Alexia Putellas et Melchie Dumornay renforcent leurs chances de remporter le Ballon d’Or, tandis que Mariona Caldentey et les ambitions européennes d’Arsenal sont anéanties : le bilan des gagnantes et des perdantes des demi-finales de la Ligue des champions féminine

Avant d’analyser cette affiche, qui marquera la quatrième confrontation entre le Barça et Lyon en finale européenne, revenons sur des demi-finales qui ont toutes les chances de rester dans les annales comme de véritables classiques modernes.

Lyon a ouvert le bal en prenant sa revanche sur Arsenal, après avoir buté sur les Gunners au même stade la saison précédente. Menés 2-1 à l’aller l’an dernier, les Lyonnais ont cette fois-ci inversé la tendance, remontant le score pour s’imposer 3-1 au retour, grâce à la réalisation de Jule Brand à la 86^e minute qui a éliminé les champions en titre samedi.

La tâche s’annonçait également ardue pour le Barça et le Bayern Munich, qui avaient conclu l’aller sur un 1-1 à l’Allianz Arena, mais les deux formations ont livré dimanche un retour tout aussi haletant. Devant un Camp Nou comble, le Barça a rapidement mené 4-1, avant d’être repris par Pernille Harder, puis par un autre but qui semblait avoir été marqué, portant le score à 5-4 sur l’ensemble des deux matchs alors que le chronomètre entrait dans le temps additionnel. Mais la VAR est intervenue pour gâcher la fête dans un match merveilleusement ouvert qui aurait pu offrir bien d’autres buts.

Une fois la poussière retombée sur ce week-end européen d’exception, que retenir ? GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes des demi-finales de la Ligue des champions féminine…