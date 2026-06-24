Ces dernières semaines, le nom d’Alejandro Grimaldo a été évoqué du côté de l’AC Milan. Le latéral gauche espagnol, formé au FC Barcelone et passé par le Benfica Lisbonne, a en effet annoncé son intention de quitter le Bayer Leverkusen, où il est arrivé en 2023. En deux saisons, il a disputé 145 matchs, inscrit 30 buts et délivré 45 passes décisives. Le latéral gauche espagnol, formé au FC Barcelone avant de rejoindre le Benfica, a toutefois fait part de son souhait de revenir en Espagne.