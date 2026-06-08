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Alexia Putellas s’engage en WSL. La double lauréate du Ballon d’Or a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec les Lionesses de London City après avoir quitté Barcelone
Putellas s’est entendue sur les conditions personnelles avec les London City Lionesses.
Depuis plusieurs mois, le nom de Putellas est associé à un transfert vers le club londonien, les spéculations sur son avenir ayant précédé la confirmation de son départ du Barça. La milieu de terrain, dont le contrat devait être renouvelé cet été, a choisi de quitter la Catalogne pour relever un nouveau défi après plusieurs années chez les Blaugrana.
Selon plusieurs sources, la milieu de terrain voulait s’engager auprès d’un club qui ne deviendrait pas un rival du Barça. Elle aurait ainsi repoussé les avances d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester City et de Manchester United, selon Mundo Deportivo, qui a également rapporté que la joueuse avait décliné des propositions en provenance d’Amérique centrale et d’Arabie saoudite.
Si un départ vers la NWSL avait un temps été évoqué, les London City Lionesses ont toujours été en pole position. Selon le Guardian, Putellas a désormais trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club anglais.
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Un exploit retentissant pour les nouvelles venues de la WSL, sixièmes au classement
Selon le journal Sport, Alexia Putellas n’a pas encore pris de « décision finale » sur son avenir. La milieu de terrain est toujours en train d’« évaluer » ses options et n’a donné son « accord définitif » à aucun club. Si un accord avec les London City Lionesses se concrétisait, ce serait un coup de maître.
Le club, propriété de la milliardaire Michele Kang, qui contrôle aussi le Washington Spirit et l’équipe lyonnaise battue par le Barça en finale de la Ligue des champions le mois dernier, n’a disputé que sa première saison en WSL l’an passé, concluant à la sixième place. L’arrivée de Putellas, toujours en lice pour un troisième Ballon d’Or cette année, élèverait immédiatement le niveau de l’effectif.
Son arrivée pourrait aussi profiter à un autre gros transfert estival : Grace Geyoro, recrutée à prix record avant la première saison des Lionesses en WSL. L’internationale française, malgré un talent reconnu, n’a pas encore répondu aux attentes. Associée à Putellas dans l’entrejeu, elle pourrait enfin exprimer tout son potentiel et permettre à l’équipe de franchir un cap.
Bonne nouvelle pour les espoirs de l’Espagne en vue de la Coupe du monde féminine 2027
Même si son transfert à London City ne lui permettra pas de remporter des titres au même rythme qu’à Barcelone, il pourrait s’avérer bénéfique pour ses ambitions internationales. En l’absence de compétition européenne, la milieu de terrain jouera sans doute moins de minutes que d’habitude si son arrivée en Angleterre se concrétise, mais elle évoluera tout de même dans l’un des meilleurs championnats du monde. Une préparation idéale en vue de la Coupe du monde de l’été prochain.
Membre de l’équipe d’Espagne sacrée en 2023 aux dépens de l’Angleterre (1-0) en finale, elle n’avait pourtant été alignée d’entrée qu’à trois reprises sur sept matchs, en raison d’une récente blessure aux ligaments croisés. Privée de son rôle de star, elle n’a pas pu peser autant qu’elle l’aurait souhaité sur la conquête du titre.
Elle espère donc y parvenir l’été prochain, l’Espagne figurant parmi les favorites pour reconquérir le titre, surtout après avoir écrasé l’Angleterre 4-0 vendredi soir en qualifications, se garantissant presque une place au Brésil tout en renvoyant probablement les Lionesses aux barrages. Putellas a d’ailleurs inscrit un doublé lors de cette victoire éclatante.
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Un mercato estival riche en stars : Putellas n'est pas la seule recrue de renom du London City
Bien sûr, une joueuse ne fait pas une équipe, et l’arrivée de Putellas ne transformerait pas soudainement le London City en candidat au titre. Cependant, si l’ancienne capitaine du FC Barcelone est la star la plus médiatisée attendue cet été, elle n’est pas la seule cadre de renom prête à s’engager dans le projet de Kang.
Mapi León, coéquipière de Putellas au Barça, a également fait ses adieux aux Blaugrana et s’apprête à rejoindre London City. Défenseure centrale de classe mondiale, elle constituera un autre atout majeur pour l’équipe et offrira une expérience précieuse aux jeunes joueuses qui l’entoureront.
L’ex-internationale anglaise Mary Earps devrait également renforcer ce promu, apportant son expérience au poste de gardienne. Son arrivée, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire cet été, doit stabiliser le poste de gardienne après une saison en dents de scie pour Elene Lete. Âgée de 24 ans, la jeune femme était annoncée en Espagne, mais elle a finalement prolongé à Londres et devrait profiter grandement des conseils d’Earps.