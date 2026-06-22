Alexia Putellas, figure emblématique du FC Barcelone, devrait choisir son prochain club « cette semaine », alors que deux équipes de la NWSL tentent de devancer les Lionesses de London City dans la course pour s'attacher les services de la double lauréate du Ballon d'Or

Putellas a mis fin le mois dernier à ses 14 années au FC Barcelone, le club de son enfance, en tirant sa révérence après avoir joué un rôle clé dans le nouveau quadruplé des Blaugrana. L’internationale espagnole a inscrit 19 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, contribuant ainsi au sacre en Liga F, en Copa de la Reina, en Supercopa d’Espagne et en Ligue des champions. Elle a par ailleurs été élue meilleure joueuse de cette dernière épreuve, confortant son statut de grande favorite au Ballon d’Or, dont la remise est prévue en septembre.

Le club qui remportera la course pour recruter la joueuse de 32 ans s'offrira donc une joueuse de classe mondiale encore au sommet de son art, et son identité devrait être dévoilée d'ici la fin de la semaine.