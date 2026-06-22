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Alexia Putellas, figure emblématique du FC Barcelone, devrait choisir son prochain club « cette semaine », alors que deux équipes de la NWSL tentent de devancer les Lionesses de London City dans la course pour s'attacher les services de la double lauréate du Ballon d'Or
L'avenir de Putellas reste incertain après son départ de Barcelone
Putellas a mis fin le mois dernier à ses 14 années au FC Barcelone, le club de son enfance, en tirant sa révérence après avoir joué un rôle clé dans le nouveau quadruplé des Blaugrana. L’internationale espagnole a inscrit 19 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, contribuant ainsi au sacre en Liga F, en Copa de la Reina, en Supercopa d’Espagne et en Ligue des champions. Elle a par ailleurs été élue meilleure joueuse de cette dernière épreuve, confortant son statut de grande favorite au Ballon d’Or, dont la remise est prévue en septembre.
Le club qui remportera la course pour recruter la joueuse de 32 ans s'offrira donc une joueuse de classe mondiale encore au sommet de son art, et son identité devrait être dévoilée d'ici la fin de la semaine.
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Les clubs de la NWSL se montrent de plus en plus intéressés par Putellas.
Selon Mundo Deportivo, Putellas « doit régler sa situation cette semaine », les clubs de la NWSL souhaitant conclure un accord dès que possible. La ligue, actuellement à l’arrêt pour un mois, doit reprendre le 16 juillet, imposant un calendrier contraint. Une deuxième préparation débutera début juillet, voire dès la semaine prochaine pour certaines franchises, ce qui explique l’urgence des clubs intéressés.
Selon l’article, les formations les mieux placées pour accueillir la milieu de terrain sont le Boston Legacy et le Gotham FC. Champion en titre et actuellement cinquième du classement après un peu plus d’un tiers de saison régulière, Gotham, également lié à une possible arrivée de Sam Kerr, dispose d’une place en barrages. En revanche, Boston, club promu cette saison, traverse un exercice plus délicat : avec neuf points glanés en douze journées, il pointe à l’avant-dernière place du classement. Il peut toutefois compter sur la jeune Alba Cano, 22 ans, formée au FC Barcelone.
Les deux franchises attendent donc avec impatience la décision finale de Putellas, alors que la reprise de la NWSL approche à grands pas.
Arsenal et Chelsea seraient également sur les rangs pour recruter Putellas.
Selon Mundo Deportivo, un autre club londonien, « tel qu’Arsenal ou Chelsea », serait également intéressé. L’article ne précise pas de quel club il s’agit, mais indique que l’offre est « lucrative ».
Les deux clubs londoniens cherchent à renforcer leur milieu de terrain durant ce mercato estival. Les Gunners auraient déjà entamé des discussions avec plusieurs cibles, dont l’internationale anglaise Georgia Stanway et la star de l’Eintracht Francfort Géraldine Reuteler. De son côté, Chelsea, qui n’a pas encore officialisé la prolongation de plusieurs joueuses en fin de contrat, fait l’objet de moins de spéculations.
Toutefois, plusieurs sources indiquent que Putellas ne souhaite pas s’engager auprès d’un rival direct du Barça. Arsenal et Chelsea ont déjà croisé les Blaugranas ces dernières années et pourraient les retrouver dès la saison prochaine en Ligue des champions.
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Les London City Lionesses conservent la première place du classement.
Les London City Lionesses, qui ont récemment recruté Mary Earps et discutent avec l’ex-Barça Mapi León, demeurent favoris pour obtenir les services de Putellas. Propriété de la milliardaire Michele Kang, également à la tête de l’OL, huit fois champion d’Europe, et du Washington Spirit, poids lourd de la NWSL, le club londonien est depuis longtemps pressenti pour accueillir la milieu de terrain. Selon le Guardian, un accord serait déjà conclu entre la joueuse et le club londonien.
Promu en Women’s Super League l’an dernier, le club londonien a conclu sa première saison dans l’élite à la sixième place, manquant donc les qualifications pour la Ligue des champions et excluant tout affrontement avec le Barça. Même en cas de qualification européenne, il ne pourrait pas disputer l’UWCL, car Lyon, propriété de la même actionnaire, est déjà engagé dans cette compétition.
Selon Mundo Deportivo, un départ aux États-Unis éloignerait encore davantage Putellas de sa famille, un facteur supplémentaire susceptible de l’inciter à rester en Europe et à s’installer en Angleterre. La joueuse de 32 ans devrait se prononcer sur son avenir « d’ici quelques jours ».