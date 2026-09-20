Le Paris Saint-Germain se rendra au Stade Vélodrome dimanche soir pour affronter l’Olympique de Marseille dans des conditions largement à l’avantage des champions. L’entraîneur adverse Bruno Genesio a averti son équipe que le PSG déploiera tout son pedigree européen pour cette cinquième journée de Ligue 1.

Le PSG aborde ce choc entre rivaux face à une équipe de Marseille actuellement secouée par quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Malgré la mauvaise passe actuelle de l’OM, le PSG sait que son rival historique voit ce derby comme une occasion majeure de sauver sa campagne nationale.