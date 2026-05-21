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Alexia Putellas GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas a retrouvé son meilleur niveau et, si elle guide Barcelone vers le sacre en Ligue des champions féminine, elle s’adjugera très probablement un troisième Ballon d’Or

Ligue des Champions
Barcelona
A. Putellas
Barcelona vs OL Lyonnes
WOMEN'S FOOTBALL
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En décrochant le mois dernier un septième sacre consécutif en Liga F, Barcelone a confirmé la justesse de sa préparation malgré les doutes initiaux. Les contraintes financières ont constitué de sérieux obstacles sur le marché des transferts et ont empêché le club de constituer le type d’effectif que l’on aurait pu espérer pour disputer quatre compétitions, ce qui a conduit beaucoup de monde à se demander comment elles s’en sortiraient cette saison, notamment en Ligue des champions. Le fait que les Catalanes soient de retour en finale samedi et à une victoire seulement du quadruplé constitue donc une belle réponse.

Avec 41 victoires en 45 matchs toutes compétitions confondues et une seule défaite, le Barça a décroché un nouveau titre de champion, la Supercoupe d’Espagne et, le week-end dernier, la Coupe de la Reine, prouvant ainsi que les turbulences extérieures n’ont pas entamé la confiance du vestiaire. Une réalité que l’interview de Putellas sur la chaîne locale 3Cat a confirmée : interrogée par un journaliste sur des déclarations d’avant-saison, la double lauréate du Ballon d’Or a campé sur ses positions.

« Nous n’avons jamais douté de nous-mêmes », a répondu Putellas avec un sourire ironique, réprimant à peine l’envie de lever les yeux au ciel. « Tout ce bruit venant de l’extérieur n’est que du bruit. »

Plusieurs facteurs expliquent cette réussite malgré un contexte délicat : des éléments qui auraient pu affaiblir d’autres formations de l’élite féminine. Un centre de formation florissant, incarné par les jeunes Clara Serrajordi et Aicha Camara, brillantes lors de leur première saison chez les seniors, constitue l’un des principaux facteurs. S’y ajoute un travail de recrutement judicieux, avec des éléments comme Esmee Brugts, Vicky Lopez et Sydney Scherteinleib, qui ont assumé davantage de responsabilités.

En tête de liste, toutefois, figure la forme exceptionnelle de Putellas, qui a absorbé avec une impressionnante maturité la pression et les attentes accrues de la campagne 2025-2026, au point de pouvoir viser un troisième Ballon d’Or.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    En pleine forme et épanoui

    Putellas a brillé la saison passée. Auteure de 27 buts et 21 passes décisives, elle a guidé le Barça vers le triplé national et jusqu’en finale de la Ligue des champions, tout en jouant un rôle clé dans la qualification de l’Espagne pour la finale du Championnat d’Europe 2025. Dans une course au Ballon d’Or très serrée, où seulement 118 voix séparaient les quatre premières, un écart inférieur à celui qui séparait les deux premières lors des deux années précédentes, peu de gens auraient envié la victoire de Putellas.

    Cette performance était d’autant plus remarquable qu’elle intervenait après une grave blessure au ligament croisé antérieur, survenue juste avant l’Euro 2022. Cette rupture l’avait tenue éloignée des terrains pendant près d’un an, limitant son impact lors de la Coupe du monde 2023, finalement remportée par l’Espagne. Quelques pépins physiques ayant traîné jusqu’en 2023-2024, la saison écoulée a donc représenté sa première véritable opportunité de briller depuis ses deux Ballons d’Or consécutifs en 2021 et 2022 ; et, sur le terrain, elle a semblé atteindre de nouveaux sommets.

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Une responsabilité accrue

    Putellas a maintenu ce niveau de performance lors de la saison 2025-2026, où elle a été davantage mise en avant, de même que plusieurs de ses coéquipières. Cette situation s’explique par la composition de l’effectif, pénalisé par les contraintes financières du Barça l’été dernier.

    Pendant que l’équipe masculine peinait encore à enregistrer de nouveaux joueurs, le groupe féminin n’a effectué qu’une seule arrivée en équipe première : le retour de l’internationale espagnole Laia Alexiandri, en provenance de Manchester City, sous la forme d’un transfert gratuit.

    En parallèle, plusieurs cadres confirmés ont quitté le club : Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfo, Bruna Vilamala et Jana Fernández, ainsi que les jeunes issues du centre de formation Onyeka Gamero, Martina Fernández, Alba Cano et Lucía Corrales, transférées contre indemnités vers des clubs de première division en Angleterre et aux États-Unis.

    Le Barça se retrouve donc avec un groupe de 21 joueuses pour quatre compétitions, dont les jeunes Serrajordi et Camacha, intégrées à temps plein pour la première fois. À Putellas et à ses coéquipières de porter le collectif pour viser une saison exceptionnelle.

  • FC Barcelona v Oud-Heverlee Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Des obstacles se multiplient

    Un peu de chance avec les blessures aurait été bienvenue, mais le Barça n’en a pas eu non plus.

    Aitana Bonmati, fraîchement couronnée d’un troisième Ballon d’Or, a manqué cinq mois en raison d’une fracture tibiale ; Patri Guijarro, considérée comme l’une des meilleures milieux défensives de la planète, a été écartée des terrains pendant trois mois à cause d’une fracture de stress au pied ; Aleixandri, la seule recrue estivale, a subi une rupture du ligament croisé antérieur qui a mis fin à sa saison ; Cata Coll, la gardienne numéro 1, a manqué six semaines en raison d’un problème au genou ; enfin, la défenseure centrale de classe mondiale Mapi Leon a été écartée des terrains pendant deux mois après une opération du genou.

    Des indisponibilités plus brèves ont également touché Ona Batlle et Ewa Pajor, tenues éloignées des terrains durant un mois chacune en début de saison. Si toutes les équipes doivent composer avec les blessures, leurs effets se font sentir plus vite et plus durement lorsque l’effectif est réduit, comme c’est le cas du Barça.

  • Passer à la vitesse supérieure

    Dans ces circonstances, d’autres joueuses doivent prendre le relais, et Putellas a répondu présente avec brio. Habituée à évoluer aux côtés de Guijarro et Bonmati au milieu de terrain, notamment lors des grands rendez-vous où les rotations sont limitées, la joueuse de 32 ans a démontré toutes les qualités qui font d’elle la capitaine.

    Ses statistiques, tout simplement impressionnantes, en attestent : double lauréate du Ballon d’Or, elle totalise 21 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, contribuant ainsi à déjà trois titres pour le club de son cœur. Son doublé lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich a fait taire les rares sceptiques, tout comme son hat-trick et ses trois passes décisives en trois matchs consécutifs contre le Real Madrid en mars.

    Aucune autre joueuse n’a été directement impliquée dans autant de buts en Ligue des champions cette saison : avec 14 réalisations et passes décisives en 10 matchs, Putellas compte trois unités de plus que sa plus proche poursuivante.

  • Esmee Brugts Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Les contributions du capitaine

    Au-delà de son talent balle au pied, Putellas a endossé un rôle de leader décisif pour le Barça cette saison. Elle a su maintenir le cap malgré la série de blessures qui a touché l’effectif catalan, l’intégration de jeunes joueuses dans le groupe pro et la nécessité pour les moins expérimentées de répondre présentes.

    « C’est une joueuse qui essaie toujours d’aider les autres filles à donner le meilleur d’elles-mêmes », déclarait le mois dernier Esmee Brugts, l’arrière gauche de 23 ans du Barça, à propos de Putellas. « Les spectateurs la voient mener l’équipe pendant les matchs, mais, à l’entraînement aussi, elle exige au moins 100 % de tout le monde, et d’abord d’elle-même. C’est un véritable modèle.

    « Personnellement, je discute souvent avec elle, puisque nous évoluons dans le même secteur du terrain, et ses petits conseils m’aident énormément lors des matchs. Quand je parle de joueuses expérimentées capables d’assumer un rôle de leader, elle en est bien sûr l’exemple parfait. Je me sens plus sereine quand je joue à ses côtés ; elle me transmet la confiance nécessaire pour réaliser une grande performance. »

    Une influence immatérielle mais décisive, à prendre en compte pour mesurer l’ampleur de l’année exceptionnelle de Putellas.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Le décor est planté

    Le Barça visera-t-il un sacre en Ligue des champions ? Alexia Putellas, déjà présente lors de la finale perdue contre Arsenal l’an passé, abordera la rencontre face à Lyon avec un fort désir de revanche.

    Sur le plan personnel, Putellas doit encore clarifier son avenir. La joueuse de 32 ans arrive en fin de contrat cet été, et bien qu’une option permette de prolonger l’aventure d’une saison, les rumeurs vont bon train à l’approche du mercato. Les London City Lionesses, club fortuné de la Women’s Super League, sont souvent cités comme destination potentielle. Putellas a toutefois systématiquement écarté ces spéculations, se concentrant sur les matchs à venir et réaffirmant son attachement au Barça.

    Si ce chapitre doit se refermer, un sacre continental constituerait une sortie en apothéose. Et si les Blaugranas l’emportent face à l’OL, Putellas devrait logiquement tenir le rôle central. En 2024, son but dans le temps additionnel avait scellé la victoire, tandis qu’en 2022 sa réalisation n’avait été qu’une maigre consolation dans la défaite. Elle mérite son moment de gloire dans ce match incroyable, qui pourrait en outre lui valoir le Ballon d’Or.

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