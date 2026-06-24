Ces dernières semaines, le nom d’Alejandro Grimaldo a été évoqué du côté de l’AC Milan. Le latéral gauche espagnol, formé au FC Barcelone et passé par le Benfica Lisbonne, a en effet annoncé son intention de quitter le Bayer Leverkusen, où il est arrivé en 2023. En deux saisons, il a disputé 145 matchs, inscrit 30 buts et délivré 45 passes décisives. Le latéral gauche espagnol, formé au FC Barcelone avant de rejoindre le Benfica, a toutefois fait part de son souhait de revenir en Espagne.
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Alejandro Grimaldo ne signera pas au Milan : il s’engage officiellement avec l’Atlético Madrid. Quelle indemnité de transfert percevra le Bayer Leverkusen, et quels sont les termes du contrat ?
LES DÉTAILS
L'Atlético de Madrid a donc remporté la mise, effaçant la déception liée à la non-arrivée de Marc Cucurella – autre cible convoitée par l'équipe de Diego Simeone – finalement transféré au Real Madrid pour 60 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, les Colchoneros ont trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour un montant de 23 millions d'euros, bonus compris. Le joueur s’engagera pour un contrat courant jusqu’en juin 2029, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.
Ruggeri pourrait faire son retour en Serie A.
L’arrivée de Grimaldo chez les Colchoneros de Diego Simeone relance les spéculations sur l’avenir de l’Italien Matteo Ruggeri à l’Atlético Madrid. Après une première saison convaincante en Espagne, marquée par 47 matchs et 7 passes décisives, le latéral pourrait de nouveau figurer sur le marché des transferts. L’ancien joueur de l’Atalanta se montrerait réceptif à un retour en Serie A, et, ces dernières semaines, les rumeurs l’envoyant à la Roma ou à la Juventus ont été persistantes.