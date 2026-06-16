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Alex Oxlade-Chamberlain, ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Liverpool, a épousé la chanteuse du groupe Little Mix Perrie Edwards lors d’une somptueuse cérémonie de mariage à laquelle ont assisté les footballeurs Mason Mount et Danny Welbeck
Une liste d'invités prestigieuse
La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités du football, dont plusieurs anciens coéquipiers d’Oxlade-Chamberlain. Parmi les invités de marque, on notait la présence du milieu de terrain de Manchester United Mason Mount et de l’attaquant de Brighton Danny Welbeck, qui ont tous deux évolué aux côtés du marié en Premier League et en équipe d’Angleterre.
Cette réunion a ainsi témoigné des solides amitiés que le milieu de terrain a nouées durant ses passages couronnés de succès à l’Emirates Stadium et à Anfield.
Célébrer une histoire d'amour de longue date
Oxlade-Chamberlain et Edwards forment l’un des couples les plus en vue du Royaume-Uni depuis l’officialisation de leur relation il y a près de huit ans. Suivi de près par les fans de football et de musique pop, leur parcours les a menés de leurs fiançailles en 2022 à leur union officielle.
Le couple a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, la mariée publiant une série de clichés où l’on voit le duo célébrer ce moment solennel. Ces images capturent l’élégance de la cérémonie et le bonheur des tourtereaux, qui entament ce nouveau chapitre de leur vie accompagnés de leur jeune fils, Axel.
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Le collier de diamants a disparu.
Comme attendu de l’icône de la mode Edwards, l’esthétique du mariage a dominé son entretien avec British Vogue.
La chanteuse a détaillé sa tenue de mariée et l’ambiance de l’événement, qui mariait glamour haut de gamme et touche profondément personnelle. « Le plus beau jour de ma vie », a-t-elle répété, soulignant que, malgré ses nombreux prix et tubes en tête des classements, ce moment reste son souvenir le plus cher.
La star, qui a enchaîné trois tenues immaculées dans la journée, a toutefois connu un moment de tension : « Alex m’a offert un collier de diamants après la naissance d’Axel, et je ne le quitte jamais. Or, la veille de mon départ pour le Portugal, il a disparu. J’ai pleuré toute la journée, on a cherché partout, jusqu’à l’aspirateur, mais rien. J’étais persuadée qu’on me l’avait volé. »
Concilier football et vie de famille
Si l’événement familial a fait la Une, Oxlade-Chamberlain demeure un élément clé sur le terrain depuis son arrivée au Celtic. Le milieu de terrain a récemment confirmé sa valeur dans les grands rendez-vous, rappelant son efficacité devant le but lors des rencontres nationales décisives.
Il a été sacré champion d’Écosse avec les Bhoys à l’issue d’une fin de saison 2025-2026 haletante et dispose d’une option de prolongation de douze mois dans le contrat qu’il a signé à son retour en Grande-Bretagne. Sa nouvelle épouse, Perrie, espère qu’il restera à ses côtés alors que le couple s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie aux côtés de leur fils Axel et de leur fille Alanis Valentine.