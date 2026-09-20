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Alvino Hanafi
Traduit par

Alerte au fanboy d’Enrique ! Le patron de Marseille couvre d’éloges le roi du PSG Luis avant le derby au Vélodrome

Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
B. Genesio

L'entraîneur de Marseille, Bruno Genesio, a admis que le Paris Saint-Germain arrivera au Stade Vélodrome en plein mode Ligue des champions pour le Classique de dimanche. Genesio a couvert d'éloges l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, tout en reconnaissant l'immense pression après quatre défaites consécutives de Marseille.

  • Les adversaires se préparent à affronter le « vrai PSG de la Ligue des champions » dans le Classique

    Le Paris Saint-Germain se rendra au Stade Vélodrome dimanche soir pour affronter l’Olympique de Marseille dans des conditions largement à l’avantage des champions. L’entraîneur adverse Bruno Genesio a averti son équipe que le PSG déploiera tout son pedigree européen pour cette cinquième journée de Ligue 1.

    Le PSG aborde ce choc entre rivaux face à une équipe de Marseille actuellement secouée par quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.

    Malgré la mauvaise passe actuelle de l’OM, le PSG sait que son rival historique voit ce derby comme une occasion majeure de sauver sa campagne nationale.

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  • FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    Genesio affiche son admiration pour l’entraîneur du PSG, Enrique

    S’exprimant devant les journalistes avant la rencontre, Genesio a dressé un portrait élogieux de l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. Le technicien français a salué les succès européens consécutifs d’Enrique, tout en avouant être un véritable admirateur de la personnalité de l’Espagnol en conférence de presse.

    Ce soutien public souligne l’immense aura que le PSG continue de dégager dans le football français sous la direction d’Enrique.

    « C’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe, a déclaré Genesio. Ils ne se rendent pas compte que, même avec de très bons joueurs, parvenir à gagner deux Ligues des champions d’affilée est très difficile... J’espère qu’il restera comme il est, parce qu’en conférence de presse, en particulier, il me procure beaucoup de plaisir. »


  • Des rivaux meurtris cherchent à restaurer leur fierté face à la machine parisienne

    Le PSG affronte un adversaire en plein désarroi après que les supporters de Marseille ont exprimé une vive colère à la suite des récentes prestations. Genesio a reconnu la fureur des fans tout en exhortant son équipe à élever son niveau de performance sur l’ensemble des 90 minutes pour rivaliser avec le rythme effréné du PSG.

    En outre, Marseille reste affaibli par des absences dans l’effectif, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi étant forfait.

    « Dimanche soir, ce sera le vrai PSG que nous verrons, celui de la Ligue des champions », a admis Genesio. « Nous avons des raisons d’y croire, sinon cela ne servirait à rien d’entrer sur le terrain. Nous pouvons élever notre niveau sur 90 minutes. »

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  • Le PSG veut asseoir sa domination dans la rivalité au Vélodrome, en terrain hostile

    Une victoire du PSG au Stade Vélodrome ne ferait qu’aggraver encore davantage la crise qui entoure son rival le plus acharné. Les hommes d’Enrique chercheront à profiter dès le début de la fragile confiance de Marseille afin de prendre totalement le contrôle de la rencontre.

    Avec trois points capitaux en jeu, les champions de France veulent donner du poids aux avertissements de Genesio grâce à une prestation autoritaire à l’extérieur.

    Le PSG reste déterminé à maintenir son rythme sur la scène nationale avant l’accélération du calendrier à venir.

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