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Alejandro Garnacho serait sur le point de rejoindre un club inattendu cet été, des contacts ayant été pris avec l'ailier de Chelsea
Les troubles dans la capitale
Le transfert de Garnacho à Chelsea était initialement considéré comme un nouveau départ dont il avait grand besoin après son conflit très médiatisé avec Ruben Amorim à Manchester United. Cependant, la lune de miel de l'ailier dans l'ouest londonien est bel et bien terminée. L'international argentin n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire au cours d'une saison mouvementée.
Statistiquement, le joueur de 21 ans n'a pas répondu aux attentes. S'il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues pour Chelsea, l'essentiel de ce bilan a été réalisé lors de rencontres de coupes nationales. Un maigre rendement d'un seul but en 20 matches de Premier League a suscité de sérieux doutes quant à sa capacité à s'imposer à long terme dans un club nourrissant de grandes ambitions.
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River Plate crée la surprise
Compte tenu des difficultés qu’il continue de rencontrer à Stamford Bridge, un prétendant inattendu s’est manifesté. Selon des informations en provenance d’Amérique du Sud, l’entraîneur de River Plate, Eduardo Coudet, aurait contacté directement Garnacho pour discuter d’un éventuel transfert. Cette nouvelle, révélée par le journaliste de TyC Sports Gonzalo Carol, laisse entendre que le grand club argentin tâte le terrain pour voir si un accord est envisageable concernant l’attaquant de 21 ans.
L'article indique que Chelsea serait favorable à un prêt d'un an, permettant au joueur de retrouver sa confiance loin de la pression intense de l'élite anglaise.
Obstacles au déménagement
Si les rumeurs concernant un transfert à River Plate prennent de l'ampleur en Argentine, plusieurs obstacles de taille subsistent. Sur le plan financier, le salaire de l'ailier constituerait un obstacle majeur pour n'importe quel club sud-américain, sans compter la question délicate de l'allégeance du joueur à son pays d'origine. Garnacho a déjà déclaré publiquement que sa famille avait toujours soutenu Boca Juniors, le rival acharné de River Plate. De plus, d’un point de vue sportif, un transfert en Primera División argentine ne serait peut-être pas le tremplin dont Garnacho a besoin pour réintégrer la sélection argentine de Lionel Scaloni.
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La politique de transfert impitoyable de Chelsea
La direction des Blues commencerait à envisager Garnacho dans le cadre de sa stratégie globale de recrutement, qui privilégie une forte valeur de revente et une évolution constante de l'effectif. Chelsea est déjà prêt à tirer profit du jeune joueur de 21 ans et est disposé à autoriser son départ. En indiquant clairement qu'il est prêt à écouter les offres, le club estime pouvoir encore récupérer une part importante des 40 millions de livres sterling versés à Manchester United l'été dernier. Alors que la direction cherche à équilibrer ses comptes, Garnacho se trouve à un tournant de sa carrière. Reste à voir si sa prochaine étape sera un retour en Argentine ou un nouveau défi européen, mais la politique de rotation incessante à Stamford Bridge rend son avenir sous le maillot bleu de plus en plus incertain.