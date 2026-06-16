Comme attendu de l’icône de la mode Edwards, l’esthétique du mariage a dominé son entretien avec British Vogue.

La chanteuse a détaillé sa tenue de mariée et l’ambiance de l’événement, qui mariait glamour haut de gamme et touche profondément personnelle. « Le plus beau jour de ma vie », a-t-elle répété, soulignant que, malgré ses nombreux prix et tubes en tête des classements, ce moment reste son souvenir le plus cher.

La star, qui a enchaîné trois tenues immaculées dans la journée, a toutefois connu un moment de tension : « Alex m’a offert un collier de diamants après la naissance d’Axel, et je ne le quitte jamais. Or, la veille de mon départ pour le Portugal, il a disparu. J’ai pleuré toute la journée, on a cherché partout, jusqu’à l’aspirateur, mais rien. J’étais persuadée qu’on me l’avait volé. »



