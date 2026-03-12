Goal.com
ALEXANDER ZVEREV

Alexander Zverev contre Arthur Fils, tennis en direct aujourd'hui sur une chaîne gratuite : qui diffuse les quarts de finale du Masters d'Indian Wells à la télévision et en streaming live ?

Alexander Zverev affrontera le Français Arthur Fils en quarts de finale du BNP Paribas Open à Indian Wells. Découvrez ici, sur SPOX, comment suivre le match en direct à la télévision gratuite et en streaming live.

En huitièmes de finale, Zverev s'est imposé haut la main 6:3, 6:4 face à l'Américain Frances Tiafoe. Il affrontera aujourd'hui, jeudi 12 mars, Arthur Fils en quarts de finale. 

SPOX vous dévoile où vous pouvez suivre le match en direct !

    Pour suivre en direct l'intégralité du BNP Paribas Open à Indian Wells et les quarts de finale d'aujourd'hui, vous devez être abonné au service de streaming TennisTV. Mais Sky détient également les droits de diffusion du tournoi. Les matchs y sont diffusés quotidiennement sur la chaîne linéaire Sky Sport Tennis. Tous les matchs sont également disponibles en livestream via les plateformes SkyQ et WOW.

    • Rencontre : Alexander Zverev contre Arthur Fils
    • Compétition : BNP Paribas Open Indian Wells
    • Tour : quarts de finale
    • Date : 12/03/2026
    • Heure : à déterminer
    • TV et livestream : TennisTV, Sky, SkyGo, WOW

  • Alexander Zverev contre Arthur Fils, tennis en direct aujourd'hui sur une chaîne gratuite : qui diffuse les quarts de finale du Masters d'Indian Wells à la télévision et en streaming live ? - Le programme

    • Qualifications : du 2 au 3 mars 2026
    • 1er tour : du 4 au 5 mars 2026
    • 2e tour : du 6 au 7 mars 2026
    • 3e tour : du 8 au 9 mars 2026
    • Huitièmes de finale : du 10 au 11 mars 2026
    • Quarts de finale : 12 mars 2026
    • Demi-finales : du 13 au 14 mars 2026
    • Finale féminine : 14 mars 2026
    • Finale hommes : 15 mars 2026
