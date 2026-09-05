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Alexia Putellas prévient les rivaux de la WSL après des débuts « ravis » avec les London City Lionesses qui font tomber Manchester United
Putellas débute par une victoire
Double lauréate du Ballon d'Or, Putellas a commencé son aventure anglaise de la meilleure des manières puisque London City Lionesses a battu United 2-1 lors de l'ouverture de sa saison 2026-2027 de Women's Super League. La milieu de terrain espagnole a porté le brassard de capitaine de sa nouvelle équipe au Copperjax Community Stadium, pour le plus grand plaisir de la propriétaire présente, Michelle Kang.
Les hôtes ont obtenu une victoire bien plus confortable que ne le laisse penser le score. Un but contre son camp de Julia Zigiotti Olme et une déviation de Danielle van de Donk en seconde période ont permis à London City Lionesses de prendre le contrôle total face à un United apathique, qui n'a cadré son premier tir qu'à la 97e minute pour inscrire un but de consolation tardif par l'intermédiaire de Simi Awujo.
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Une marge de progression dans un championnat physique
Malgré la performance collective dominante, Putellas a admis qu’elle était encore en train de s’adapter aux exigences physiques de son nouvel environnement. La recrue estivale s’est dite ravie d’avoir pris les trois points, mais a promis aux supporters que le jeu collectif de l’équipe continuerait d’évoluer.
« Nous sommes très heureuses, a déclaré Putellas à BBC. Nous avons bien commencé, donc nous sommes vraiment, vraiment heureuses. J’apprends encore, c’est le premier match. C’est un championnat physique. Je suis une joueuse qui pense que le ballon va toujours plus vite que les jambes, donc nous allons essayer d’améliorer ce genre de chose.
« C’est le premier match, nous devons encore progresser, bien sûr. Nous allons offrir un football de mieux en mieux à notre public. Très heureuse de commencer avec trois points, et nous continuons d’avancer. »
Fixer des standards élevés et construire une alchimie
L’entraîneur de London City, Eder Maestre, s’est dit ravi de la cohésion de son équipe après avoir offert quatre premières apparitions. Alors que la gardienne vedette Mary Earps est restée sur le banc en raison de problèmes de condition physique liés à la préparation de pré-saison, Elene Lete l’a remplacée sans la moindre difficulté. Maestre a salué Putellas non seulement pour ses qualités sur le terrain, mais aussi pour le leadership qu’elle apporte dans le vestiaire.
« Alexia connaît toutes les choses qu’elle peut apporter aux autres, parce qu’il ne s’agit pas seulement de ce qu’elle est capable de faire sur le terrain, il y a aussi tout ce qui peut nous aider », a expliqué Maestre.
« Avoir ce type de joueuse dans l’effectif est très important parce qu’elle représente des standards élevés et le fait de l’avoir impliquée dans le projet [est important, en raison de] ses performances et du leadership qu’elle peut apporter pour nous aider à atteindre le niveau [que nous voulons].
« Le plus grand impact, c’est la manière dont nous avons joué en équipe, avec tout le monde très bien connecté. L’alchimie que nous sommes en train de construire autour des joueuses est la chose la plus importante aujourd’hui. »
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Quel avenir pour Putellas ?
Cette victoire assure à London City un début de saison convaincant. La prochaine échéance sera un déplacement sur le terrain de West Ham en WSL le week-end prochain. Putellas tentera de mener ses coéquipières vers les trois points sur la pelouse de West Ham.
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