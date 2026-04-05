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Alejandro Garnacho serait-il déjà sur le marché ?! Le montant du transfert que Chelsea espère obtenir pour l'ancien ailier de Manchester United a été révélé
Chelsea est prêt à examiner les offres
La lune de miel de Garnacho dans la capitale anglaise est officiellement terminée, et selon certaines informations, les Blues seraient déjà prêts à tirer profit du jeune joueur. Selon le journaliste Simon Phillips sur son Substack, la direction de Chelsea serait désormais disposée à autoriser le départ de l'ailier. Bien qu'il soit arrivé en grande pompe l'été dernier en tant que recrue phare pour 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars), le joueur de 21 ans n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire régulier. Le club affiche clairement sa position, comme le note Phillips : « Chelsea estime que Garnacho aurait de nombreux prétendants prêts à payer pratiquement le même montant que celui déboursé pour le recruter l'été dernier. Le club semblait penser que le marché des ailiers gauches était en panne l'été dernier, mais certains recrutements de cette période font désormais l'objet de regrets. »
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Les difficultés liées à la forme et au statut international
Le départ de Garnacho s'explique par une grave détérioration des relations à Old Trafford. Après s'en être pris à l'entraîneur Ruben Amorim à la suite de la défaite en finale de la Ligue Europa, l'ailier a été relégué au « banc des remplaçants » avant d'être vendu pour 40 millions de livres sterling. Cependant, ce changement d'air ne lui a pas permis de renouer avec le succès, sa forme ayant chuté de manière spectaculaire. Les conséquences de ces difficultés au niveau national se sont fortement fait sentir sur la scène internationale, puisqu’il a récemment été écarté de la sélection nationale. À l’approche de la Coupe du monde 2026, sa place est sérieusement menacée.
La machine de recrutement impitoyable
Lorsque l'ailier a quitté le Nord-Ouest pour Londres, nombreux étaient ceux qui l'avaient averti qu'il s'engageait dans un système où les joueurs sont souvent considérés comme de simples actifs plutôt que comme des piliers à long terme. Le modèle économique actuel de Chelsea repose en grande partie sur l'acquisition de jeunes talents à forte valeur de revente, et il semble qu'il soit la dernière victime en date de cette politique de rotation incessante, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes. Ses statistiques soulignent cette difficulté : en 37 apparitions toutes compétitions confondues, il n'a inscrit que huit buts et délivré quatre passes décisives en 1 935 minutes de jeu. Son bilan en Premier League est particulièrement décevant, avec un seul but et quatre passes décisives en 20 matches. S'il a retrouvé un peu de forme en coupes nationales – marquant quatre fois en quatre matchs de l'EFL Cup et deux buts en quatre rencontres de la FA Cup –, un seul but en neuf matches de Ligue des champions de l'UEFA n'a pas suffi à lui assurer une place de titulaire. Avec des joueurs comme Estevao, Jamie Gittens et Pedro Neto qui se disputent tous du temps de jeu sur les ailes, Garnacho a nettement perdu du terrain dans la hiérarchie.
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Les remplaçants arrivent déjà à Stamford Bridge
Alors que Manchester United a immédiatement renforcé son effectif en remplaçant l'un de ses produits du centre de formation par Matheus Cunha, Chelsea s'active également pour remodeler son attaque. L'arrivée imminente de Geovany Quenda, en provenance du Sporting CP, devrait réduire encore davantage les chances de jeu de cet attaquant en difficulté. Les supporters de Manchester United, quant à eux, ne semblent guère compatissants. Après avoir été remplacé à la mi-temps lors de ses dernières sorties, cet attaquant tombé dans l'oubli pourrait bientôt se mettre en quête d'un troisième club en trois ans.