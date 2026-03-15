AFP
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Alexandra Popp, triple vainqueur de la Ligue des champions et légende de l'équipe d'Allemagne avec 145 sélections, signe au Borussia Dortmund, club de troisième division
Un projet ambitieux à Dortmund
Popp arrive à Dortmund forte d’une grande expérience, avec à son actif 145 sélections en équipe nationale (67 buts), 332 matchs de Bundesliga (158 buts) et 89 rencontres de Ligue des champions (36 buts) à ce jour. Bien que le BVB évolue actuellement dans les divisions inférieures de la pyramide du football allemand, la triple vainqueure de la Ligue des champions a décidé de quitter l’élite pour contribuer à mener à bien ce projet ambitieux. À Dortmund, elle rejoint une équipe qui compte déjà plusieurs anciennes joueuses de Bundesliga, dont Friederike Kempe et Annika Enderle. L'équipe est entraînée par Markus Högner, et le BVB s'appuie également sur l'expertise de Wolfsburg au niveau de la direction : Ralf Kellermann rejoint le Borussia Dortmund en tant que directeur sportif.
Réaliser un rêve d'enfant
Pour Popp, ce transfert marque un retour à ses racines dans la région de la Ruhr. Après avoir passé 14 ans à Wolfsburg, l'attaquante chevronnée a expliqué que cette décision était motivée par l'affection qu'elle porte depuis toujours aux « Noirs et Jaunes ». « Mon cœur bat pour ce club. J'approche lentement de la fin de ma carrière et je dois écouter mon corps. Je ne voulais pas manquer l'occasion de jouer sous le maillot du BVB », a révélé Popp sur le site officiel du club.
Elle a ensuite développé son attachement au club : « J’ai toujours assumé ouvertement mon statut de fan de Dortmund. J’ai une image très claire dans mon esprit de moi, petite fille, debout au Westfalenstadion, vêtue d’un maillot et d’une casquette de Dortmund, agitant un drapeau. Savoir que je vais désormais pouvoir fouler officiellement la pelouse avec ce maillot me rend fière. »
Déclaration d'ambition
Depuis sa création, le BVB a vu son équipe féminine enchaîner les promotions, et l’arrivée d’une joueuse comptant 145 sélections en équipe nationale montre clairement que le club a l’intention d’accéder à la Bundesliga le plus rapidement possible. La directrice générale, Svenja Schlenker, a déclaré : « La signature d’Alex est une déclaration forte de nos ambitions. Le fait qu’une joueuse de son calibre ait délibérément choisi le BVB nous rend extrêmement fiers. »
« Alexandra Popp est l’une des figures les plus influentes du football féminin, tant au niveau national qu’international. Les succès qu’elle a remportés avec un club de premier plan comme le VfL Wolfsburg et l’équipe nationale allemande sont vraiment impressionnants. Nous sommes ravis d’avoir réussi à convaincre Alex de nous rejoindre dans notre ambitieuse aventure », a ajouté Carsten Cramer, porte-parole de la direction du BVB.
- Getty Images
Construire l'avenir
Popp compte jouer un rôle important dans la professionnalisation des infrastructures du club. Elle est impatiente de contribuer au développement du projet dès le départ, en apportant son expérience et son leadership alors que le BVB construit un centre d’entraînement dédié à sa section féminine. « Tout le monde sait que l’objectif du Borussia Dortmund est d’accéder à l’élite le plus rapidement possible. Je veux contribuer à ce que nous y parvenions sans tarder et que nous y restions. En dehors du terrain, je veux contribuer à la poursuite de notre professionnalisation, à la définition des prochaines étapes en matière d’infrastructures et à l’identification des besoins supplémentaires. C’est passionnant aussi. J’ai beaucoup d’expérience, et ici, ils sont encore en train de tout mettre en place », a conclu Popp.
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