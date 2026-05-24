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Alexia Putellas est élue meilleure joueuse de la saison de la Ligue des champions féminine après avoir mené Barcelone vers un quatrième titre continental
Une distinction individuelle amplement méritée pour le capitaine.
Le groupe d’observateurs techniques de l’UEFA a confirmé qu’Alexia Putellas a été élue Joueuse de la saison de la Ligue des champions féminine 2025-2026. Cette annonce intervient au lendemain de la victoire écrasante 4-0 du FC Barcelone en finale à Oslo, où le club catalan a surclassé l’OL Lyonnais lors d’un match à sens unique, affirmant une nouvelle fois sa domination sur le football européen.
Moteur de son équipe tout au long de la campagne européenne, la milieu de terrain confirme, si besoin était, son statut de joueuse incontournable du football féminin.
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Des statistiques impressionnantes expliquent ce succès
Les statistiques de la saison de Putellas soulignent à quel point elle a été essentielle au succès du FC Barcelone. Avec 14 contributions directes à des buts, elle a fait mieux que n’importe quelle autre joueuse de la Ligue des champions cette saison. En 11 apparitions, elle a trouvé le chemin des filets à sept reprises et a offert sept passes décisives à ses coéquipières.
Au-delà des buts et des passes décisives, son efficacité technique est restée inégalée au plus haut niveau. Putellas a affiché une précision de passe de 86,73 %, tout en atteignant une vitesse de pointe de 25,77 km/h. C’est cette combinaison entre une distribution de classe mondiale et un engagement physique sans faille qui a permis à Barcelone de dominer tous ses adversaires sur la route du trophée.
L'hégémonie de Bonmati est terminée
Ce titre est le deuxième de Putellas au palmarès de la Ligue des champions féminine, après son premier sacre en 2021-2022. Elle met ainsi fin à la série de trois victoires consécutives de sa coéquipière Aitana Bonmati (2023, 2024, 2025), confirmant l’incroyable profondeur de talent au sein de l’effectif du FC Barcelone.
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Yohannes a également été distingué.
Lily Yohannes, internationale américaine de l’OL, a été couronnée « Révélation de la saison », distinction réservée à la jeune joueuse la plus brillante de la compétition et attribuable uniquement à une joueuse de 21 ans ou moins. Auteure de trois actions décisives (but ou passe décisive) en dix matchs de Ligue des champions, elle a été l’un des moteurs de la campagne lyonnaise jusqu’en finale.
La milieu de terrain a été l’un des moteurs de la campagne lyonnaise jusqu’en finale, après une première saison déjà remarquée chez les championnes de France, suite à son arrivée en provenance de l’Ajax l’été dernier. Le Barça a toutefois trusté l’Équipe type de la saison.
Putellas figure dans le onze idéal aux côtés de ses coéquipières Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León et de la gardienne Cata Coll. Enfin, le prix du « But de la saison » est revenu à Julia Bartel, en prêt de Chelsea, grâce à sa superbe volée pour l’Atlético Madrid contre Twente lors de la phase de groupes.
L’équipe type complète : Cata Coll ; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha ; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas ; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo.