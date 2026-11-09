Le Onze mondial féminin de la FIFPRO est désigné chaque année par les meilleures joueuses du football actuel. Créée en 2015, cette distinction récompense l’excellence footballistique à l’échelle mondiale.

Les prix 2026 marquent la 11e édition. Les 11 joueuses qui recueillent le plus de voix à leur poste sont sélectionnées pour le Onze mondial de la FIFPRO, officiellement annoncé le 9 novembre.

Retour sur toutes les équipes des éditions précédentes, où des stars mondiales comme Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr et Aitana Bonmati ont notamment occupé le devant de la scène.