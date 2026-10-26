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FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
Traduit par

Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati et toutes les joueuses élues dans le onze mondial féminin de la FIFPRO depuis 2015

Analysis
FEATURES

Le onze mondial de la FIFPRO est la seule distinction du football mondial décernée exclusivement par les footballeurs professionnels.

Chaque année, les meilleures joueuses du football actuel votent pour le Onze mondial féminin de la FIFPRO. Décernée depuis 2015, cette distinction célèbre l’excellence du football à l’échelle mondiale.

Les récompenses de 2026 marqueront la 11e édition. Les 11 joueuses qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnées pour le Onze mondial de la FIFPRO, qui sera annoncé le 9 novembre. 

Retour sur toutes les équipes des éditions précédentes, qui ont mis à l’honneur des stars mondiales comme Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati et bien d’autres.

  • FIFPRO World 11 Women's 2025FIFPRO World 11

    2025

    Gardienne de but : Hannah Hampton (Angleterre)

    Défenseures : Ona Batlle (Espagne), Millie Bright (Angleterre), Leah Williamson (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Ghizlane Chebbak (Maroc), Alexia Putellas (Espagne), Aitana Bonmati (Espagne)

    Attaquantes :  Alessia Russo (Angleterre), Barbra Banda (Zambie), Chloe Kelly (Angleterre)

  • FIFPRO World 11 Women's 2024FIFPRO World 11

    2024

    Gardienne de but : Mary Earps (Angleterre)

    Défenseuses : Olga Carmona (Espagne), Alex Greenwood (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain Alexia Putellas (Espagne), Keira Walsh (Angleterre), Aitana Bonmati (Espagne)

    Attaquantes : Lauren James (Angleterre), Marta (Brésil), Barbra Banda (Zambie), Linda Caicedo (Colombie)

  • FIFPRO World 11 Women's 2023FIFPRO World 11

    2023

    Gardienne de but : Mary Earps (Angleterre)

    Défenseures : Olga Carmona (Espagne), Alex Greenwood (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Keira Walsh (Angleterre), Aitana Bonmati (Espagne), Ella Toone (Angleterre)

    Attaquantes : Alessia Russo (Angleterre), Alex Morgan (États-Unis), Sam Kerr (Australie), Lauren James (Angleterre)

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  • FIFPRO World 11 Women's 2022FIFPRO World 11

    2022

    Gardienne de but : Christiane Endler (Chili)

    Défenseures : Maria Leon (Espagne), Wendie Renard (France), Leah Williamson (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Alexia Putellas (Espagne), Keira Walsh (Angleterre), Lena Oberdorf (Allemagne)

    Attaquantes : Alex Morgan (États-Unis), Sam Kerr (Australie), Beth Mead (Angleterre)

  • FIFPRO World 11 Women's 2021FIFPRO World 11

    2021

    Gardienne : Christiane Endler (Chili)

    Défenseures : Magdalena Eriksson (Suède), Wendie Renard (France), Millie Bright (Angleterre), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Barbara Bonansea (Italie), Carli Lloyd (États-Unis), Estefania Banini (Argentine)

    Attaquantes : Marta (Brésil), Alex Morgan (États-Unis), Vivianne Miedema (Pays-Bas)

  • FIFPRO World 11 Women's 2020FIFPRO World 11

    2020

    Gardienne de but : Christiane Endler (Chili)

    Défenseures : Millie Bright (Angleterre), Wendie Renard (France), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Barbara Bonansea (Italie), Veronica Boquete (Espagne), Delphine Cascarino (France)

    Attaquantes : Megan Rapinoe (États-Unis), Pernille Harder (Danemark), Vivianne Miedema (Pays-Bas), Tobin Heath (États-Unis)

  • FIFPRO World 11 Women's 2019FIFPRO World 11

    2019

    Gardienne de but : Hedvig Lindahl (Suède)

    Défenseures : Irene Paredes (Espagne), Wendie Renard (France), Nilla Fischer (Suède), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Marta (Brésil), Camille Abily (France), Dzsenifer Marozsan (Allemagne)

    Attaquantes : Lieke Martens (Pays-Bas), Alex Morgan (États-Unis), Pernille Harder (Danemark)

  • FIFPRO World 11 Women's 2017FIFPRO World 11

    2017

    Gardienne de but : Hedvig Lindahl (Suède)

    Défenseures : Irene Paredes (Espagne), Wendie Renard (France), Nilla Fischer (Suède), Lucy Bronze (Angleterre)

    Milieux de terrain : Marta (Brésil), Camille Abily (France), Dzsenifer Marozsan (Allemagne)

    Attaquantes : Lieke Martens (Pays-Bas), Alex Morgan (États-Unis), Pernille Harder (Danemark)

  • FIFPRO World 11 Women's 2016Getty Images

    2016

    Gardienne de but : Hope Solo (États-Unis)

    Défenseuses : Leonie Maier (Allemagne), Wendie Renard (France), Nilla Fischer (Suède), Ali Krieger (États-Unis)

    Milieux de terrain : Marta (Brésil), Carli Lloyd (États-Unis), Dzsenifer Marozsan (Allemagne)

    Attaquantes : Eugenie Le Sommer (France), Alex Morgan (États-Unis), Ada Hegerberg (Norvège)

  • FIFPRO World 11 Women's 2015FIFPRO World 11

    2015

    Gardienne de but : Hope Solo (États-Unis)

    Défenseures : Meghan Klingenberg (États-Unis), Wendie Renard (France), Kadeisha Buchanan (Canada), Julie Johnston (États-Unis)

    Milieux de terrain : Aya Miyama (Japon) ; Carli Lloyd (États-Unis), Amandine Henry (France)

    Attaquantes : Eugenie Le Sommer (France), Celia Sasic (Allemagne), Anja Mittag (Allemagne)