Alessandro Del Piero soutient Antonio Conte pour un deuxième mandat à la tête de l'équipe d'Italie après la défaite « humiliante » en finale des barrages de la Coupe du monde

Lors d'une intervention dans le podcast « Sky Calcio Unplugged », Del Piero a dressé un bilan cinglant de la crise que traverse la sélection nationale, reconnaissant le climat malsain mêlant colère et incrédulité qui règne actuellement au sein du groupe. Le champion du monde 2006 a insisté sur le fait que la responsabilité ne se limite pas à une seule personne au sein de la fédération. Il a déclaré : « Malheureusement, ce que j’ai perçu ces derniers jours, ce sont de nombreux sentiments négatifs, allant de la tristesse à la colère qui transparaît chez tous ceux d’entre nous qui ont suivi ce parcours, ainsi que de la déception et de l’incrédulité.

« Se retrouver éliminés de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive est également embarrassant, et nous devons aussi examiner tout ce qui se cache derrière cela. Malheureusement, nous sommes très loin de nos standards. De nombreux points doivent être abordés, pas seulement celui concernant le président de la FIGC, mais il me semble qu’aujourd’hui, nous sommes très loin de trouver des solutions. »