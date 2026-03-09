Getty Images Sport
Alexis Mac Allister affirme qu'aucune négociation contractuelle n'est en cours avec Liverpool alors que l'Argentin évoque son avenir à Anfield
Mac Allister détendu quant à son avenir à Anfield
L'international argentin est actuellement lié par un contrat à long terme qui n'expire qu'à l'été 2028. Alors que d'autres membres clés de l'équipe ont vu leurs contrats révisés, Mac Allister insiste sur le fait que l'absence de mouvement concernant son propre contrat n'est pas une source d'inquiétude, car il se concentre sur ses performances sur le terrain. « Nous ne sommes pas en pourparlers contractuels, mais je ne suis pas pressé », a-t-il expliqué. « C'est simplement un fait. »
Éloges pour le nouveau contrat de Gravenberch
La mise à jour concernant le statut de Mac Allister intervient peu après que Liverpool ait confirmé que son coéquipier Ryan Gravenberch s'était engagé pour l'avenir avec le club. Gravenberch a obtenu une nouvelle prolongation de contrat à long terme en début de semaine, récompensant ainsi l'international néerlandais pour sa régularité et son évolution au sein de l'équipe de Liverpool depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich.
Mac Allister n'a pas tardé à apporter son soutien à son coéquipier, reconnaissant le rôle important joué par Gravenberch dans les précédents succès du club. « Je tiens à féliciter Ryan, car c'est vraiment une bonne chose pour lui et il le mérite », a déclaré le milieu de terrain. « Il a été un joueur très important pour nous lors de la saison où nous avons remporté la Premier League, ce qui n'est pas facile du tout, alors félicitations à lui. »
Les yeux rivés sur la gloire de la Ligue des champions
Actuellement à Istanbul avant le match crucial des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Galatasaray, Mac Allister se concentre désormais sur les trophées européens. Les Reds cherchent à obtenir un résultat positif contre les géants turcs, qui ont déjà causé des problèmes à l'équipe de Premier League lors de la phase de poules de la compétition remaniée.
Après avoir déjà conquis le monde avec l'Argentine, le milieu de terrain est impatient d'ajouter le trophée le plus prestigieux du football de club à son palmarès déjà impressionnant. « C'est mon rêve en ce moment », a-t-il déclaré à propos de la perspective de remporter la Ligue des champions. « C'est une année de Coupe du monde, alors pourquoi ne pas la remporter deux fois ! Mais la Ligue des champions est un objectif important cette saison. »
Période de transition à Liverpool
La situation contractuelle de Mac Allister reflète une période de changement plus large à Anfield après une tentative décevante de défendre son titre de Premier League. Alors que le club devrait être actif lors du prochain mercato pour renforcer son effectif, la direction cherche à trouver un équilibre entre le maintien des stars actuelles et le besoin de nouveaux visages pour redynamiser l'équipe.
Bien que la durée du nouveau contrat de Gravenberch n'ait pas été officiellement divulguée, cela témoigne de l'intention de Liverpool de s'assurer les services de ses principaux talents à long terme. Pour l'instant, Mac Allister reste un pilier central de ces projets, même si les négociations officielles concernant son avenir ne sont pas encore au centre des préoccupations en raison du calendrier chargé du club et de ses efforts de reconstruction.
