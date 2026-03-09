Alexis Mac Allister affirme qu'aucune négociation contractuelle n'est en cours avec Liverpool alors que l'Argentin évoque son avenir à Anfield

La mise à jour concernant le statut de Mac Allister intervient peu après que Liverpool ait confirmé que son coéquipier Ryan Gravenberch s'était engagé pour l'avenir avec le club. Gravenberch a obtenu une nouvelle prolongation de contrat à long terme en début de semaine, récompensant ainsi l'international néerlandais pour sa régularité et son évolution au sein de l'équipe de Liverpool depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich.

Mac Allister n'a pas tardé à apporter son soutien à son coéquipier, reconnaissant le rôle important joué par Gravenberch dans les précédents succès du club. « Je tiens à féliciter Ryan, car c'est vraiment une bonne chose pour lui et il le mérite », a déclaré le milieu de terrain. « Il a été un joueur très important pour nous lors de la saison où nous avons remporté la Premier League, ce qui n'est pas facile du tout, alors félicitations à lui. »