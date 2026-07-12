Alexander Sorloth explique pourquoi il n'a pas servi Erling Haaland, alors que la Norvège disposait d'une occasion en or pour prendre deux buts d'avance face à l'Angleterre lors du quart de finale de la Coupe du monde

En quart de finale de la Coupe du monde, la Norvège menait 1-0 face à l’Angleterre lorsque Martin Ødegaard a lancé Sorloth d’une sublime passe en profondeur à la 44^e minute. Pendant quelques secondes, Sorloth et Haaland se retrouvent en situation de deux contre un face à John Stones, tandis que Declan Rice et Nico O’Reilly tentent désespérément de revenir en couverture. La plupart des observateurs s’attendent à une simple passe en profondeur vers Haaland pour une finition potentiellement facile, mais Sorloth ralentit et tente de percuter Stones lui-même.

Le tir qui a suivi a été bloqué puis capté sans difficulté par le gardien anglais Jordan Pickford. Cette occasion manquée s’est avérée coûteuse, puisque Jude Bellingham a égalisé pour l’Angleterre à peine trois minutes plus tard. L’ancien attaquant anglais et commentateur de la BBC Alan Shearer a critiqué ce choix, déclarant : « Une fois de plus, l’Angleterre a de la chance. Sorloth aurait dû servir Haaland en profondeur bien plus tôt. Il a choisi de ne pas le faire, et il n’y avait alors plus aucune issue. Il s’est retrouvé pris dans un enchevêtrement de défenseurs. »