Alexander Isak, blessé ENCORE UNE FOIS : l'attaquant de Liverpool manquera le match contre Manchester United

Au cœur de la série de blessures qui touche Liverpool, Mohamed Salah a confirmé son départ du club à l’issue de la saison. Âgé de 33 ans, l’attaquant a expliqué que sa décision était actée après neuf années chez les Reds, précisant qu’une discussion privée avec l’ancien capitaine Steven Gerrard l’avait aidé à trancher.

S’adressant à Gerrard pour TNT Sports, Salah a déclaré : « Je suis heureux maintenant. Je me souviens de cette conversation. J’ai apprécié cela. Les gens ne savaient pas que tu étais venu chez moi. Nous avons eu une bonne conversation, tu m’as donné ton avis et j’apprécie vraiment cela. Je suis content de partir maintenant par la grande porte, et c’est aussi quelque chose que tu m’avais mentionné : partir selon ses propres conditions. Il est temps de partir. Je ressens toujours cette envie de réussir et je tiens à ce que l’on se souvienne de moi dans ce club. Je n’ai pas encore choisi ma prochaine destination, mais toutes les options sont bonnes. Je me dis : “OK, c’est la bonne décision et je suis en paix avec ça.”