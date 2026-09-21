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Alexander Isak va-t-il inscrire plus de 20 buts cette saison ? La légende de Liverpool Ray Houghton fait une prédiction audacieuse et explique pourquoi l’attaquant à 125 M£ semble différent en 2026-2027
Des questions posées à Isak après une première saison à quatre buts
Le cador de Premier League basé dans le Merseyside plaçait de grands espoirs en Isak après en avoir fait le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique. Après trois années à Newcastle, il avait vu assez de choses pour penser que cet avant-centre au style nonchalant serait un ajout judicieux à son effectif,
L’international suédois est toutefois arrivé à court de forme après une pré-saison fortement perturbée. Il a ensuite souffert d’une fracture de la jambe, avec un élan et une régularité difficiles à trouver.
Avec moins d’une poignée de buts à son actif, beaucoup n’ont pas tardé à se demander si Isak était taillé pour le mythique numéro 9 de Liverpool et s’il parviendrait un jour à justifier la confiance et les fonds investis en lui.
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L’attaquant suédois a retrouvé sa superbe ces derniers temps
Le début de l’exercice en cours est plus prometteur, avec l’ouverture de son compteur lors d’une rencontre contre Nottingham Forest. Il a ensuite inscrit un doublé décisif lors d’une victoire contre Ipswich, avant de faire basculer un autre déplacement grâce à son unique but à Bournemouth.
Isak a déjà égalé son total de buts sur l’ensemble de la saison dernière, en seulement sept apparitions, et semble avoir retrouvé l’assurance qui l’avait brièvement quitté. Le défi consiste désormais à maintenir cet impressionnant niveau individuel tout en continuant à servir la cause collective.
Isak marquera-t-il plus de 20 buts cette saison ?
Interrogé sur la possibilité de voir Isak dépasser la barre des 20 buts cette saison, après y être parvenu à deux reprises avec Newcastle, l'ancien milieu de Liverpool Houghton, qui s'exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Oui, je le pense.
« Cela dépend de sa condition physique, mais il a l'air en forme, non ? Quand on le regardait la saison dernière, par rapport à cette saison, c'est le jour et la nuit, il est dans une bien meilleure situation en ce moment.
« Ses appels sont bons, et cela devrait clairement convenir à des joueurs comme Bradley [Barcola] ou Victor [Munoz], ou peu importe qui d'autre. Si vous êtes ailier et que vous repiquez, vous pouvez glisser de petits ballons dans le dos de la ligne défensive parce qu'il a la vitesse et c'est là qu'il veut le ballon. Il ne veut pas jouer dans les pieds, ce n'est pas son point fort, décrocher et participer au jeu de construction, ça, vous pouvez laisser Hugo [Ekitike] le faire quand il entre dans l'équipe.
« C'est vraiment là qu'on le veut, à courir et étirer l'adversaire parce qu'il aime jouer sur l'épaule du dernier défenseur. Il déclenche bien ses appels, comme il l'a montré contre Ipswich, il a encore marqué contre Bournemouth. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la bonne position au bon moment pour conclure.
« Il y a beaucoup de points positifs pour lui et je l'avais dit avant sa venue, quand on parlait de le faire venir : il connaît la Premier League, il sait ce qu'elle exige et si vous lui donnez les bons ballons, il marquera.
« C'était difficile de le regarder la saison dernière et de le juger à cause de son niveau de forme quand il est arrivé, puis il a subi cette blessure contre Tottenham, et ensuite vous courez après le temps perdu. Cette saison, il est allé à la Coupe du monde, il a fait un peu plus de travail physique avec la Suède, il est revenu et il a l'air en forme, il a l'air en bonne santé, il a l'air de prendre du plaisir, il a le sourire. Il y a beaucoup de positif. »
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Liverpool reste invaincu lors de la saison 2026-2027
Isak a permis à Liverpool de réussir un début de saison 2026-2027 sans défaite, en Premier League, en Ligue des champions et en Carabao Cup. Et les Reds promettent encore bien davantage.
Si leur meilleur buteur continue sur sa lancée, avec Ekitike qui doit revenir de blessure à un moment donné, alors la première saison d’Andoni Iraola à la tête de l’équipe pourrait s’avérer très productive, potentiellement avec, au bout, un lot de consolation sous la forme d’un trophée majeur.
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