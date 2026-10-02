Présentée comme un choc de poids lourds entre deux géants européens, cette rencontre de Ligue des nations au Stade de France a tenu toutes ses promesses en matière de suspense. L’équipe de France de Zidane, privée de Kylian Mbappe sur blessure, a d’abord semblé en mesure de prendre les trois points lorsque Michael Olise a ouvert le score à la 55e minute. La star du Bayern Munich a décoché une frappe puissante à l’entrée de la surface sur un coup franc de Rayan Cherki, le ballon étant légèrement dévié avant de heurter la face inférieure de la barre transversale puis de rentrer.

Cependant, l’Italie a refusé de céder sous la pression et a égalisé seulement treize minutes plus tard. Le but est venu d’une source improbable, le défenseur central Alessandro Bastoni s’étant projeté vers l’avant lors d’une contre-attaque menée par le débutant Antonio Vergara. Alors que la défense française, dont Lucas Da Cunha, a semblé momentanément distraite, Bastoni a pris l’initiative, interceptant le ballon avant de conclure avec sang-froid depuis l’entrée de la surface de réparation. Cette réalisation a compté non seulement pour le score, mais aussi parce qu’elle a marqué le premier but encaissé par la France sous les ordres de Zidane.