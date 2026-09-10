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Alexis Mac Allister envoie un message aux dirigeants de Liverpool avec une frappe magnifique en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid
Mac Allister scelle la remontée victorieuse de Liverpool
Mac Allister a apporté la réponse ultime à ses récentes frustrations contractuelles en offrant à Liverpool une victoire 2-1 en Ligue des champions contre l'Atletico. Le milieu de terrain a décoché une frappe féroce de l'extérieur de la surface pour parachever une remontée spectaculaire à Anfield, mercredi.
L'international argentin avait exprimé sa déception face à l'absence d'une offre de nouveau contrat seulement un jour plus tôt. Il a toutefois rapidement mis ces griefs de côté pour expédier le but de la victoire hors de portée de Jan Oblak cinq minutes après le début de la seconde période.
- AFP
Le milieu de terrain promet de tout donner
Ce but splendide tranchait nettement avec le ton sombre adopté par Mac Allister lors de ses obligations médiatiques d'avant-match. Cependant, le meneur de jeu a insisté sur le fait que dire ce qu'il pensait lui avait permis de jouer en toute liberté contre le géant espagnol.
« J'essaie d'être sincère. Cela m'a aidé à me libérer un peu », a déclaré Mac Allister à ESPN Argentina. « Je serai toujours la même personne, jusqu'à mon dernier jour ici, que ce soit dans deux ans, plus tard, ou si je pars plus tôt. Je vais tout donner jusqu'au tout dernier jour. J'aime vraiment être dans ce club, et je suis très heureux de vivre l'instant présent »
Surmonter un bourreau bien connu à Anfield
Liverpool a dû puiser dans ses ressources après avoir été mené face à un adversaire bien connu dès le début de la rencontre. Marcos Llorente a ouvert le score après 17 minutes, portant son total remarquable à cinq buts lors de ses trois dernières visites dans le Merseyside. Dominik Szoboszlai a finalement égalisé à la 40e minute, ouvrant la voie aux exploits de Mac Allister.
« Normalement, quand je suis dans ces positions, j’aime tirer, a déclaré Mac Allister. Cela n’arrive pas très souvent, mais je suis heureux parce que j’adore marquer des buts. Aujourd’hui, c’était un beau but et il a aussi été important pour l’équipe, ce qui est ce que je veux.
« Je pense que nous avons une équipe incroyable. Nous avons de la qualité, nous avons de l’envie et nous avons tout pour réussir. Mais nous devons le montrer. Nous devons faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, et nous pouvons faire de grandes choses. »
Cette victoire a également marqué une étape importante pour l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Il a décroché son tout premier succès en tant qu’entraîneur contre Diego Simeone, après avoir auparavant subi trois défaites et obtenu un match nul face au technicien argentin.
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Construire une dynamique pour réussir à l’avenir
Après avoir décroché une précieuse victoire en Ligue des champions, Liverpool cherchera à s’appuyer sur ce résultat pour la suite de la saison. Mac Allister tentera de contribuer à nouveau pour son équipe lorsque les Reds recevront Fulham à Anfield en Premier League ce week-end.
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