Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati et toutes les joueuses élues dans le onze mondial féminin de la FIFPRO depuis 2015

Chaque année, les meilleures joueuses du football actuel votent pour le Onze mondial féminin de la FIFPRO. Décernée depuis 2015, cette distinction célèbre l’excellence du football à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 11e édition. Les 11 joueuses qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnées pour le Onze mondial de la FIFPRO, qui sera annoncé le 9 novembre.

Retour sur toutes les équipes des éditions précédentes, qui ont mis à l’honneur des stars mondiales comme Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati et bien d’autres.