Le transfert de Garnacho à Villa Park prend la forme d’un prêt d’une saison, mais il comporte une importante clause d’obligation d’achat conditionnelle de 43 millions de livres sterling basée sur des paliers d’apparitions. Lors de sa première interview depuis son arrivée au club, l’ailier s’est montré franc sur les raisons pour lesquelles il a ressenti le besoin de quitter Chelsea.

« Je pense qu’il est aussi important de jouer les compétitions européennes, a-t-il déclaré. Je cherchais un club où retrouver de la confiance et essayer d’être le joueur que j’étais il y a des années, comme lors de mes premières années à Manchester United.

« Rejoindre un club pour jouer la Ligue des champions est aussi important, faire partie de cela, et la Ligue des champions est ce qu’il y a de mieux. Nous allons la jouer cette saison. Je suis vraiment heureux et j’espère que nous pourrons faire quelque chose d’important. »

L’influence d’Emery a également été un facteur décisif dans le choix de Villa par l’Argentin face à d’autres prétendants potentiels cet été. Garnacho a révélé que le technicien espagnol avait joué un rôle majeur pour le convaincre de rejoindre Villa Park, expliquant qu’Emery « m’a donné cette confiance, cette confiance d’être ici ».