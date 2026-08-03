Xinhua
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Alejandro Garnacho lance une pique brutale à Chelsea après avoir fait ses débuts avec Aston Villa lors de la tournée de pré-saison
Garnacho démarre fort en Indonésie
Garnacho a effectué sa première apparition sous le maillot d’Aston Villa, alors que l’équipe d’Unai Emery lançait sa tournée de pré-saison par une confortable victoire 3-1 contre les Indonesia All Stars au stade Gelora Bung Karno. Le joueur de 22 ans a été titularisé sur le flanc gauche et a disputé 45 minutes avant d’être remplacé à la pause, dans une rencontre où Emi Buendia, Ross Barkley et Brian Madjo ont trouvé le chemin des filets.
L’ailier cherche à relancer sa carrière après un transfert de 40 millions de livres de Manchester United à Chelsea qui n’a jamais vraiment décollé. Malgré ses difficultés à enchaîner les performances régulières à Londres, l’entraîneur de Villa, Emery, croit visiblement que le jeune joueur peut faire la différence pour son équipe cette saison.
- NurPhoto
Pique sur les réseaux sociaux à Stamford Bridge
Après le match, Garnacho s’est rendu sur Instagram pour partager ses impressions sur cette première, mais son choix de mots a fait tiquer les supporters de Chelsea. En légende d’une photo du match en Indonésie, l’international argentin a écrit dans sa story Instagram : « À bientôt Bangkok. Première titularisation après trois mois. Heureux de reprendre du plaisir sur un terrain. Un pour cent chaque jour. Merci l’Indonésie ! »Instagram
Pourquoi Garnacho a choisi un transfert à Villa Park
Le transfert de Garnacho à Villa Park prend la forme d’un prêt d’une saison, mais il comporte une importante clause d’obligation d’achat conditionnelle de 43 millions de livres sterling basée sur des paliers d’apparitions. Lors de sa première interview depuis son arrivée au club, l’ailier s’est montré franc sur les raisons pour lesquelles il a ressenti le besoin de quitter Chelsea.
« Je pense qu’il est aussi important de jouer les compétitions européennes, a-t-il déclaré. Je cherchais un club où retrouver de la confiance et essayer d’être le joueur que j’étais il y a des années, comme lors de mes premières années à Manchester United.
« Rejoindre un club pour jouer la Ligue des champions est aussi important, faire partie de cela, et la Ligue des champions est ce qu’il y a de mieux. Nous allons la jouer cette saison. Je suis vraiment heureux et j’espère que nous pourrons faire quelque chose d’important. »
L’influence d’Emery a également été un facteur décisif dans le choix de Villa par l’Argentin face à d’autres prétendants potentiels cet été. Garnacho a révélé que le technicien espagnol avait joué un rôle majeur pour le convaincre de rejoindre Villa Park, expliquant qu’Emery « m’a donné cette confiance, cette confiance d’être ici ».
- Sportimage
Emery ravi de la nouvelle recrue
Cette admiration est manifestement réciproque, l’entraîneur de Villa n’ayant pas tardé à afficher son enthousiasme à l’idée de recruter l’ailier argentin. S’adressant aux médias du club, Emery a salué le talent de Garnacho et son envie de rejoindre le club : « Nous sommes ravis d’Alejandro. Il est très talentueux, jeune, et il nous a montré son envie d’aider notre projet. Nous sommes vraiment heureux. »
L’attention s’est depuis portée sur l’intégration de ces nouvelles recrues sur le terrain. Après le match amical à Jakarta, Emery est resté optimiste quant à la progression de l’équipe et à l’intégration des nouvelles recrues.
« Nous sommes heureux et nous nous sentons bien ici », a déclaré Emery à VillaTV. « Après les deux premières semaines, nous avons fait notre travail à Birmingham. Maintenant, ce stage est important, pour voir comment nous allons retrouver la forme, nous adapter aux nouveaux joueurs... Je veux dire à tous nos supporters : nous revenons avec un nouvel état d’esprit, un nouveau chapitre que nous allons écrire cette année. Vraiment, je suis enthousiaste. »
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