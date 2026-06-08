Alexia Putellas s’engage en WSL. La double lauréate du Ballon d’Or a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec les Lionesses de London City après avoir quitté Barcelone

Depuis plusieurs mois, le nom de Putellas est associé à un transfert vers le club londonien, les spéculations sur son avenir ayant précédé la confirmation de son départ du Barça. La milieu de terrain, dont le contrat devait être renouvelé cet été, a choisi de quitter la Catalogne pour relever un nouveau défi après plusieurs années chez les Blaugrana.

Selon plusieurs sources, la milieu de terrain voulait s’engager auprès d’un club qui ne deviendrait pas un rival du Barça. Elle aurait ainsi repoussé les avances d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester City et de Manchester United, selon Mundo Deportivo, qui a également rapporté que la joueuse avait décliné des propositions en provenance d’Amérique centrale et d’Arabie saoudite.

Si un départ vers la NWSL avait un temps été évoqué, les London City Lionesses ont toujours été en pole position. Selon le Guardian, Putellas a désormais trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club anglais.