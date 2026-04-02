Alexander Isak reprend l'entraînement avec un nouveau look saisissant alors que le joueur de 125 millions de livres sterling se prépare à faire son retour après une blessure

L'entraîneur de Liverpool, Slot, s'est réjoui du retour du joueur de 26 ans au sein de l'équipe, soulignant que le moment de son retour était idéal, tant pour les Reds que pour l'ambition du joueur de représenter la Suède à la Coupe du monde.

« Je pense qu'Alex est vraiment bien placé, car la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du monde hier soir et, en plus de cela, il va s'entraîner à nouveau avec le groupe pour la première fois demain », a déclaré Slot à Liverpoolfc.com. « Quand on a travaillé si dur pendant trois ou quatre mois, voire plus, et qu'on revient ensuite à l'entraînement avec l'équipe, c'est très agréable pour tout le monde. Donc, dans ce sens, Alex est bien placé. »