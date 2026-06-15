Isak a définitivement tourné la page d’une première saison difficile à Liverpool en livrant une prestation dominante sur la scène internationale. L’attaquant a été l’artisan de la défaite de la Tunisie, inscrivant un superbe but en solo et jouant un rôle déterminant dans la construction de plusieurs autres occasions, tandis que l’équipe de Graham Potter répondait aux attentes placées en elle avant le tournoi.

L’ouverture du score intervient dès la 7^e minute par Yasin Ayari, également pensionnaire de Brighton. Bien qu’il soit d’origine tunisienne, le milieu de terrain ne tremble pas et expédie le ballon au fond des filets depuis l’entrée de la surface, après que Mouhib Chamakh a initialement repoussé les tentatives d’Isak et de Gyokeres lors d’une séquence d’ouverture chaotique.