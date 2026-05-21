Alexia Putellas a retrouvé son meilleur niveau et, si elle guide Barcelone vers le sacre en Ligue des champions féminine, elle s’adjugera très probablement un troisième Ballon d’Or

Avec 41 victoires en 45 matchs toutes compétitions confondues et une seule défaite, le Barça a décroché un nouveau titre de champion, la Supercoupe d’Espagne et, le week-end dernier, la Coupe de la Reine, prouvant ainsi que les turbulences extérieures n’ont pas entamé la confiance du vestiaire. Une réalité que l’interview de Putellas sur la chaîne locale 3Cat a confirmée : interrogée par un journaliste sur des déclarations d’avant-saison, la double lauréate du Ballon d’Or a campé sur ses positions.

« Nous n’avons jamais douté de nous-mêmes », a répondu Putellas avec un sourire ironique, réprimant à peine l’envie de lever les yeux au ciel. « Tout ce bruit venant de l’extérieur n’est que du bruit. »

Plusieurs facteurs expliquent cette réussite malgré un contexte délicat : des éléments qui auraient pu affaiblir d’autres formations de l’élite féminine. Un centre de formation florissant, incarné par les jeunes Clara Serrajordi et Aicha Camara, brillantes lors de leur première saison chez les seniors, constitue l’un des principaux facteurs. S’y ajoute un travail de recrutement judicieux, avec des éléments comme Esmee Brugts, Vicky Lopez et Sydney Scherteinleib, qui ont assumé davantage de responsabilités.

En tête de liste, toutefois, figure la forme exceptionnelle de Putellas, qui a absorbé avec une impressionnante maturité la pression et les attentes accrues de la campagne 2025-2026, au point de pouvoir viser un troisième Ballon d’Or.