Golovin pourrait quitter Monaco avant la fermeture du mercato russe, le 10 septembre. Des négociations ont officiellement été ouvertes entre le club de la Principauté et deux prétendants dans son pays natal.

Selon Nice-Matin, le milieu offensif de 30 ans est ouvert à un départ de Monaco et souhaite retourner en Russie. Le Zénith et le Spartak Moscou cherchent tous deux activement à conclure un accord pour s’attacher ses services. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2029, Golovin est à la recherche d’un nouveau défi. Monaco travaille avec les deux clubs intéressés afin de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.