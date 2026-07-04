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Alexia Putellas GFXGetty/GOAL

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Alexia Putellas à Londres ? La star espagnole savoure la Coupe du monde tandis que les rumeurs de transfert vont bon train

FEATURES
A. Putellas
Barcelona
Espagne

Double lauréate du Ballon d’Or, Alexia Putellas savoure la Coupe du monde dans la peau d’une supportrice tout en préparant sereinement le prochain chapitre de sa carrière en club, désormais libre de tout contrat.

Alexia Putellas est dans une catégorie à part. Au sens propre du terme, puisque son avenir reste incertain après l’annonce, en mai dernier, de son départ du FC Barcelone, au terme d’une carrière couronnée de succès étalée sur 14 saisons. Selon certaines informations, elle aurait accepté un transfert aux London City Lionesses, bien qu’aucune officialisation n’ait encore eu lieu. Il semble probable qu’elle demeure en Europe. Cependant, des clubs de la National Women’s Soccer League lui ont également soumis des offres alléchantes.

La joueuse réfléchit encore, au terme d’un chapitre barcelonais couronné de 38 trophées, dont 10 titres de championne, ainsi que 232 buts marqués en 507 matchs.

Dans une interview exclusive accordée à GOAL, la joueuse a confié que son passage au FC Barcelone avait été « un parcours marqué par la croissance, l’ambition et des moments inoubliables partagés avec des coéquipières, un staff et des supporters incroyables ».

Sans dévoiler sa prochaine destination, elle a toutefois pris le temps d’évoquer la Coupe du monde et d’expliquer qu’en tant que membre de l’équipe d’Espagne, championne du monde 2023, elle savoure le tournoi en tant que supportrice tout en encourageant son pays.

« Ce qui rend la Coupe du monde si spéciale, c’est qu’elle rassemble toute la communauté du football », a-t-elle déclaré.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    « Ce serait un exploit retentissant pour le football espagnol. »

    Alexia Putellas a de quoi s’occuper : contrats, offres des plus grands clubs féminins… Pourtant, quand on l’interroge sur son avenir, elle préfère changer de sujet et se concentrer sur la compétition en cours.

    « Je suis le tournoi de près », a-t-elle déclaré. « L’intensité, l’ambiance dans les stades et les moments inattendus sont toujours des moments forts pour moi. La Coupe du monde a le don de créer des histoires inoubliables… »

    Historiquement, l’Espagne totalise deux titres mondiaux, répartis entre ses équipes nationales masculine et féminine. Les hommes ont triomphé en 2010, tandis que les femmes détiennent actuellement le trophée après leur victoire lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

    « Ce serait un exploit incroyable pour le football espagnol. Les succès au niveau international montrent aux jeunes joueurs que les rêves peuvent devenir réalité. Si les équipes nationales féminine et masculine remportent toutes deux des succès sur la scène mondiale, cela envoie un message fort à la prochaine génération : le football espagnol reste une référence mondiale. »

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    « Chaque tournoi de football couronné de succès contribue à développer ce sport à l'échelle mondiale. »

    À l’occasion de cette Coupe du monde masculine, Putellas mise sur l’Espagne tout en considérant le tournoi comme un levier majeur pour le développement mondial du football.

    « Chaque tournoi de football couronné de succès contribue à faire progresser ce sport à l’échelle mondiale », a déclaré Putellas. « Lorsque les supporters s’intéressent au football international, cet engouement se répercute souvent sur d’autres compétitions également.

    Je suis convaincue qu’une Coupe du monde masculine réussie crée davantage d’attente pour l’épreuve féminine et attire de nouveaux publics vers le football féminin. »

    Le prochain choix de club de Putellas dépendra donc largement de la destination qui l’aidera le mieux à se préparer pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, programmée l’été prochain. Putellas et l’Espagne ont déjà validé leur billet pour cette épreuve en remportant le groupe A3 des éliminatoires du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA.

    Les coéquipières de la Barcelonnaise ont validé leur billet en juin en s’adjugeant le groupe grâce à une large victoire 6-1 face à l’Islande.

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    « Cela rassemble toute la communauté du football. »

    Putellas s'est à nouveau associée à Lay's cette année dans le cadre de la campagne « No Lay's, No Game », en raison de l'attachement commun de la marque et des supporters de football.

    « Le jeu n’est tout simplement pas le même sans la passion, l’énergie et le soutien des supporters », a déclaré Putellas. « Ce qui rend la Coupe du monde si spéciale, c’est qu’elle rassemble toute la communauté du football. C’est l’un de ces rares moments où les supporters du monde entier partagent les mêmes émotions, célèbrent les mêmes moments et créent ensemble des souvenirs inoubliables. »

    Habituellement, c’est elle qui signe les maillots des jeunes joueuses ou qui est acclamée par ses fans ; cette fois, elle savourera le tournoi depuis les tribunes.

    « J’espère pouvoir assister à plusieurs matchs. Être dans le stade pendant une Coupe du monde est une expérience incroyable : on ressent pleinement l’énergie et la passion des supporters. Pour l’instant, je prends les choses au jour le jour et je savoure le tournoi au fur et à mesure qu’il se déroule. »

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  • Alexia PutellasGetty Images

    Putellas aperçue à Los Angeles

    Putellas a pu savourer l'ambiance électrique du Los Angeles Stadium alors que l'Espagne battait l'Autriche 3-0 en seizièmes de finale. Il semble que ce soit le premier match de Coupe du monde auquel elle ait assisté en personne.

    Qu’elle savoure la Coupe du monde en tant que supportrice ou qu’elle prépare déjà de nouvelles joies pour ses propres fans alors qu’elle réfléchit à la suite de sa carrière, Putellas garde le ballon à ses pieds : une position toujours avantageuse sur l’échiquier footballistique.