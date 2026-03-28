La victoire 5-2 face aux Spurs s'est pratiquement décidée avant la demi-heure de jeu grâce à l'efficacité redoutable de Russo. Après avoir ouvert le score d'une tête millimétrée, elle a enchaîné en contournant la gardienne pour inscrire son deuxième but, puis en profitant d'une erreur pour marquer son troisième, réalisant ainsi son premier triplé avec Arsenal depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester United en 2023.

L'entraîneur Slegers n'a pas tardé à saluer la maturité dont a fait preuve l'attaquante après la victoire. « À l'entraînement, elle communique davantage et donne plus de consignes, elle motive davantage l'équipe en s'exprimant plus. On voit qu'elle prend des responsabilités », a déclaré Slegers à Sky Sports. « Elle fait désormais partie du groupe de leaders à Arsenal. Elle reste toujours elle-même, elle veut donner le meilleur d'elle-même, et elle est très humble. Elle développe clairement ces qualités et nous adorons voir ça. »