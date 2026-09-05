L’entraîneur de London City, Eder Maestre, s’est dit ravi de la cohésion de son équipe après avoir offert quatre premières apparitions. Alors que la gardienne vedette Mary Earps est restée sur le banc en raison de problèmes de condition physique liés à la préparation de pré-saison, Elene Lete l’a remplacée sans la moindre difficulté. Maestre a salué Putellas non seulement pour ses qualités sur le terrain, mais aussi pour le leadership qu’elle apporte dans le vestiaire.

« Alexia connaît toutes les choses qu’elle peut apporter aux autres, parce qu’il ne s’agit pas seulement de ce qu’elle est capable de faire sur le terrain, il y a aussi tout ce qui peut nous aider », a expliqué Maestre.

« Avoir ce type de joueuse dans l’effectif est très important parce qu’elle représente des standards élevés et le fait de l’avoir impliquée dans le projet [est important, en raison de] ses performances et du leadership qu’elle peut apporter pour nous aider à atteindre le niveau [que nous voulons].

« Le plus grand impact, c’est la manière dont nous avons joué en équipe, avec tout le monde très bien connecté. L’alchimie que nous sommes en train de construire autour des joueuses est la chose la plus importante aujourd’hui. »