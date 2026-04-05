Alejandro Garnacho serait-il déjà sur le marché ?! Le montant du transfert que Chelsea espère obtenir pour l'ancien ailier de Manchester United a été révélé

Lorsque l'ailier a quitté le Nord-Ouest pour Londres, nombreux étaient ceux qui l'avaient averti qu'il s'engageait dans un système où les joueurs sont souvent considérés comme de simples actifs plutôt que comme des piliers à long terme. Le modèle économique actuel de Chelsea repose en grande partie sur l'acquisition de jeunes talents à forte valeur de revente, et il semble qu'il soit la dernière victime en date de cette politique de rotation incessante, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes. Ses statistiques soulignent cette difficulté : en 37 apparitions toutes compétitions confondues, il n'a inscrit que huit buts et délivré quatre passes décisives en 1 935 minutes de jeu. Son bilan en Premier League est particulièrement décevant, avec un seul but et quatre passes décisives en 20 matches. S'il a retrouvé un peu de forme en coupes nationales – marquant quatre fois en quatre matchs de l'EFL Cup et deux buts en quatre rencontres de la FA Cup –, un seul but en neuf matches de Ligue des champions de l'UEFA n'a pas suffi à lui assurer une place de titulaire. Avec des joueurs comme Estevao, Jamie Gittens et Pedro Neto qui se disputent tous du temps de jeu sur les ailes, Garnacho a nettement perdu du terrain dans la hiérarchie.