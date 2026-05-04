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Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas et Melchie Dumornay renforcent leurs chances de remporter le Ballon d’Or, tandis que Mariona Caldentey et les ambitions européennes d’Arsenal sont anéanties : le bilan des gagnantes et des perdantes des demi-finales de la Ligue des champions féminine

Winners & losers
Ligue des Champions
Barcelona
OL Lyonnes
Arsenal Women
Bayern Munich
A. Putellas
A. Bonmati
M. Dumornay
M. Caldentey
P. Harder
FEATURES
WOMEN'S FOOTBALL
OL Lyonnes vs Arsenal Women
Barcelona vs Bayern Munich
J. Brand
J. Barcala

Avec 20 buts marqués en quatre matchs et des retournements de situation jusqu’à la dernière minute, les demi-finales de la Ligue des champions féminine 2025-2026 ont tenu toutes leurs promesses. L’OL, huit fois vainqueur, et le FC Barcelone, triple champion, se retrouveront ainsi en finale à Oslo le 23 mai pour un affrontement qui s’annonce captivant et riche en récits.

Avant d’analyser cette affiche, qui marquera la quatrième confrontation entre le Barça et Lyon en finale européenne, revenons sur des demi-finales qui ont toutes les chances de rester dans les annales comme de véritables classiques modernes.

Lyon a ouvert le bal en prenant sa revanche sur Arsenal, après avoir buté sur les Gunners au même stade la saison précédente. Menés 2-1 à l’aller l’an dernier, les Lyonnais ont cette fois-ci inversé la tendance, remontant le score pour s’imposer 3-1 au retour, grâce à la réalisation de Jule Brand à la 86^e minute qui a éliminé les champions en titre samedi.

La tâche s’annonçait également ardue pour le Barça et le Bayern Munich, qui avaient conclu l’aller sur un 1-1 à l’Allianz Arena, mais les deux formations ont livré dimanche un retour tout aussi haletant. Devant un Camp Nou comble, le Barça a rapidement mené 4-1, avant d’être repris par Pernille Harder, puis par un autre but qui semblait avoir été marqué, portant le score à 5-4 sur l’ensemble des deux matchs alors que le chronomètre entrait dans le temps additionnel. Mais la VAR est intervenue pour gâcher la fête dans un match merveilleusement ouvert qui aurait pu offrir bien d’autres buts.

Une fois la poussière retombée sur ce week-end européen d’exception, que retenir ? GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes des demi-finales de la Ligue des champions féminine…

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    Lauréate : Alexia Putellas

    La course au Ballon d’Or s’intensifie, et c’est Alexia Putellas qui fait figure de favorite aux yeux de nombreux observateurs. Elle a encore renforcé son dossier ce week-end en inscrivant un doublé lors de la victoire 4-2 du Barça face au Bayern, qui a permis à son équipe de s’imposer 5-3 sur l’ensemble des deux matchs.

    Lors de l’aller, elle jouait trop en retrait, récupérant le ballon dans des zones où elle ne pouvait pas inquiéter une défense bavaroise bien organisée. Mais au retour, l’entraîneur du Barça Pere Romeu a remplacé Vicky Lopez par Clara Serrajordi pour rééquilibrer le milieu de terrain, permettant à Putellas d’occuper des zones plus dangereuses. Elle a ainsi délivré quatre passes décisives – plus que toute autre joueuse sur le terrain – et inscrit deux buts cruciaux.

    Son premier but, magnifiquement exécuté, a été l’illustration parfaite de son sang-froid : alors que la défense bavaroise pliait sous la pression, elle a enroulé son pied droit, pourtant moins puissant, autour d’un ballon perdu et l’a glissé dans le coin inférieur des filets, offrant au Barça une avance de 2-1. Après que Salma Paralluelo a creusé l’écart, Putellas a conclu le spectacle d’une reprise acrobatique et improvisée, offrant aux Catalanes une marge de manœuvre confortable.

    Après deux années perturbées par les blessures, qui ont suivi ses deux Ballons d’Or consécutifs en 2021 et 2022, la joueuse a retrouvé la saison dernière un niveau que certains estimaient digne d’un troisième Ballon d’Or. Elle n’a pas été récompensée en 2025, terminant quatrième du vote, mais sa régularité de classe mondiale se poursuit cette saison et pourrait bien lui valoir la distinction en 2026.

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  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    La gagnante est Jule Brand.

    Lorsque Jule Brand a fait ses débuts avec l’équipe première d’Hoffenheim à 17 ans, observateurs et supporters se sont immédiatement interrogés sur son potentiel. Deux ans plus tard, son transfert à Wolfsburg paraissait logique : un club dominateur du football féminin allemand, réputé pour son académie, où elle pourrait franchir un cap sans quitter son pays.

    Pourtant, l’idylle attendue ne prend pas. La jeune joueuse ne progresse pas comme prévu et le directeur du club, Ralf Kellermann, va jusqu’à critiquer publiquement son évolution dans les colonnes de Kicker lors de la saison 2023-2024, un coup de semonce retentissant. En approuvant ces propos, Brand confirme alors un manque de confiance de plus en plus visible sur le terrain.

    Son départ de Wolfsburg l’été dernier n’a donc surpris personne. Pourtant, malgré un bilan mitigé en Basse-Saxe, les courtisans ne manquaient pas. Parmi eux, l’un des plus grands clubs du football féminin, l’Olympique Lyonnais, huit fois champion d’Europe, est venu s’assurer sa signature. Une opportunité idéale pour Brand de rebondir et de prouver sa valeur au plus haut niveau – ce qu’elle est en train de réussir avec brio.

    Samedi, son but victorieux contre Arsenal, conclu au terme d’une course fulgurante et d’une finition de grande classe, après une passe décisive de Melchie Dumornay, a constitué son plus grand moment sous le maillot lyonnais. Mais l’exploit n’est pas isolé. L’Allemande avait déjà frappé à l’aller et totalise désormais six participations directes aux buts en six titularisations en Ligue des champions cette saison, portant son total à 19 toutes compétitions confondues. Si le parcours de cette ailière de 23 ans a connu des hauts et des bas, elle démontre aujourd’hui toute la raison de l’engouement suscité par son talent.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    Perdante : Mariona Caldentey

    Il y a un an, Mariona Caldentey récoltait enfin les lauriers qu’elle méritait depuis longtemps. Après dix saisons passées à briller au FC Barcelone sans toujours capter les projecteurs, éclipsée par d’autres stars du club, elle a pris son envol vers Arsenal. Chez les Gunners, elle s’est immédiatement imposée comme la joueuse phare et a joué un rôle clé dans l’exploit des Londoniens, vainqueurs surprise de la Ligue des champions face à son ancien club.

    Au final, le Ballon d’Or est revenu à sa coéquipière en sélection, Aitana Bonmati, artisane de la finale du Barça et de la qualification de l’Espagne pour l’Euro 2025. Mais la deuxième place de Caldentey, malgré la déception de certains, a marqué les esprits et lui a valu une reconnaissance mondiale. Ses titres de Joueuse de l’année en Angleterre étaient, eux aussi, amplement mérités.

    Lors de sa deuxième saison londonienne, le scénario a été légèrement différent. Si la Catalane a continué à briller, c’est dans un rôle de milieu relayeur moins axé sur les buts et les passes décisives, des critères qui comptent pourtant fortement dans l’attribution du Ballon d’Or.

    Les performances sur la grande scène demeurent pourtant décisives : briller à nouveau en phase finale de Ligue des champions lui permettrait de mettre en lumière son impact dans ce nouveau registre. Malheureusement, un an après son doublé en demi-finale contre Lyon, l’issue a été différente : l’OL a pris sa revanche. Alignée dans un milieu dominé par l’excellence de Dumornay, Caldentey a cédé sa place à vingt minutes de la fin, alors que les Gunners cherchaient encore le but qualificatif.

    Doit-on, dès lors, envisager de la replacer plus haut sur le terrain la saison prochaine, afin de tirer pleinement parti de ses qualités dans le dernier tiers ? La question mérite d’être posée, même si son association avec Kim Little au milieu de terrain a souvent fait ses preuves. D’autant qu’Arsenal ne dispose pas encore d’une titulaire incontestable au poste de numéro 10, que l’avenir de Beth Mead et de Caitlin Foord reste incertain, et que Caldentey a déjà brillé en milieu excentré, même si c’était dans un rôle inversé.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    La lauréate est Melchie Dumornay.

    On peut affirmer que Dumornay a été la meilleure joueuse du monde cette saison. À seulement 22 ans, elle se distingue dès qu’elle foule la pelouse, comme Arsenal l’a constaté lors de sa performance exceptionnelle en octobre dernier, en phase de championnat.

    L’équipe de Renée Slegers a profité de l’absence de Dumornay lors du match aller de cette demi-finale – ainsi que des forfaits de Selma Bacha et Tabitha Chawinga – pour prendre les devants 2-1 avant le retour à Lyon. Malgré une performance perfectible des Londoniennes, le retour de Dumornay a permis à l’OL de reprendre les commandes du jeu.

    Elle a d’abord obtenu le penalty qui a permis à Lyon d’ouvrir le score, avant d’offrir une passe en profondeur parfaite à Brand, auteure du but victorieux en fin de match. Sans surprise, l’internationale haïtienne a été élue Joueuse du match. Après la rencontre, elle a confié à l’UEFA ressentir une « immense joie », elle qui s’était sentie « impuissante » lors du match aller, passé sur le banc. « Il n’y a rien de plus dur que de ne pas pouvoir aider son équipe », a-t-elle ajouté.

    Elle n’était pas la seule à savourer ce retour sur la pelouse : son impact fulgurant rappelle qu’elle est indispensable au collectif lyonnais. Sa performance pourrait d’ailleurs renforcer ses chances de remporter le Ballon d’Or plus tard dans l’année, tant elle a déjà marqué les esprits au fil d’une saison exceptionnelle.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Lauréate : Aitana Bonmati

    Pour Bonmati, ces cinq derniers mois ont été éprouvants. La milieu de terrain de 28 ans s’est fracturé la jambe lors d’un match international en novembre dernier, subissant ainsi la plus longue période d’indisponibilité de sa carrière et manquant plusieurs rencontres cruciales avec son club et sa sélection. Au sommet de son art après avoir conquis les trois derniers Ballons d’Or, la joueuse espagnole a dû vivre cette blessure avec une frustration intense.

    Au départ, on craignait même que cela ne mette fin à sa saison, compte tenu du temps de récupération nécessaire. Cependant, dimanche, Bonmati a fait son retour tant attendu sur le terrain, jouant plus de 25 minutes en tant que remplaçante lors de la victoire palpitante du Barça en demi-finale contre le Bayern. Elle semblait en grande forme, passant à deux doigts de marquer un but après s'être échappée lors d'une contre-attaque prometteuse.

    Après avoir manqué de nombreux matchs cruciaux au cours des cinq derniers mois, la milieu de terrain revient donc au meilleur moment. Ce mois-ci, le Barça disputera les finales de la Copa de la Reina et de la Ligue des champions, le quadruplé restant à portée de main. Puis, le mois prochain, l’Espagne affrontera l’Angleterre lors d’un match décisif de qualification pour la Coupe du monde. Bonmati sera prête pour ces échéances, un coup de pouce précieux pour la joueuse, son club et son pays.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Perdante : Pernille Harder

    Malgré les progrès affichés par le Bayern Munich en Ligue des champions cette saison, Pernille Harder n’a toujours pas soulevé le seul trophée qui manque à son palmarès.

    Considérée comme l’une des meilleures joueuses mondiales depuis une décennie, Harder a porté les couleurs de plusieurs grands clubs, de l’ancien champion d’Europe Wolfsburg aux finalistes 2021 de Chelsea, en passant par le Bayern. Elle a d’ailleurs été sacrée championne nationale lors des 11 dernières saisons.

    Pourtant, elle n’a toujours pas décroché de médaille de vainqueur de la Ligue des champions. En onze ans, elle a disputé trois finales, s’inclinant deux fois face à Lyon et une fois face à Barcelone, les deux clubs qui ont trusté neuf des dix derniers titres européens.

    Bayern a tout de même réalisé une saison européenne encourageante, atteignant le dernier carré pour la première fois depuis cinq ans, et Harder y a brillé. Mais à l’approche de ses 34 ans, combien d’occasions lui restent-il de soulever enfin ce trophée ?

    Au vu des progrès impressionnants du Bayern et du niveau toujours exceptionnel de la joueuse, beaucoup espèrent que l’heure de gloire finira par sonner pour celle qui manque encore de Ballon d’Or, malgré sa statut de grande favorite en 2020, année où le prix n’a pas été attribué.

  • Jose Barcala Bayern Munich 2025-26Getty Images

    Le vainqueur est Jose Barcala.

    En octobre, après la défaite cuisante 7-1 infligée au Bayern Munich par Barcelone lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, rares étaient ceux qui auraient cru à une revanche en demi-finale. Le fait que les champions d’Allemagne aient réussi à rendre cette confrontation aussi disputée témoigne du mérite des joueurs, du staff et de l’entraîneur José Barcala.

    Le club bavarois, souvent critiqué pour ses récents échecs européens, disputait seulement sa deuxième demi-finale continentale depuis son élimination contre Chelsea en 2021, après avoir dilapidé son avantage acquis à l’aller. Depuis, il avait connu trois sorties en quarts et une surprenante exclusion dès la phase de groupes. Dominateur en Allemagne au détriment de Wolfsburg, le club bavarois n’a pas su confirmer sur la scène continentale ; Wolfsburg ayant même atteint la finale de la Ligue des champions en 2023, alors que cette saison marquait le début d’une série de quatre titres consécutifs en Bundesliga pour le Bayern.

    Dans ces conditions, il est difficile de ne pas constater les progrès réalisés par le Bayern cette saison. En demi-finale, les Bavaroises ont tenu tête aux triples championnes lors de deux rencontres aux allures très différentes. Au match aller, les Bavaroises ont fait preuve de rigueur et sont restées bien en place, ramenant un précieux match nul 1-1 grâce à une discipline défensive et une résilience impressionnante après l’expulsion de Franziska Kett. Au retour, elles se sont davantage exposées et auraient pu marquer davantage sans les montants, les arrêts décisifs de Cata Coll et une intervention controversée du VAR.

    La scène rappelle la saison 2022-2023, lorsque le Bayern avait surpris le Barça 3-1 en phase de groupes avant de finalement s’incliner encore en quarts. Cette fois, le scénario pourrait être différent.

    Sous pression pour confirmer ces progrès la saison prochaine, le club bavarois peut toutefois s’appuyer sur l’impulsion donnée par Barcala, dont la double confrontation a révélé le potentiel pour enfin briller sur la scène continentale.