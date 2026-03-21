Alexander Isak fait son retour ! Arne Slot dévoile pour quel match l'attaquant de Liverpool, recruté pour 125 millions de livres sterling, sera disponible après sa blessure

Même si le joueur de 26 ans ne sera pas suffisamment remis pour débuter au Parc des Princes, sa présence sur le banc apporte un atout tactique non négligeable. L'ancien joueur de Newcastle a manqué une grande partie du milieu de saison, mais son calendrier de récupération laisse penser qu'il jouera un rôle déterminant dans la dernière ligne droite de la campagne.

« Il sera disponible », a déclaré Slot aux journalistes avant le déplacement à Brighton. « La question est de savoir ce que vous entendez par “prêt”. Si vous voulez le joueur qui a joué il y a exactement un an contre nous en finale de la Carabao Cup, et qui était trop fort pour nous ce jour-là, alors je vous dirais que j’ai des doutes à ce sujet après des mois d’absence. Mais je pense pouvoir l’utiliser pour quelques minutes. »

Le Néerlandais a souligné que le processus de récupération ne pouvait pas être précipité, précisant : « Je ne peux pas vous dire exactement ce que j’en retiens, car il ne s’est pas entraîné une seule fois avec l’équipe. On ne joue pas 45 ou 90 minutes après une seule séance d’entraînement.

Si nous voulions organiser un match, ce serait un trois contre trois, car nous n’avons que Federico [Chiesa], Curtis [Jones] et Joe [Gomez] disponibles [le reste de l’équipe première est en phase de récupération après le match contre Galatasaray]. Nous avons l’équipe des moins de 21 ans, mais Alex n’est pas encore prêt à jouer pendant la trêve internationale. S’il l’avait été, il aurait été avec la Suède. »