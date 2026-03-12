Alexander Zverev contre Arthur Fils, tennis en direct aujourd'hui sur une chaîne gratuite : qui diffuse les quarts de finale du Masters d'Indian Wells à la télévision et en streaming live ?

En huitièmes de finale, Zverev s'est imposé haut la main 6:3, 6:4 face à l'Américain Frances Tiafoe. Il affrontera aujourd'hui, jeudi 12 mars, Arthur Fils en quarts de finale.
SPOX vous dévoile où vous pouvez suivre le match en direct !
Pour suivre en direct l'intégralité du BNP Paribas Open à Indian Wells et les quarts de finale d'aujourd'hui, vous devez être abonné au service de streaming TennisTV. Mais Sky détient également les droits de diffusion du tournoi. Les matchs y sont diffusés quotidiennement sur la chaîne linéaire Sky Sport Tennis. Tous les matchs sont également disponibles en livestream via les plateformes SkyQ et WOW.