Alessia Russo entre dans l’histoire : un triplé avec Arsenal face au Benfica, et le titre de meilleure buteuse anglaise de la Ligue des champions féminine de l’UEFA

Alessia Russo entre dans l’histoire. Avec ses trois buts inscrits face au Benfica lors de la victoire 3-0 d’Arsenal, elle est devenue la joueuse anglaise ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions féminine. Le brassard de capitaine au bras et sous les yeux de la sélectionneuse de l’Angleterre, Sarina Wiegman, l’ancienne joueuse de Manchester United a porté son total à 23 buts dans la plus prestigieuse compétition européenne, dépassant l’ancienne attaquante de Chelsea Fran Kirby (21).