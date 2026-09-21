Interrogé sur la possibilité de voir Isak dépasser la barre des 20 buts cette saison, après y être parvenu à deux reprises avec Newcastle, l'ancien milieu de Liverpool Houghton, qui s'exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Oui, je le pense.

« Cela dépend de sa condition physique, mais il a l'air en forme, non ? Quand on le regardait la saison dernière, par rapport à cette saison, c'est le jour et la nuit, il est dans une bien meilleure situation en ce moment.

« Ses appels sont bons, et cela devrait clairement convenir à des joueurs comme Bradley [Barcola] ou Victor [Munoz], ou peu importe qui d'autre. Si vous êtes ailier et que vous repiquez, vous pouvez glisser de petits ballons dans le dos de la ligne défensive parce qu'il a la vitesse et c'est là qu'il veut le ballon. Il ne veut pas jouer dans les pieds, ce n'est pas son point fort, décrocher et participer au jeu de construction, ça, vous pouvez laisser Hugo [Ekitike] le faire quand il entre dans l'équipe.

« C'est vraiment là qu'on le veut, à courir et étirer l'adversaire parce qu'il aime jouer sur l'épaule du dernier défenseur. Il déclenche bien ses appels, comme il l'a montré contre Ipswich, il a encore marqué contre Bournemouth. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la bonne position au bon moment pour conclure.

« Il y a beaucoup de points positifs pour lui et je l'avais dit avant sa venue, quand on parlait de le faire venir : il connaît la Premier League, il sait ce qu'elle exige et si vous lui donnez les bons ballons, il marquera.

« C'était difficile de le regarder la saison dernière et de le juger à cause de son niveau de forme quand il est arrivé, puis il a subi cette blessure contre Tottenham, et ensuite vous courez après le temps perdu. Cette saison, il est allé à la Coupe du monde, il a fait un peu plus de travail physique avec la Suède, il est revenu et il a l'air en forme, il a l'air en bonne santé, il a l'air de prendre du plaisir, il a le sourire. Il y a beaucoup de positif. »