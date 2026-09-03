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Yosua Arya

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Aleksandr Golovin vers un départ surprise de l’AS Monaco, alors que des géants russes passent à l’offensive pour le meneur de jeu

Mercato
A. Golovin
Monaco
Ligue 1
Zenit St. Petersburg
Spartak Moscou

Aleksandr Golovin pourrait être sur le point de quitter l’AS Monaco après six ans au club, alors que des négociations sont en cours pour un retour en Russie. Le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou se disputent tous deux le milieu offensif de 30 ans avant la date limite des transferts dans leur championnat.

  • Golovin envisage un départ de Monaco avant la date limite du mercato

    Golovin pourrait quitter Monaco avant la fermeture du mercato russe, le 10 septembre. Des négociations ont officiellement été ouvertes entre le club de la Principauté et deux prétendants dans son pays natal.

    Selon Nice-Matin, le milieu offensif de 30 ans est ouvert à un départ de Monaco et souhaite retourner en Russie. Le Zénith et le Spartak Moscou cherchent tous deux activement à conclure un accord pour s’attacher ses services. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2029, Golovin est à la recherche d’un nouveau défi. Monaco travaille avec les deux clubs intéressés afin de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties.

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    Monaco ouvert aux ventes après des transferts avortés

    Ce départ potentiel intervient alors que Monaco étudie les offres pour des membres de son effectif. Le directeur général Thiago Scuro a confirmé à la presse, mercredi après-midi, que le club restait ouvert aux ventes de joueurs.

    Cette position fait suite à l'échec de transferts en Premier League pour Folarin Balogun et Lamine Camara. Par conséquent, le club français est désormais prêt à autoriser le départ de Golovin si un accord acceptable est trouvé.

    Les négociations progressent alors que le Zenit et le Spartak tentent de s'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Monaco cherche une issue qui convienne sur le plan financier tout en répondant au souhait de Golovin de rentrer chez lui.

  • Six ans plus tard sur la Côte d’Azur

    Golovin est arrivé à Monaco en juillet 2018 et est devenu un élément clé de l’équipe. Le milieu de terrain a disputé 270 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Principauté. Le meneur de jeu reste un titulaire important pour Monaco dans l’exercice en cours. Il s’est déjà montré décisif lors des premières semaines de la saison, avec un but et une passe décisive en trois matches officiels.

    Malgré son rôle clé sur le terrain, son désir de rentrer en Russie a déclenché de rapides négociations. Monaco évalue désormais cette perte au regard de sa stratégie globale sur le marché des transferts.

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    Le temps file jusqu’à la date limite du mercato russe

    Les prochains jours décideront si Golovin boucle son retour dans le football russe. Le mercato national restant ouvert jusqu’au 10 septembre, le Zenit et le Spartak disposent d’un délai serré pour finaliser les conditions de l’opération. Monaco doit trouver l’équilibre entre ses ambitions sportives et sa gestion financière après l’échec d’autres départs majeurs.