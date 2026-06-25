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Alexia Putellas s’engage avec les London City Lionesses : l’icône du FC Barcelone relève un nouveau défi en WSL
Une icône du FC Barcelone préfère Londres aux offres américaines
Selon ESPN, Alexia Putellas a trouvé un accord pour s’engager avec les London City Lionesses après avoir quitté Barcelone, où elle a passé quatorze saisons auréolées de succès. L’internationale espagnole disposait de plusieurs options, dont des propositions de la NWSL, mais le club londonien a toujours été en pole position pour recruter la joueuse, et le transfert vers la Women’s Super League est désormais acté.
La joueuse a été attirée par la perspective de rester en Europe et de rester proche de son pays d’origine. Elle souhaitait également éviter de s’engager avec un autre grand club continental qui l’aurait contraint à affronter régulièrement son cher FC Barcelone.
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Le propriétaire milliardaire renforce les ambitions de l’équipe en Ligue des champions.
Cet accord historique découle directement de la vision ambitieuse de Michele Kang, la propriétaire milliardaire des London City Lionesses. Elle entend faire de son club anglais un acteur majeur de la Ligue des champions féminine.
Les Lionesses ont conclu leur première saison dans l’élite à la sixième place, ratant le podium synonyme de qualification européenne. Si le projet est encore en cours, les plans ambitieux de Michele Kang, notamment la construction d’un centre d’entraînement ultramoderne, ont suffi pour séduire Putellas.
Les préparatifs de la Coupe du monde exigent de sortir de sa zone de confort
Alexia Putellas exploite son transfert très médiatisé pour peaufiner sa préparation en vue de la Coupe du monde 2027 et des Jeux olympiques 2028. En rejoignant la Women’s Super League, la championne du monde 2023 se lance délibérément dans un défi qui la fait sortir de sa zone de confort.
Pour faciliter son intégration tactique à Londres, les dirigeants du club s’apprêtent à réaliser un autre coup de maître sur le marché des transferts. Les London City Lionesses sont sur le point d’enrôler la défenseuse de classe mondiale Mapi Leon, offrant ainsi à Putellas la chance de retrouver son ancienne coéquipière de longue date à Barcelone.
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Le meilleur buteur depuis Messi laisse derrière lui un héritage irremplaçable.
Putellas quitte la Catalogne après avoir mené le FC Barcelone, en tant que capitaine, vers un deuxième quadruplé national et européen consécutif, concluant la saison dernière avec 21 buts et 13 passes décisives. Avec un total impressionnant de 232 buts marqués pour le Barça au cours de sa carrière, elle consolide son héritage de meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe féminine, devancée uniquement par Lionel Messi au classement général du club.
Son talent individuel hors pair lui a valu deux Ballons d’Or consécutifs ainsi que le titre de « The Best » de la FIFA en 2021 et 2022, redéfinissant les standards du football féminin moderne. Si Barcelone restera sans aucun doute un prétendant au titre européen, Putellas tourne désormais son attention légendaire vers le Royaume-Uni, où elle entend bien réitérer ce succès d’élite.