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Alexia Putellas a marqué l'un des buts lors de la victoire écrasante du FC Barcelone Féminin face au Real Madrid, qui lui assure pratiquement son SEPTIÈME titre consécutif en Liga F
Barcelone domine le Clásico
Le FC Barcelone Féminin a une nouvelle fois affirmé sa domination absolue sur le football espagnol. Les Blaugranas ont contrôlé la rencontre au stade Alfredo Di Stefano dès le coup d’envoi, affichant une possession de balle impressionnante de 76 % en première mi-temps. Le but tant attendu est finalement survenu à la 18e minute, lorsque Batlle a récupéré le ballon à l'entrée de la surface de réparation et a décoché une frappe puissante qui a lobé Misa Rodriguez. Madrid a eu du mal à contenir la pression offensive incessante, et malgré un dégagement crucial sur la ligne de but de Galvez peu après l'ouverture du score, les visiteuses sont restées totalement maîtres du match.
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Putellas prolonge son record historique de buts marqués
Les visiteuses ont continué à étouffer la défense locale après la pause. Six minutes après le début de la seconde mi-temps, Caroline Graham Hansen a fait preuve d’une technique de dribble exceptionnelle pour se débarrasser de sa marqueuse et centrer le ballon dans la surface. Putellas n’a pas tremblé, inscrivant calmement le deuxième but de son équipe de la soirée. Ce but revêtait une importance historique particulière, puisqu’il marquait le 100e but inscrit par Barcelone contre Madrid depuis que le club de la capitale a officiellement absorbé le CD Tacon. La capitaine continue d'être un cauchemar pour les Merengues, prolongeant encore son impressionnant record de meilleure buteuse de tous les temps dans l'histoire du Clásico.
Batlle revient sur la manière dont il a réussi à percer le bloc défensif
Le sort de la rencontre s'est définitivement scellé à la 55e minute, lorsque Batlle s'est transformée en passeuse décisive. Son centre dangereux depuis l'aile a semé la pagaille dans la surface de réparation, poussant Maelle Lakrar à dévier le ballon dans ses propres filets par inadvertance. Revenant sur son but décisif en début de match et sur l'approche tactique de l'équipe lors d'une interview à la mi-temps, l'arrière latérale a expliqué : « J'ai eu de la chance que le ballon finisse par entrer. Nous montons beaucoup vers l'intérieur face à un bloc assez bas. Les tirs de l'extérieur aident. Nous jouons un bon match, elles ne sortent pas beaucoup. Il faut garder son sang-froid pour trouver les espaces et atteindre le but. »
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Le doublé championnat-Coupe d'Europe en ligne de mire
Grâce à ce nouveau triomphe, l'équipe de Pere Romeu compte désormais 13 points d'avance en tête du classement, alors qu'il ne reste plus que 18 points à attribuer. Un écart qui semble insurmontable au vu de leur bilan quasi parfait : 22 victoires pour une seule défaite cette saison. Cette victoire écrasante 3-0 est également un formidable coup de pouce pour le moral avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real au Spotify Camp Nou. Après avoir déjà décroché une impressionnante victoire 6-2 lors du match aller le 24 mars, Barcelone part grand favori pour se qualifier tout en gardant une main bien ancrée sur le titre national.