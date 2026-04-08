Alejandro Garnacho serait sur le point de rejoindre un club inattendu cet été, des contacts ayant été pris avec l'ailier de Chelsea

Le transfert de Garnacho à Chelsea était initialement considéré comme un nouveau départ dont il avait grand besoin après son conflit très médiatisé avec Ruben Amorim à Manchester United. Cependant, la lune de miel de l'ailier dans l'ouest londonien est bel et bien terminée. L'international argentin n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire au cours d'une saison mouvementée.

Statistiquement, le joueur de 21 ans n'a pas répondu aux attentes. S'il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues pour Chelsea, l'essentiel de ce bilan a été réalisé lors de rencontres de coupes nationales. Un maigre rendement d'un seul but en 20 matches de Premier League a suscité de sérieux doutes quant à sa capacité à s'imposer à long terme dans un club nourrissant de grandes ambitions.