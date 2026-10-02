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Alessandro Bastoni répond au but canon de Michael Olise alors que la France, réduite à dix, est tenue en échec par une Italie résiliente en Ligue des nations
Olise frappe, mais Bastoni répond
Présentée comme un choc de poids lourds entre deux géants européens, cette rencontre de Ligue des nations au Stade de France a tenu toutes ses promesses en matière de suspense. L’équipe de France de Zidane, privée de Kylian Mbappe sur blessure, a d’abord semblé en mesure de prendre les trois points lorsque Michael Olise a ouvert le score à la 55e minute. La star du Bayern Munich a décoché une frappe puissante à l’entrée de la surface sur un coup franc de Rayan Cherki, le ballon étant légèrement dévié avant de heurter la face inférieure de la barre transversale puis de rentrer.
Cependant, l’Italie a refusé de céder sous la pression et a égalisé seulement treize minutes plus tard. Le but est venu d’une source improbable, le défenseur central Alessandro Bastoni s’étant projeté vers l’avant lors d’une contre-attaque menée par le débutant Antonio Vergara. Alors que la défense française, dont Lucas Da Cunha, a semblé momentanément distraite, Bastoni a pris l’initiative, interceptant le ballon avant de conclure avec sang-froid depuis l’entrée de la surface de réparation. Cette réalisation a compté non seulement pour le score, mais aussi parce qu’elle a marqué le premier but encaissé par la France sous les ordres de Zidane.
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Changements tactiques et occasions manquées de l’Italie
Roberto Mancini a effectué quelques choix surprenants dans son onze de départ, laissant notamment Nicolo Barella sur le banc après la récente déception contre la Belgique. À la place, Michael Kayode de Brentford a conservé sa place sur le flanc droit et a failli offrir une passe décisive dans les dix premières minutes. Son centre à ras de terre a trouvé Moise Kean au second poteau, mais l'ancien attaquant de la Juventus a complètement manqué sa reprise à bout portant, permettant à Mike Maignan de réaliser un arrêt crucial.
La France a également eu son lot d'occasions pour prendre le contrôle du match avant la mi-temps. Ousmane Dembele a cru avoir sollicité Gianluigi Donnarumma, avant d'être signalé hors-jeu, tandis que Desire Doue a vu un centre-tir frôler le dessus de la barre transversale après une déviation de Sandro Tonali. L'Italie a cru ouvrir le score lorsque Kean a enfin envoyé le ballon au fond des filets juste avant la pause, mais les célébrations ont été interrompues par le drapeau de l'arbitre assistant.
Les exploits de Donnarumma permettent à l’Italie de rester à égalité
En seconde période, l'importance de Donnarumma est devenue évidente lorsque le gardien de Manchester City a réalisé une série d'arrêts de classe mondiale pour maintenir l'Italie dans le match. Avant l'ouverture du score d'Olise, Donnarumma avait déjà signé une double parade exceptionnelle pour repousser une tentative enroulée de Doue puis une reprise de Dembele. Même après l'égalisation de Bastoni, le capitaine italien est resté très sollicité, se détendant notamment au ras du sol pour détourner autour du poteau une frappe d'Adrien Rabiot. Sa présence dans le but a constitué le socle de la résistance italienne alors que la France poussait pour inscrire le but de la victoire en fin de match.
Le gardien italien a de nouveau été sollicité pour repousser Eduardo Camavinga, auteur d'une puissante frappe lointaine qui a obligé Donnarumma à une spectaculaire horizontale. L'Italie ne faisait toutefois pas que défendre, et a même failli prendre l'avantage lorsqu'Antonio Vergara a adressé un délicieux centre au second poteau. Kean a repris de la tête avec un ballon lobé qui semblait filer vers la lucarne, mais Maignan a répondu à l'héroïsme de son homologue en effleurant le ballon du bout des doigts pour l'envoyer sur le poteau. Cette succession d'arrêts de grande qualité a mis en lumière le niveau de talent affiché, alors même que la fatigue commençait à se faire sentir dans les deux équipes.
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Carton rouge tardif et solidité défensive
Les derniers instants du match ont vu les tensions déborder, ce qui a entraîné l’expulsion de Dayot Upamecano à la 85e minute. Le défenseur du Bayern Munich a reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques instants, d’abord pour une altercation animée avec Kean, puis pour avoir ceinturé l’attaquant italien et l’avoir envoyé au sol.
Malgré leur infériorité numérique, la France a continué à chercher le coup décisif dans le temps additionnel. Une nouvelle frappe de Camavinga a été repoussée par l’inusable Donnarumma avant que Bastoni ne fasse parler ses qualités défensives à l’autre bout du terrain. Le défenseur de l’Inter a réalisé un tacle glissé parfaitement maîtrisé sur Olise dans la surface de réparation pour stopper une dangereuse offensive tardive. Alors que les joueurs français ont réclamé un penalty, l’arbitre n’a pas bronché, et l’Italie a su tenir jusqu’au bout pour décrocher un prestigieux match nul sur le sol français, confirmant que les hommes de Zidane ont encore du travail dans cette campagne de Ligue des nations.
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