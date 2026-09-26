Putellas a inscrit son premier but en Women's Super League à la 29e minute pour donner l’avantage à London City Lionesses à Princes Park. La milieu de terrain a conclu du pied gauche devant Chiamaka Nnadozie pour ouvrir son compteur avec le club qu’elle a rejoint après 14 saisons passées à Barcelone.

Putellas a maîtrisé le tempo pendant ses 73 minutes sur la pelouse, réussissant 33 de ses 42 passes et créant un danger constant. London City a capitalisé sur sa présence, en combinant solidité défensive et efficacité devant le but pour venir à bout d’une équipe de Brighton qui a dominé la possession, mais a manqué de tranchant.