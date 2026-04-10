Selon le Corriere dello Sport, le FC Barcelone a multiplié les avances pour recruter le défenseur central de 26 ans, mais l’international italien ne souhaite pas quitter San Siro. Bastoni privilégie actuellement la course au Scudetto plutôt qu’un éventuel transfert en Catalogne. Ce n’est pas la première fois qu’il résiste à l’appel d’un cador européen : il avait déjà fait preuve de la même loyauté lorsque Manchester City et Pep Guardiola s’étaient intéressés à lui.

Le défenseur central a déjà repoussé des offres importantes pour rester à l’Inter. Lors de précédentes approches de Manchester City et de Pep Guardiola, il avait personnellement demandé au club de rejeter ces avances. Sa position actuelle traduit ce même engagement : il reste profondément attaché au projet milanais malgré l’intérêt très médiatisé de la direction du Camp Nou.