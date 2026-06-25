Alexia Putellas s’engage avec les London City Lionesses : l’icône du FC Barcelone relève un nouveau défi en WSL

Selon ESPN, Alexia Putellas a trouvé un accord pour s’engager avec les London City Lionesses après avoir quitté Barcelone, où elle a passé quatorze saisons auréolées de succès. L’internationale espagnole disposait de plusieurs options, dont des propositions de la NWSL, mais le club londonien a toujours été en pole position pour recruter la joueuse, et le transfert vers la Women’s Super League est désormais acté.

La joueuse a été attirée par la perspective de rester en Europe et de rester proche de son pays d’origine. Elle souhaitait également éviter de s’engager avec un autre grand club continental qui l’aurait contraint à affronter régulièrement son cher FC Barcelone.



