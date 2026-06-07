Alexander Zverev a remporté dimanche son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros, au terme d’une finale haletante face à Flavio Cobolli. Tour d’horizon des réactions de la presse internationale à propos de cet exploit historique.
Traduit par
Alexander Zverev a « vaincu ses démons » ! La presse internationale salue sa performance après une finale épique et haletante à Roland-Garros
L'Équipe : « 89 ans d'attente pour un Allemand : après l'élimination de Jannik Sinner au deuxième tour, Zverev était considéré comme le grand favori et a répondu aux attentes tout au long de ces deux semaines. »
Le Figaro : « Après une finale haletante, Alexander Zverev a dompté ses démons et décroché son premier Grand Chelem. »
La Gazzetta dello Sport : « Un Cobolli en grande forme ne suffit pas, Roland-Garros appartient à Zverev ! Flavio le force à disputer un cinquième set, puis s'effondre. Sascha termine le match en larmes et embrasse ensuite Flavio Cobolli, l'un de ses amis les plus proches sur le circuit. Après Pietrangeli, Panatta et Sinner, l'Italie ne peut célébrer aucun nouveau vainqueur de Grand Chelem. »
Tuttosport : « Le conte de fées s’achève au cinquième set : Roland-Garros revient à l’Allemand. Dans la manche décisive, Zverev a dominé et a conclu comme il avait commencé. »
- Getty Images
Alexander Zverev se débarrasse enfin d’un « lourd fardeau » hérité de Boris Becker.
AS : « Enfin champion ! On dit qu’il n’est jamais trop tard, tant que le résultat est au rendez-vous. S’il existe un proverbe similaire en Allemagne ou en Russie – le pays où il a reçu sa formation tennistique grâce à ses parents et à son frère aîné –, Alexander Zverev peut certainement l’appliquer après avoir remporté l’un des derniers succès de sa brillante carrière : la victoire dans un tournoi du Grand Chelem. »
Marca : « Zverev domine à Paris et s’assure une place parmi les grands du tennis. Il s’est enfin débarrassé d’un lourd fardeau. Même son compatriote Boris Becker avait remis en question sa capacité à faire ses débuts sur la grande scène. »
The Telegraph : « Alexander Zverev domine ses nerfs et décroche enfin un titre du Grand Chelem. Zverev comme Cobolli se sont parfois mis en difficulté par des fautes directes, mais c’est finalement le favori qui a pu exulter en tombant en arrière sur la terre battue, en larmes, dans un mélange de joie et de soulagement. »