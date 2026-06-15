Getty Images Sport
Traduit par
Alexander Isak et Viktor Gyökeres ont inscrit les buts qui ont permis à la Suède de dominer la Tunisie et de lancer sa Coupe du monde de manière éclatante
Isak brille alors que les stars suédoises trouvent leur rythme
Isak a définitivement tourné la page d’une première saison difficile à Liverpool en livrant une prestation dominante sur la scène internationale. L’attaquant a été l’artisan de la défaite de la Tunisie, inscrivant un superbe but en solo et jouant un rôle déterminant dans la construction de plusieurs autres occasions, tandis que l’équipe de Graham Potter répondait aux attentes placées en elle avant le tournoi.
L’ouverture du score intervient dès la 7^e minute par Yasin Ayari, également pensionnaire de Brighton. Bien qu’il soit d’origine tunisienne, le milieu de terrain ne tremble pas et expédie le ballon au fond des filets depuis l’entrée de la surface, après que Mouhib Chamakh a initialement repoussé les tentatives d’Isak et de Gyokeres lors d’une séquence d’ouverture chaotique.
- (C)Getty Images
La Tunisie peine à contenir une force de frappe déchaînée
La Tunisie est arrivée au tournoi avec un bilan défensif impressionnant lors des qualifications, mais cette réputation a volé en éclats en moins d’une demi-heure. Le deuxième but de la Suède est né d’une contre-attaque fulgurante qui a vu Isak s’échapper sur le flanc gauche ; le joueur de Liverpool a débordé sans peine, laissant la défense tunisienne sur le carreau avant d’envoyer un tir enroulé précis dans le coin opposé.
La Tunisie a toutefois réduit le score juste avant la mi-temps, laissant entrevoir un bref espoir de retour. Omar Rekik s’est élevé plus haut que tous pour reprendre de la tête un centre précis d’Hannibal Mejbri, punissant une rare erreur de la défense suédoise et offrant aux Africains une lueur d’espoir avant de regagner les vestiaires.
Gyokeres exploite les erreurs défensives
Tout espoir d’un retour tunisien s’est évanoui à la 59^e minute lorsque le pressing haut de la Suède a porté ses fruits. Isak a de nouveau joué les catalyseurs, contraignant le capitaine Ellyes Skhiri à une erreur rare à l’entrée de la surface. Le ballon est tombé parfaitement dans les pieds de Gyokeres, l’attaquant d’Arsenal, qui a pris son temps avant de doubler la mise d’un sang-froid clinique.
Ce but a dissipé les dernières incertitudes des Suédois, qui ont alors joué avec la sérénité des prétendants au titre. En fin de rencontre, Mattias Svanberg a immédiatement fait mouche. Quelques secondes après son entrée en jeu, il a poussé le ballon au fond des filets après une subtile talonnade d'Isak. Alors que l'arbitre assistant avait initialement levé son drapeau, la consultation du VAR a correctement déterminé que la touche d'Isak avait maintenu Svanberg en position de jeu, portant le score à 4-1. Il restait encore du temps pour qu'Ayari inscrive son deuxième but de la soirée dans le temps additionnel, en s'emparant d'un ballon perdu pour sceller cette large victoire 5-1.
- AFP
Prochain rendez-vous : la Suède défie les Pays-Bas.
Grâce à ce résultat, la Suède prend la tête du groupe F avec trois points d’avance sur ses poursuivants, le match nul entre les Pays-Bas et le Japon ayant figé le classement. La Tunisie, elle, doit désormais accomplir un véritable exploit pour préserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.
Prochaine étape le 20 juin : la Suède défiera les Pays-Bas, déterminés à comble leur retard de deux points pour la première place, tandis que la Tunisie devra battre le Japon pour éviter une élimination prématurée.