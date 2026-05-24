Lily Yohannes, internationale américaine de l’OL, a été couronnée « Révélation de la saison », distinction réservée à la jeune joueuse la plus brillante de la compétition et attribuable uniquement à une joueuse de 21 ans ou moins. Auteure de trois actions décisives (but ou passe décisive) en dix matchs de Ligue des champions, elle a été l’un des moteurs de la campagne lyonnaise jusqu’en finale.

La milieu de terrain a été l’un des moteurs de la campagne lyonnaise jusqu’en finale, après une première saison déjà remarquée chez les championnes de France, suite à son arrivée en provenance de l’Ajax l’été dernier. Le Barça a toutefois trusté l’Équipe type de la saison.

Putellas figure dans le onze idéal aux côtés de ses coéquipières Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León et de la gardienne Cata Coll. Enfin, le prix du « But de la saison » est revenu à Julia Bartel, en prêt de Chelsea, grâce à sa superbe volée pour l’Atlético Madrid contre Twente lors de la phase de groupes.

L’équipe type complète : Cata Coll ; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha ; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas ; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo.