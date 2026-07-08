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Alexia Putellas est arrivée ! Les London City Lionesses officialisent l’arrivée de la double lauréate du Ballon d’Or, fraîchement partie de Barcelone
Un moment historique pour les Lionesses
Dans un coup de tonnerre sur la planète football, les London City Lionesses ont officialisé l’arrivée de Putellas. L’internationale espagnole, considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire, rejoint le club de Women’s Super League en tant que joueuse libre après avoir quitté Barcelone, où elle s’est imposée comme une icône mondiale et multiplié les succès en Ligue des champions.
Ce recrutement historique pour le club londonien, transformé sous l’ère de sa nouvelle propriétaire Michele Kang, va bien au-delà d’une simple arrivée : il s’agit d’un symbole d’excellence destiné à guider la formation vers la conquête des titres nationaux et continentaux au sein de l’écosystème mondial de Kynisca.
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Putellas prête à relever le défi anglais
Pour Putellas, ce transfert à Londres symbolise un nouveau départ après avoir tout remporté en Catalogne. La milieu de terrain, pièce maîtresse d’un effectif en construction, devra rivaliser avec les cadors de la WSL. Elle apporte une expérience solide et une mentalité de gagnante – dix titres nationaux et quatre Ligue des champions féminine à son palmarès – à un groupe fraîchement promu en première division sous l’impulsion de Kang.
S’exprimant sur le site officiel des London City Lionesses à propos de ce transfert, Putellas a fait part de son enthousiasme pour ce projet, déclarant : « Je suis ravie d’entamer ce nouveau chapitre avec les London City Lionesses. L’ambition du club et son engagement indéfectible à se développer en tant que club indépendant exclusivement féminin me tiennent particulièrement à cœur. J’ai hâte d’apporter ma pierre à l’édifice sur le terrain et de lutter pour des titres. En dehors de l’aire de jeu, animée par ma passion pour la formation des jeunes, je suis tout aussi impatiente de collaborer avec Michele pour faire progresser le football féminin en Angleterre et sur la scène internationale. »
La vision audacieuse de Michele Kang
Le recrutement de Putellas est, à ce jour, le signe le plus clair de la volonté de Kang de bouleverser la hiérarchie traditionnelle du football anglais. Depuis son rachat du club en décembre 2023, Kang a massivement investi dans les infrastructures, notamment un nouveau centre d’entraînement ultramoderne conçu spécifiquement pour les joueuses. Cet investissement a rapidement porté ses fruits, le club terminant sixième du championnat lors de sa première saison en WSL, en 2025-2026. L’arrivée de la superstar mondiale Putellas est perçue comme la dernière pièce du puzzle pour créer un environnement véritablement de classe mondiale.
« Alexia Putellas incarne le summum du talent, du dévouement et de la vision dans le football féminin », a déclaré Kang lors de l’annonce. « Sa décision de rejoindre notre club indépendant, qui donne la priorité aux femmes, est un soutien de poids à ce que nous construisons à London City et chez Kynisca. C’est plus qu’un simple transfert, c’est une déclaration audacieuse sur l’avenir de ce sport. Ensemble, nous concourrons au plus haut niveau tout en créant de nouvelles opportunités commerciales et des parcours de développement pour la prochaine génération d’athlètes féminines. »
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Conséquences sur la WSL et au-delà
La présence de Putellas en Angleterre devrait transformer l’ensemble de la Barclays Women’s Super League. Outre ses atouts tactiques sur le terrain, son rayonnement commercial et sa notoriété mondiale sont attendus pour stimuler un engagement record des supporters et des affluences sans précédent. Le London City se positionne ainsi comme un fer de lance de l’innovation, s’appuyant sur le mentorat de Putellas pour inspirer son centre de formation et ses programmes de développement des jeunes.
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