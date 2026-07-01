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Alejandro Garnacho est comparé à Anthony Gordon, alors que des rumeurs suggèrent que Chelsea pourrait se séparer de son ancien ailier de Manchester United, recruté 40 millions de livres sterling, afin de limiter les pertes
Buts et passes décisives : le bilan de Garnacho à Chelsea
L’attaquant de 22 ans n’a pas eu l’impact attendu dans l’ouest londonien. Recruté à prix d’or en provenance de Manchester United, il n’a inscrit que huit buts et délivré quatre passes décisives en 43 apparitions lors de la saison 2025-2026.
Garnacho a parfois semblé manquer de confiance et d’inspiration, les défenses adverses parvenant plus facilement que prévu à le contenir et à neutraliser ses jeux de jambes et ses courses autrefois dévastatrices à Old Trafford.
Un départ houleux du soi-disant « Théâtre des Rêves » n’a pas favorisé un joueur laissé de côté pour la Coupe du monde 2026, qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée dans la capitale anglaise.
Selon les rumeurs, Chelsea pourrait donc le céder dès les prochaines semaines afin de récupérer une partie de son investissement et d’alléger un effectif déjà saturé.
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Chelsea devrait-il envisager les offres de transfert pour Garnacho ?
Interrogé sur la question de savoir si les Blues devraient ou non écouter les offres, l’ancien attaquant des Blues, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients irlandais de gagner jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL : « Les inquiétudes concernant la manière dont il a quitté Manchester United. Je reviens toujours sur la période qui a précédé son départ de Manchester United. Il a clairement montré qu’il voulait partir, et il y avait [Erik] ten Hag, avec qui il avait quelques tensions, puis Ruben Amorim… Tout était un peu confus autour de Garnacho.
« Rien que dans sa façon d’agir, je ne l’ai pas vu comme un joueur déterminé à rester à Old Trafford ; il semblait convaincu que l’herbe était plus verte ailleurs et qu’une porte s’ouvrait vers Chelsea.
« Qu’on le veuille ou non, beaucoup de joueurs étrangers aiment vivre à Londres. C’est un fait. Essayez de convaincre un jeune d’aller à Sunderland ou à Newcastle plutôt qu’à Londres, où il peut se déplacer librement et être plus proche de la France ou de l’Espagne. Certes, on peut rejoindre l’Espagne ou la France depuis Newcastle, mais ce n’est pas la même chose. Ils trouvent cela tout simplement plus confortable.
« Je le dis d’expérience : j’ai joué à Marseille, puis à Nancy, et je me suis finalement installé à Paris. Je n’ai pas resté à Nancy après ma carrière ; je suis allé à Paris pour découvrir la ville. C’est ainsi avec les capitales : elles finissent par vous séduire. Je pense qu’il a cédé à cette attirance, mais ses performances ont été médiocres. »
Selon les observateurs, Garnacho et Gordon disposeraient d’un unique plan de jeu, sans alternative claire.
Cascarino a jugé Garnacho, souvent rangé dans la même catégorie que la nouvelle recrue du FC Barcelone Anthony Gordon, les deux hommes semblant manquer d’un « plan B » sur leurs ailes respectives : « Il est trop unidimensionnel. Il a un peu d’Anthony Gordon en lui. Il ne cesse de percuter l’arrière droit, et quand il ne l’élimine pas aussitôt, il semble en panne d’options.
« Anthony Gordon produit le même effet. Lors du deuxième match avec l’Angleterre, l’arrière droit l’a littéralement bloqué à chaque tentative. C’était le latéral ghanéen et il n’a pas réussi à le prendre à défaut. C’était tout.
« Garnacho présente le même profil. Je l’ai souvent vu à Chelsea : il affronte des arrière droits de qualité, mais ne ajuste jamais son jeu. Or, tout ailier doit savoir s’adapter. »
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Garnacho écarté de la sélection argentine pour la Coupe du monde
Gordon a suffisamment fait ses preuves pour mériter son transfert de Newcastle au Camp Nou et figure actuellement dans la sélection anglaise pour la phase finale de la Coupe du monde. Garnacho, lui, doit suivre l’événement de loin, tandis que Lionel Messi et ses coéquipiers tentent de défendre le titre mondial de l’Argentine.
L’avenir à court et long terme de l’attaquant, dont la forme est en berne, reste à définir : son contrat, qui court jusqu’en 2032, place Chelsea face à des choix cruciaux alors que le club entame une nouvelle ère sous la houlette de l’entraîneur espagnol Xabi Alonso.