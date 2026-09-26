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London City Lionesses v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Alexia Putellas inscrit son premier but pour le London City Lionesses lors d’une victoire cruciale contre Brighton

A. Putellas
London City Lionesses
London City Lionesses vs Brighton & Hove Albion Women
Brighton & Hove Albion Women
WSL Série printemps

Alexia Putellas a enfin laissé son empreinte dans le football anglais en inscrivant son premier but pour les London City Lionesses. La milieu de terrain a livré une prestation de capitaine pour mener son équipe à une victoire 2-0 contre Brighton en Women's Super League, prouvant que sa quête d’un nouveau défi très relevé loin de l’Espagne porte déjà ses fruits pour le club londonien.

  • Putellas ouvre son compteur avec London City

    Putellas a inscrit son premier but en Women's Super League à la 29e minute pour donner l’avantage à London City Lionesses à Princes Park. La milieu de terrain a conclu du pied gauche devant Chiamaka Nnadozie pour ouvrir son compteur avec le club qu’elle a rejoint après 14 saisons passées à Barcelone.

    Putellas a maîtrisé le tempo pendant ses 73 minutes sur la pelouse, réussissant 33 de ses 42 passes et créant un danger constant. London City a capitalisé sur sa présence, en combinant solidité défensive et efficacité devant le but pour venir à bout d’une équipe de Brighton qui a dominé la possession, mais a manqué de tranchant.

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  • London City Lionesses v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Un remplacement tardif assure les points

    Si Brighton a contrôlé 52 % de la possession et généré un total d’expected goals plus élevé, l’équipe a manqué trois énormes occasions d’égaliser. London City a ensuite scellé sa victoire 2-0 au plus profond du temps additionnel grâce à l’entrée marquante de Delphine Cascarino.

    Entrée en jeu à la 63e minute, Cascarino a immédiatement étiré la défense adverse. Elle a ensuite délivré une passe décisive précise à Lucia Corrales, qui a signé une frappe de grande qualité pour mettre le match définitivement hors de portée. Les hôtes ont prouvé que l’efficacité dans les deux surfaces compte davantage que la simple possession dans un championnat aussi serré.

  • À la recherche d’un nouveau défi compétitif

    Cette victoire illustre parfaitement pourquoi Putellas a choisi ce nouveau chapitre, elle qui a récemment confié à The Athletic : « Aller dans un autre championnat, en WSL, est une source de motivation. Tous les matches sont disputés. Je veux essayer ce type de concurrence dans un championnat. »

    Son engagement pour faire grandir la compétition va au-delà du terrain. Cette semaine, elle a lancé Eleven TV by Alexia, une nouvelle chaîne YouTube qui détient les droits de diffusion exclusifs de la Women's Super League en Espagne. En obtenant ces droits, Putellas entend montrer cet environnement compétitif aux supporters espagnols, élargissant activement l'empreinte commerciale du football anglais.

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    Que se passe-t-il ensuite pour l’Angleterre ?

    London City cherchera à s’appuyer sur cette dynamique impressionnante sur plusieurs fronts lors de ses prochaines échéances nationales. Le club affrontera ensuite Ipswich Town en Coupe de la Ligue féminine, avant un duel très attendu contre Tottenham le dimanche 4 octobre en Women's Super League. Avec Putellas pleinement intégrée, l’équipe dispose d’une véritable base pour jouer les premiers rôles.

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