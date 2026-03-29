Le sort de la rencontre s'est définitivement scellé à la 55e minute, lorsque Batlle s'est transformée en passeuse décisive. Son centre dangereux depuis l'aile a semé la pagaille dans la surface de réparation, poussant Maelle Lakrar à dévier le ballon dans ses propres filets par inadvertance. Revenant sur son but décisif en début de match et sur l'approche tactique de l'équipe lors d'une interview à la mi-temps, l'arrière latérale a expliqué : « J'ai eu de la chance que le ballon finisse par entrer. Nous montons beaucoup vers l'intérieur face à un bloc assez bas. Les tirs de l'extérieur aident. Nous jouons un bon match, elles ne sortent pas beaucoup. Il faut garder son sang-froid pour trouver les espaces et atteindre le but. »