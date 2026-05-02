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Alexander Isak, blessé ENCORE UNE FOIS : l'attaquant de Liverpool manquera le match contre Manchester United
Nouveau coup dur pour Isak, qui se blesse à nouveau
La première saison d’Isak à Anfield prend encore une tournure défavorable : l’attaquant manquera le match crucial de dimanche contre Manchester United, selon The Sun. Le joueur de 26 ans, arrivé de Newcastle pour un transfert record de 130 millions de livres sterling, s’est blessé à l’aine lors d’une séance d’entraînement cette semaine.
Un scanner programmé ce week-end doit préciser la gravité de l’élongation. Cette nouvelle contrariété rappelle une saison déjà chaotique sur la côte de Merseyside : seulement 13 titularisations et 3 buts en Premier League, ponctués par une fracture de la jambe qui l’avait tenu éloigné des terrains plusieurs mois en début d’année.
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Crise en attaque pour Slot
La blessure d’Isak tombe au pire moment pour Slot, déjà contraint de réinventer un secteur offensif décimé. Hugo Ekitike, forfait pour la saison après sa rupture du tendon d’Achille lors de l’élimination en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, laisse les Reds se rendre à Old Trafford sans attaquant confirmé.
Mohamed Salah, toujours convalescent après une blessure musculaire, manque également à l’appel. Si le « Roi égyptien » pourrait revenir avant la fin de la saison, son absence dimanche laisse un vide immense dans une équipe de Liverpool qui lutte pour la troisième place de la Premier League.
Mohamed Salah revient sur son départ d’Anfield
Au cœur de la série de blessures qui touche Liverpool, Mohamed Salah a confirmé son départ du club à l’issue de la saison. Âgé de 33 ans, l’attaquant a expliqué que sa décision était actée après neuf années chez les Reds, précisant qu’une discussion privée avec l’ancien capitaine Steven Gerrard l’avait aidé à trancher.
S’adressant à Gerrard pour TNT Sports, Salah a déclaré : « Je suis heureux maintenant. Je me souviens de cette conversation. J’ai apprécié cela. Les gens ne savaient pas que tu étais venu chez moi. Nous avons eu une bonne conversation, tu m’as donné ton avis et j’apprécie vraiment cela. Je suis content de partir maintenant par la grande porte, et c’est aussi quelque chose que tu m’avais mentionné : partir selon ses propres conditions. Il est temps de partir. Je ressens toujours cette envie de réussir et je tiens à ce que l’on se souvienne de moi dans ce club. Je n’ai pas encore choisi ma prochaine destination, mais toutes les options sont bonnes. Je me dis : “OK, c’est la bonne décision et je suis en paix avec ça.”
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La lutte pour les quatre premières places s'intensifie
Le choc à Old Trafford revêt une importance capitale, Manchester United et Liverpool cherchant tous deux à consolider leur place en Ligue des champions la saison prochaine. Les Red Devils, emmenés par Michael Carrick, ont à cœur de remporter leur deuxième victoire de la saison en Premier League face à leurs rivaux, après leur succès 2-1 à Anfield en octobre dernier, ce qui leur permettrait de renforcer leur emprise sur une place dans le trio de tête.