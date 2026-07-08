Pour Putellas, ce transfert à Londres symbolise un nouveau départ après avoir tout remporté en Catalogne. La milieu de terrain, pièce maîtresse d’un effectif en construction, devra rivaliser avec les cadors de la WSL. Elle apporte une expérience solide et une mentalité de gagnante – dix titres nationaux, quatre Ligue des champions et de nombreuses autres distinctions – à un groupe fraîchement promu en première division sous l’impulsion de Kang.

S’exprimant sur le site officiel des London City Lionesses à propos de ce transfert, Putellas a fait part de son enthousiasme pour ce projet, déclarant : « Je suis ravie d’entamer ce nouveau chapitre avec les London City Lionesses. L’ambition du club et son engagement indéfectible à se développer en tant que club indépendant exclusivement féminin me touchent profondément. J’ai hâte d’apporter ma pierre à l’édifice sur le terrain et de lutter pour des titres. En dehors de l’aire de jeu, animée par ma passion pour la formation des jeunes, je suis tout aussi impatiente de collaborer avec Michele afin de faire progresser le football féminin en Angleterre et sur la scène internationale. »