé comme titulaire avec l’Argentine lors de la prochaine Coupe du monde.

    Dans ces conditions, il paraîtrait peu judicieux que le Real Madrid s’intéresse à un milieu dont les performances et la condition physique se sont dégradées depuis douze mois, au point que Liverpool songerait à le céder, un signal d’alarme pour les Merengue.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    « Tant de talent »

    Les rumeurs persistantes qui envoient depuis longtemps le compatriote de Mac Allister, Fernandez, au Real Madrid peuvent être accueillies avec scepticisme.

    Contrairement à son coéquipier en sélection, le milieu relayeur des Blues n’a connu aucune baisse de régime cette saison. Au contraire, le natif de Rosario réalise son exercice le plus prolifique, avec déjà 13 buts marqués en 50 rencontres toutes compétitions confondues. Âgé de 25 ans, il a surtout inscrit l’unique but de la rencontre qui a permis à Chelsea de se qualifier pour la finale de la FA Cup, battant Leeds United 1-0 à Wembley, un succès qui a reboosté le groupe.

    « Il a tellement de talent », s’est enthousiasmé l’entraîneur par intérim Calum McFarlane en conférence de presse. « Il a tellement de combativité. Il est essentiel pour ce groupe. Et ce qu’il y a de mieux chez Enzo, c’est qu’il sait tout faire. Mais quand ça devient difficile, on voit sa combativité, on le voit motiver le groupe, on le voit faire des tacles, on le voit se battre pour chaque ballon perdu. »

    Pourtant, cinq jours plus tôt, Fernandez n’incarnait pas encore ce leadership.

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Selon notre analyse, l’opération ne vaut pas la peine.

    Liam Rosenior a commis plusieurs erreurs durant son bref et délicat intérim à la tête de l’équipe. La plus flagrante a été de faire confiance à Fernandez. Lors du dernier match de l’Anglais, contre Brighton le 21 avril, le milieu de terrain a livré une prestation tout bonnement honteuse.

    Nommé capitaine pour la rencontre à l’Amex Stadium, l’international espagnol n’a pas réussi un seul tacle, offrant une prestation honteusement insipide. En clair, il a évolué comme un joueur qui veut partir – ce qui est manifestement le cas. Son flirt assumé avec le Real Madrid a même poussé les propriétaires de Chelsea, pourtant souvent critiqués pour leur manque de fermeté, à le suspendre deux matchs.

    Il n’est certes pas le seul cadre de Stamford Bridge à estimer que les Blues ont commis une erreur en limogeant Enzo Maresca en cours de saison, et la nomination de Rosenior a semblé pour le moins curieuse. Toutefois, sa tendance à critiquer ses partenaires en difficulté tout en réclamant publiquement un départ vers Madridlui avalu des accusations d’hypocrisie dans le vestiaire londonien.

    Rappelons aussi que Rui Costa, président du Benfica, avait été si choqué par l’attitude de Fernandez lors des négociations de son transfert de 105 millions de livres (120 millions de dollars) à Chelsea en janvier 2023 qu’il avait décidé de le vendre, ne souhaitant plus jamais le voir approcher le vestiaire de l’équipe première.

    Dans ce contexte, on peut légitimement se demander si le profil de Fernandez correspond vraiment aux besoins d’un Real Madrid actuellement en manque de leaders.

    Recruter Mac Allister pourrait être une option, à condition que le prix soit raisonnable et que l’Argentin retrouve le dynamisme qui l’avait hissé parmi les meilleurs milieux de terrain anglais, car des éléments comme Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga n’ont pas encore totalement convaincu sur la durée.

    En revanche, l’option Fernandez doit être écartée d’emblée. Certes, il a le talent pour briller en Espagne, mais Chelsea réclamera sans doute un chèque à neuf chiffres pour un champion du monde encore sous contrat six ans, et le jeu n’en vaut tout simplement pas la chandelle.

    Madrid compte déjà assez d’éléments dont l’engagement est discutable ; inutile d’en ajouter un autre.

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