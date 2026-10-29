Alessia Russo entre dans l’histoire. Avec ses trois buts inscrits face au Benfica lors de la victoire 3-0 d’Arsenal, elle est devenue la joueuse anglaise ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions féminine. Le brassard de capitaine au bras et sous les yeux de la sélectionneuse de l’Angleterre, Sarina Wiegman, l’ancienne joueuse de Manchester United a porté son total à 23 buts dans la plus prestigieuse compétition européenne, dépassant l’ancienne attaquante de Chelsea Fran Kirby (21).
Alessia Russo entre dans l’histoire : un triplé avec Arsenal face au Benfica, et le titre de meilleure buteuse anglaise de la Ligue des champions féminine de l’UEFA
RUSSO, UN PRIVILÈGE
Selon un article de BBC Sport, Russo a touché le ballon 14 fois dans la surface de réparation du Benfica, plus que toutes ses coéquipières, bien qu’elle ait évolué plus bas qu’Olivia Smith, dans un rôle de numéro 10. Après le match, l’entraîneuse des Gunners, Renee Slegers, a déclaré à propos de Russo : « Il est difficile de trouver les mots pour la décrire. La côtoyer est un privilège. »
Le top 3 est très loin
Pour l’attaquante de l’équipe d’Angleterre, qui s’est classée neuvième lors du dernier Ballon d’Or remporté par Alexia Putellas, c’est un cap important. Mais la route est encore longue pour atteindre le sommet : le record appartient à Ada Hegerberg, de Lyon, avec 69 buts. Derrière l’attaquante lyonnaise figurent Mittag, avec 51 buts, puis le duo Le Sommer-Harder, avec 50.
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