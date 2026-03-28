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Alessia Russo prend les rênes d'Arsenal, tandis que Renee Slegers explique comment l'auteure d'un triplé a endossé un rôle de leader
Se démarquer lors du derby du nord de Londres
La victoire 5-2 face aux Spurs s'est pratiquement décidée avant la demi-heure de jeu grâce à l'efficacité redoutable de Russo. Après avoir ouvert le score d'une tête millimétrée, elle a enchaîné en contournant la gardienne pour inscrire son deuxième but, puis en profitant d'une erreur pour marquer son troisième, réalisant ainsi son premier triplé avec Arsenal depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester United en 2023.
L'entraîneur Slegers n'a pas tardé à saluer la maturité dont a fait preuve l'attaquante après la victoire. « À l'entraînement, elle communique davantage et donne plus de consignes, elle motive davantage l'équipe en s'exprimant plus. On voit qu'elle prend des responsabilités », a déclaré Slegers à Sky Sports. « Elle fait désormais partie du groupe de leaders à Arsenal. Elle reste toujours elle-même, elle veut donner le meilleur d'elle-même, et elle est très humble. Elle développe clairement ces qualités et nous adorons voir ça. »
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Un nouveau leader dans les vestiaires
Le staff technique n'est pas le seul à remarquer le changement chez Russo ; les joueuses plus expérimentées soulignent elles aussi son évolution. Kim Little, légende du club qui a franchi le cap des 400 sélections lors de la victoire contre les Spurs, estime que Russo est devenue un pilier essentiel de l'équipe depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester United en 2023.
« Cette année, elle a également pris des responsabilités en matière de leadership. Cela a permis de faire ressortir encore davantage ses qualités sur le terrain », a déclaré Little. « Elle est toujours excellente et toujours prête à marquer, mais j’adore la façon dont elle se présente et assume cette responsabilité de leader. » Le fait qu’une personnalité de l’envergure de Little reconnaisse cette évolution souligne l’importance croissante de Russo au sein du projet d’Arsenal.
Polyvalence et perfectionnement technique
Si Russo est naturellement au centre de l'attention en tant que numéro 9, elle a passé une partie de la saison à s'adapter à un rôle plus en retrait. Cette flexibilité tactique a ajouté une nouvelle dimension à son jeu, même si son instinct premier reste de trouver le chemin des filets. Contre Tottenham, elle a prouvé qu'elle savait tout faire : un coup de tête millimétré, une finition clinique après avoir contourné la gardienne, et un but opportuniste suite à une erreur défensive.
Répondant au débat sur sa meilleure position, Russo a déclaré : « Maintenant que je comprends un peu mieux les subtilités du poste de numéro 10, je trouve cela un peu plus facile. Savoir ce que je dois faire sans le ballon est essentiel, c'est un rôle important dans l'équipe. Avec le ballon, j'aime les deux postes car ils me permettent d'exprimer différentes facettes de mon jeu. Je jouerai n'importe où, ça m'est égal. »
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Atteindre sa meilleure forme au moment idéal
Cette période de grande forme de Russo ne pouvait pas mieux tomber pour Arsenal. Si elle totalise neuf buts et quatre passes décisives en 18 matches de WSL cette saison, son impact est encore plus marqué sur la scène européenne, où elle domine le classement des buteuses de la Ligue des champions avec huit buts en seulement neuf rencontres.
En revenant sur sa performance lors du derby, la Joueuse du match reste concentrée sur l'ensemble de la saison. « J'adore marquer autant de buts que possible, et le faire ici à l'Emirates lors d'un derby du nord de Londres est vraiment génial », a déclaré Russo. « Ce sont trois points précieux pour la suite de la saison. » À trois journées de la fin et alors que les Gunners occupent la deuxième place, l'efficacité redoutable de Russo sera la clé pour assurer à nouveau une place parmi l'élite du football européen l'année prochaine.