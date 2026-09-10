Liverpool a dû puiser dans ses ressources après avoir été mené face à un adversaire bien connu dès le début de la rencontre. Marcos Llorente a ouvert le score après 17 minutes, portant son total remarquable à cinq buts lors de ses trois dernières visites dans le Merseyside. Dominik Szoboszlai a finalement égalisé à la 40e minute, ouvrant la voie aux exploits de Mac Allister.

« Normalement, quand je suis dans ces positions, j’aime tirer, a déclaré Mac Allister. Cela n’arrive pas très souvent, mais je suis heureux parce que j’adore marquer des buts. Aujourd’hui, c’était un beau but et il a aussi été important pour l’équipe, ce qui est ce que je veux.

« Je pense que nous avons une équipe incroyable. Nous avons de la qualité, nous avons de l’envie et nous avons tout pour réussir. Mais nous devons le montrer. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, et nous pouvons faire de grandes choses. »

Cette victoire a également marqué une étape importante pour l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Il a décroché son tout premier succès en tant qu’entraîneur contre Diego Simeone, après avoir auparavant subi trois défaites et obtenu un match nul face au technicien argentin.