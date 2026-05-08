Liam Rosenior a commis plusieurs erreurs durant son bref et délicat intérim à la tête de l’équipe. La plus flagrante a été de faire confiance à Fernandez. Lors du dernier match de l’Anglais, contre Brighton le 21 avril, le milieu de terrain a livré une prestation tout bonnement honteuse.
Nommé capitaine pour la rencontre à l’Amex Stadium, l’international espagnol n’a pas réussi un seul tacle, offrant une prestation honteusement insipide. En clair, il a évolué comme un joueur qui veut partir – ce qui est manifestement le cas. Son flirt assumé avec le Real Madrid a même poussé les propriétaires de Chelsea, pourtant souvent critiqués pour leur manque de fermeté, à le suspendre deux matchs.
Il n’est certes pas le seul cadre de Stamford Bridge à estimer que les Blues ont commis une erreur en limogeant Enzo Maresca en cours de saison, et la nomination de Rosenior a semblé pour le moins curieuse. Toutefois, sa tendance à critiquer ses partenaires en difficulté tout en réclamant publiquement un départ vers Madridlui avalu des accusations d’hypocrisie dans le vestiaire londonien.
Rappelons aussi que Rui Costa, président du Benfica, avait été si choqué par l’attitude de Fernandez lors des négociations de son transfert de 105 millions de livres (120 millions de dollars) à Chelsea en janvier 2023 qu’il avait décidé de le vendre, ne souhaitant plus jamais le voir approcher le vestiaire de l’équipe première.
Dans ce contexte, on peut légitimement se demander si le profil de Fernandez correspond vraiment aux besoins d’un Real Madrid actuellement en manque de leaders.
Recruter Mac Allister pourrait être une option, à condition que le prix soit raisonnable et que l’Argentin retrouve le dynamisme qui l’avait hissé parmi les meilleurs milieux de terrain anglais, car des éléments comme Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga n’ont pas encore totalement convaincu sur la durée.
En revanche, l’option Fernandez doit être écartée d’emblée. Certes, il a le talent pour briller en Espagne, mais Chelsea réclamera sans doute un chèque à neuf chiffres pour un champion du monde encore sous contrat six ans, et le jeu n’en vaut tout simplement pas la chandelle.
Madrid compte déjà assez d’éléments dont l’engagement est discutable ; inutile d’en ajouter un autre.