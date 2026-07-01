L’attaquant de 22 ans n’a pas eu l’impact attendu dans l’ouest londonien. Recruté à prix d’or en provenance de Manchester United, il n’a inscrit que huit buts et délivré quatre passes décisives en 43 apparitions lors de la saison 2025-2026.

Garnacho a parfois semblé manquer de confiance et d’inspiration, les défenses adverses parvenant plus facilement que prévu à le contenir et à neutraliser ses jeux de jambes et ses courses autrefois dévastatrices à Old Trafford.

Un départ houleux du soi-disant « Théâtre des Rêves » n’a pas favorisé un joueur laissé de côté pour la Coupe du monde 2026, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée dans la capitale anglaise.

Selon les rumeurs, Chelsea pourrait donc le céder dès les prochaines semaines afin de récupérer une partie de son investissement et d’alléger un effectif déjà saturé.