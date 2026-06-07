L'Équipe : « 89 ans d'attente pour un Allemand : après l'élimination de Jannik Sinner au deuxième tour, Zverev était considéré comme le grand favori et a répondu aux attentes tout au long de ces deux semaines. »

Le Figaro : « Après une finale haletante, Alexander Zverev a dompté ses démons et décroché son premier Grand Chelem. »

La Gazzetta dello Sport : « Un Cobolli en grande forme ne suffit pas, Roland-Garros appartient à Zverev ! Flavio le force à disputer un cinquième set, puis s'effondre. Sascha termine le match en larmes et embrasse ensuite Flavio Cobolli, l'un de ses amis les plus proches sur le circuit. Après Pietrangeli, Panatta et Sinner, l'Italie ne peut célébrer aucun nouveau vainqueur de Grand Chelem. »

Tuttosport : « Le conte de fées s’achève au cinquième set : Roland-Garros revient à l’Allemand. Dans la manche décisive, Zverev a dominé et a conclu comme il avait commencé. »