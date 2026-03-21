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Alexander Isak fait son retour ! Arne Slot dévoile pour quel match l'attaquant de Liverpool, recruté pour 125 millions de livres sterling, sera disponible après sa blessure
Isak sur le point de faire son retour à la compétition
Slot a confirmé qu'Isak devrait être disponible pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant Liverpool au PSG, le 8 avril. L'attaquant, recruté pour 125 millions de livres sterling, est absent des terrains depuis fin décembre en raison d'une fracture à la jambe et n'a pas encore repris l'entraînement avec l'équipe au complet.
- AFP
Slot gère les attentes concernant la condition physique des joueurs
Même si le joueur de 26 ans ne sera pas suffisamment remis pour débuter au Parc des Princes, sa présence sur le banc apporte un atout tactique non négligeable. L'ancien joueur de Newcastle a manqué une grande partie du milieu de saison, mais son calendrier de récupération laisse penser qu'il jouera un rôle déterminant dans la dernière ligne droite de la campagne.
« Il sera disponible », a déclaré Slot aux journalistes avant le déplacement à Brighton. « La question est de savoir ce que vous entendez par “prêt”. Si vous voulez le joueur qui a joué il y a exactement un an contre nous en finale de la Carabao Cup, et qui était trop fort pour nous ce jour-là, alors je vous dirais que j’ai des doutes à ce sujet après des mois d’absence. Mais je pense pouvoir l’utiliser pour quelques minutes. »
Le Néerlandais a souligné que le processus de récupération ne pouvait pas être précipité, précisant : « Je ne peux pas vous dire exactement ce que j’en retiens, car il ne s’est pas entraîné une seule fois avec l’équipe. On ne joue pas 45 ou 90 minutes après une seule séance d’entraînement.
Si nous voulions organiser un match, ce serait un trois contre trois, car nous n’avons que Federico [Chiesa], Curtis [Jones] et Joe [Gomez] disponibles [le reste de l’équipe première est en phase de récupération après le match contre Galatasaray]. Nous avons l’équipe des moins de 21 ans, mais Alex n’est pas encore prêt à jouer pendant la trêve internationale. S’il l’avait été, il aurait été avec la Suède. »
La puissance de feu nécessaire pour la dernière offensive
Slot estime que le retour d'Isak pourrait être le catalyseur d'une fin de saison en force, même si l'attaquant a besoin de temps pour retrouver son efficacité devant le but. Liverpool a dominé de nombreux matchs cette saison sans pour autant concrétiser, et l'entraîneur est impatient de réintégrer l'un des attaquants les plus chers au monde.
« Je suis tout aussi impatient que les supporters de le retrouver, car on peut dire sans se tromper que dans 90 % de nos matchs, nous avons eu plus d’occasions que l’équipe adverse », a-t-il ajouté. « Si l’un des meilleurs attaquants du monde avait été sur le terrain, cela aurait généralement signifié que nous aurions récolté plus de points. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Pendant qu'Isak poursuit sa convalescence et se prépare à faire son retour sur le terrain, Liverpool affrontera Brighton en Premier League samedi. Les Reds occupent actuellement la cinquième place du classement avec 49 points en 30 matches, à six points de Manchester United, troisième, qui compte un match de plus.
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