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Alexander Sorloth explique pourquoi il n'a pas servi Erling Haaland, alors que la Norvège disposait d'une occasion en or pour prendre deux buts d'avance face à l'Angleterre lors du quart de finale de la Coupe du monde
Une occasion manquée de prendre deux buts d'avance
En quart de finale de la Coupe du monde, la Norvège menait 1-0 face à l’Angleterre lorsque Martin Ødegaard a lancé Sorloth d’une sublime passe en profondeur à la 44^e minute. Pendant quelques secondes, Sorloth et Haaland se retrouvent en situation de deux contre un face à John Stones, tandis que Declan Rice et Nico O’Reilly tentent désespérément de revenir en couverture. La plupart des observateurs s’attendent à une simple passe en profondeur vers Haaland pour une finition potentiellement facile, mais Sorloth ralentit et tente de percuter Stones lui-même.
Le tir qui a suivi a été bloqué puis capté sans difficulté par le gardien anglais Jordan Pickford. Cette occasion manquée s’est avérée coûteuse, puisque Jude Bellingham a égalisé pour l’Angleterre à peine trois minutes plus tard. L’ancien attaquant anglais et commentateur de la BBC Alan Shearer a critiqué ce choix, déclarant : « Une fois de plus, l’Angleterre a de la chance. Sorloth aurait dû servir Haaland en profondeur bien plus tôt. Il a choisi de ne pas le faire, et il n’y avait alors plus aucune issue. Il s’est retrouvé pris dans un enchevêtrement de défenseurs. »
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Sorloth détaille son processus de décision
S'exprimant devant la presse après la victoire 2-1 de l'Angleterre en prolongation, Sorloth a reconnu les enjeux de ce moment à haute pression. « Je contrôle le ballon, je lève la tête et je vois que Stones coupe la passe. Je contrôle à nouveau, et c'est regrettable. J’attends qu’il bouge au lieu de le contraindre », a expliqué Sorloth. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a insisté sur le fait que son intention première était de servir Haaland, mais il a senti que l’occasion s’était envolée.
Il a conclu : « Mon unique objectif était de servir Erling. Quand j’ai senti que l’angle se refermait, j’ai déclenché ma frappe. »
Solbakken déplore que la rencontre se soit jouée à des détails.
L’ampleur de la défaite a laissé la Norvège pensive sur ce qui aurait pu être. « C’est dur, et ce sont des choses qu’on aurait aimé mieux gérer », a déclaré Sorloth au journal VG. « Je sais que d’autres occasions viendront, mais c’est évidemment dur d’être sur la plus grande scène et de lutter pour atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. » Interrogé sur une éventuelle influence des conditions climatiques, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a reconnu : « La chaleur et l’humidité peuvent jouer. Alex sprinte à pleine vitesse sur 40 à 50 mètres, puis cherche le bon moment pour servir Erling. Il ne le trouve pas et, du coup, l’action s’éteint. »
« C’est tout à fait possible si l’on analyse la situation. Alex sprinte à pleine vitesse sur 40 à 50 mètres, puis il cherche le moment précis où il devrait passer le ballon à Erling. Il ne le trouve pas, et le temps s’écoule », a expliqué Solbakken. Cependant, l’entraîneur a également souligné à quel point les écarts sont minimes à ce niveau. « C’était une occasion en or de mener 2-0, et encore une fois, tout est question de détails. Il me semble difficile d’imputer cela uniquement à la chaleur. »
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Une Coupe du monde historique pour la Norvège, malgré la défaite
Malgré l’élimination face à l’Angleterre — qui défiera désormais l’Argentine en demi-finale —, la Norvège a réalisé son meilleur parcours en Coupe du monde en atteignant les quarts de finale. Un exploit d’autant plus notable que la sélection scandinave n’avait plus pris part à la compétition depuis 1998. Jusqu’alors, le meilleur parcours des Scandinaves se limitait aux huitièmes de finale en 1938 et 1998.
Sur le plan individuel, Haaland a conclu son parcours avec un total impressionnant de sept buts, pointant juste derrière les meilleurs buteurs actuels, Lionel Messi et Kylian Mbappé, auteurs de huit réalisations chacun. À l’inverse, Sorloth n’a pas réussi à peser offensivement, ne totalisant ni but ni passe décisive malgré cinq matchs disputés.
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