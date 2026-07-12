Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a officiellement pris ses fonctions jeudi à Cobham, mais un visage notable manquait à l’appel sur les terrains d’entraînement. Garnacho a été autorisé à ne pas rejoindre le groupe professionnel alors qu’il cherche à négocier son départ du club.

Le joueur de 22 ans, arrivé sous le poids d’attentes considérables, ne fait plus partie des plans des Blues, qui cherchent à renouveler leurs options offensives.

Cette absence intervient alors que les Blues s’apprêtent à décoller pour leur tournée de pré-saison en Australie, le 25 juillet. Selon The Athletic, le joueur privilégie un nouveau départ où il obtiendrait la garantie de jouer régulièrement en équipe première, ce qui lui a fait défaut lors d’une première saison frustrante dans la capitale.



