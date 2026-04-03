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Alessandro Del Piero soutient Antonio Conte pour un deuxième mandat à la tête de l'équipe d'Italie après la défaite « humiliante » en finale des barrages de la Coupe du monde
La FIGC au bord de l'effondrement
Le monde du football italien est plongé dans le chaos après une troisième absence consécutive à la Coupe du monde, un fait sans précédent, qui a entraîné la démission immédiate de plusieurs hauts responsables de la FIGC. La défaite déchirante aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine a poussé de nombreuses personnes à réclamer le départ du sélectionneur Gennaro Gattuso, la fédération étant soumise à une pression intense pour démanteler le projet sportif actuel. Alors que les géants méditerranéens se préparent à passer un nouvel été loin des compétitions internationales, l'attention s'est déplacée du terrain vers une refonte systémique complète du football national.
- AFP
Del Piero réclame une réforme
Lors d'une intervention dans le podcast « Sky Calcio Unplugged », Del Piero a dressé un bilan cinglant de la crise que traverse la sélection nationale, reconnaissant le climat malsain mêlant colère et incrédulité qui règne actuellement au sein du groupe. Le champion du monde 2006 a insisté sur le fait que la responsabilité ne se limite pas à une seule personne au sein de la fédération. Il a déclaré : « Malheureusement, ce que j’ai perçu ces derniers jours, ce sont de nombreux sentiments négatifs, allant de la tristesse à la colère qui transparaît chez tous ceux d’entre nous qui ont suivi ce parcours, ainsi que de la déception et de l’incrédulité.
« Se retrouver éliminés de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive est également embarrassant, et nous devons aussi examiner tout ce qui se cache derrière cela. Malheureusement, nous sommes très loin de nos standards. De nombreux points doivent être abordés, pas seulement celui concernant le président de la FIGC, mais il me semble qu’aujourd’hui, nous sommes très loin de trouver des solutions. »
Conte, le candidat favori
Alors que Gattuso devrait quitter ses fonctions après le désastre des barrages, Conte s'impose comme la figure idéale pour combler les lacunes structurelles identifiées par Del Piero. Bien que le technicien de 56 ans soit sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2027, son bilan de 14 victoires en 24 matches avec les Azzurri fait de lui le choix incontournable pour un retour sur le banc. S'exprimant sur l'aptitude de son ancien coéquipier, le légendaire attaquant a ajouté : « Il possède toutes les qualités pour devenir le prochain entraîneur ; c'est évidemment un candidat potentiel. »
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Une refonte structurelle se profile
La FIGC doit désormais naviguer dans un champ de mines juridique complexe pour s'assurer les services d'un entraîneur qui a fait ses preuves comme Conte, alors qu'elle est encore sous le choc de la récente vague de démissions très médiatisées, notamment celles de l'icône nationale Gianluigi Buffon et du président Gabriele Gravina. Si elle ne parvient pas à stabiliser la situation avant le prochain cycle de la Ligue des Nations, elle risque de connaître un quatrième désastre consécutif lors des qualifications, un scénario qui signifierait l'effondrement définitif du prestige du football italien.