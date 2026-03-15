Alexandra Popp, triple vainqueur de la Ligue des champions et légende de l'équipe d'Allemagne avec 145 sélections, signe au Borussia Dortmund, club de troisième division

Pour Popp, ce transfert marque un retour à ses racines dans la région de la Ruhr. Après avoir passé 14 ans à Wolfsburg, l'attaquante chevronnée a expliqué que cette décision était motivée par l'affection qu'elle porte depuis toujours aux « Noirs et Jaunes ». « Mon cœur bat pour ce club. J'approche lentement de la fin de ma carrière et je dois écouter mon corps. Je ne voulais pas manquer l'occasion de jouer sous le maillot du BVB », a révélé Popp sur le site officiel du club.

Elle a ensuite développé son attachement au club : « J’ai toujours assumé ouvertement mon statut de fan de Dortmund. J’ai une image très claire dans mon esprit de moi, petite fille, debout au Westfalenstadion, vêtue d’un maillot et d’une casquette de Dortmund, agitant un drapeau. Savoir que je vais désormais pouvoir fouler officiellement la pelouse avec ce maillot me rend fière. »