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Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan, se montre sceptique concernant un éventuel transfert au FC Barcelone, malgré les rumeurs persistantes
Fidélité aux Nerazzurri
Selon le Corriere dello Sport, le FC Barcelone a multiplié les avances pour recruter le défenseur central de 26 ans, mais l’international italien ne souhaite pas quitter San Siro. Bastoni privilégie actuellement la course au Scudetto plutôt qu’un éventuel transfert en Catalogne. Ce n’est pas la première fois qu’il résiste à l’appel d’un cador européen : il avait déjà fait preuve de la même loyauté lorsque Manchester City et Pep Guardiola s’étaient intéressés à lui.
Le défenseur central a déjà repoussé des offres importantes pour rester à l’Inter. Lors de précédentes approches de Manchester City et de Pep Guardiola, il avait personnellement demandé au club de rejeter ces avances. Sa position actuelle traduit ce même engagement : il reste profondément attaché au projet milanais malgré l’intérêt très médiatisé de la direction du Camp Nou.
- AFP
L'intérêt de Barcelone reste à sens unique
Des contacts ont bien eu lieu entre le FC Barcelone et l’entourage de Bastoni. Le club catalan, désireux de renforcer sa défense, voit dans le défenseur italien une cible prioritaire. Si l’intérêt espagnol est manifeste, la volonté du joueur de franchir le pas reste à confirmer. Pour l’instant, Bastoni se concentre exclusivement sur le terrain et n’a pas encore donné son feu vert à un éventuel transfert.
L’Inter n’a reçu aucune communication officielle de sa part concernant un éventuel départ. Pour l’instant, le défenseur se concentre exclusivement sur le terrain. Si un joueur de son calibre peut légitimement écouter une offre d’un club comme le Barça, il n’a pas encore prononcé le « oui » définitif que les Blaugrana espéraient à ce stade de la saison.
L'appui du public de San Siro s'est révélé décisif.
L’ambiance qui règne à l’Inter a été décisive dans la décision de Bastoni de rester. Récemment dans le viseur des supporters adverses après une simulation controversée contre la Juventus et un carton rouge malheureux avec l’Italie, il a malgré tout bénéficié d’un accueil très positif à domicile.
Lors d’un récent match contre la Roma, le public de San Siro lui a réservé une ovation debout alors qu’il quittait le terrain, un geste qui a réaffirmé son attachement au club. Fort du soutien des fidèles Nerazzurri et de la direction, Bastoni se sent valorisé à sa place.
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L’avenir se joue lors de la dernière journée de la saison.
Même si la porte semble actuellement fermée pour Barcelone, l’issue finale de la saison de Serie A pourrait encore influencer les projets à long terme du défenseur. Un titre de champion consoliderait sans doute encore davantage ses liens avec le club. Cependant, celui-ci doit encore composer avec les réalités financières du marché des transferts et la possibilité de voir surgir de meilleures offres venues de l’étranger.