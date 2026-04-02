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Alexander Isak reprend l'entraînement avec un nouveau look saisissant alors que le joueur de 125 millions de livres sterling se prépare à faire son retour après une blessure
Le long chemin vers la guérison touche à sa fin
L'ancien attaquant de Newcastle United est absent depuis décembre, après avoir subi une opération suite à une fracture du péroné contractée lors du match contre Tottenham. Après plusieurs mois de rééducation loin des projecteurs, l'attaquant a été aperçu cette semaine sur le terrain aux côtés de ses coéquipiers. Son retour intervient à un moment crucial pour le club, qui reprend la compétition après la trêve internationale. Arborant une nouvelle barbe à l'entraînement, Isak semble prêt à reprendre du service pour le reste de la saison.
Les Slots se réjouissent du retour d'Isak
L'entraîneur de Liverpool, Slot, s'est réjoui du retour du joueur de 26 ans au sein de l'équipe, soulignant que le moment de son retour était idéal, tant pour les Reds que pour l'ambition du joueur de représenter la Suède à la Coupe du monde.
« Je pense qu'Alex est vraiment bien placé, car la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du monde hier soir et, en plus de cela, il va s'entraîner à nouveau avec le groupe pour la première fois demain », a déclaré Slot à Liverpoolfc.com. « Quand on a travaillé si dur pendant trois ou quatre mois, voire plus, et qu'on revient ensuite à l'entraînement avec l'équipe, c'est très agréable pour tout le monde. Donc, dans ce sens, Alex est bien placé. »
De grands espoirs quant à l'impact de cette initiative
Même si le staff médical va sans doute gérer son temps de jeu avec prudence, Slot est pleinement conscient de l'efficacité devant le but qu'Isak apporte à l'attaque actuelle de l'équipe.
« Bien sûr, ce n’est que sa première séance avec l’équipe après trois ou quatre mois d’absence, mais c’est bien de le retrouver car nous savons tous qui nous avons recruté et nous avons recruté un attaquant incroyable », a-t-il ajouté. « Le retrouver dans une équipe qui se crée généralement beaucoup d’occasions – même si ce n’est peut-être pas dès le premier instant où il pourra débuter – mais l’avoir de retour pour les deux derniers mois est, je pense, très utile pour nous. »
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Et maintenant ?
Le retour d'Isak a coïncidé avec les préparatifs de l'équipe en vue du quart de finale de la FA Cup qui l'opposera à Manchester City ce samedi. Ce match représente un obstacle de taille dans la quête de titres de Liverpool, et le retour d'Isak au sein du groupe apporte un regain de moral qui tombe à point nommé. Même s'il ne devrait pas être titularisé d'emblée, il pourrait accumuler quelques minutes de jeu avant que les Reds n'affrontent le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la semaine prochaine.