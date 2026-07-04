Alexia Putellas à Londres ? La star espagnole savoure la Coupe du monde tandis que les rumeurs de transfert vont bon train

Alexia Putellas est dans une catégorie à part. Au sens propre du terme, puisque son avenir reste incertain après l’annonce, en mai dernier, de son départ du FC Barcelone, au terme d’une carrière couronnée de succès étalée sur 14 saisons. Selon certaines informations, elle aurait accepté un transfert aux London City Lionesses, bien qu’aucune officialisation n’ait encore eu lieu. Il semble probable qu’elle demeure en Europe. Cependant, des clubs de la National Women’s Soccer League lui ont également soumis des offres alléchantes.

La joueuse réfléchit encore, au terme d’un chapitre barcelonais couronné de 38 trophées, dont 10 titres de championne, ainsi que 232 buts marqués en 507 matchs.

Dans une interview exclusive accordée à GOAL, la joueuse a confié que son passage au FC Barcelone avait été « un parcours marqué par la croissance, l’ambition et des moments inoubliables partagés avec des coéquipières, un staff et des supporters incroyables ».

Sans dévoiler sa prochaine destination, elle a toutefois pris le temps d’évoquer la Coupe du monde et d’expliquer qu’en tant que membre de l’équipe d’Espagne, championne du monde 2023, elle savoure le tournoi en tant que supportrice tout en encourageant son pays.

« Ce qui rend la Coupe du monde si spéciale, c’est qu’elle rassemble toute la communauté du football », a-t-elle déclaré.