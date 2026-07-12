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Alejandro Garnacho est absent de la préparation estivale de Chelsea ; le « flop » à 40 millions de livres sterling poussé vers la sortie lors de ce mercato
Absence sans autorisation à Cobham
Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a officiellement pris ses fonctions jeudi à Cobham, mais un visage notable manquait à l’appel sur les terrains d’entraînement. Garnacho a été autorisé à ne pas rejoindre le groupe professionnel alors qu’il cherche à négocier son départ du club.
Le joueur de 22 ans, arrivé sous le poids d’attentes considérables, ne fait plus partie des plans des Blues, qui cherchent à renouveler leurs options offensives.
Cette absence intervient alors que les Blues s’apprêtent à décoller pour leur tournée de pré-saison en Australie, le 25 juillet. Selon The Athletic, le joueur privilégie un nouveau départ où il obtiendrait la garantie de jouer régulièrement en équipe première, ce qui lui a fait défaut lors d’une première saison frustrante dans la capitale.
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Le statut de « flop » est confirmé.
Le passage de Garnacho à Chelsea s’est avéré pour le moins décevant depuis son transfert d’Old Trafford pour 40 millions de livres sterling. Malgré un contrat de sept ans censé assurer son avenir à long terme, l’ailier n’a pas convaincu.
Il n’a été titularisé que 14 fois en Premier League la saison dernière, se retrouvant souvent relégué à un rôle secondaire derrière d’autres recrues coûteuses.
Statistiquement, son influence est restée marginale au regard de son statut. S’il a inscrit huit buts toutes compétitions confondues, ses performances en championnat ont été particulièrement inquiétantes, avec un seul but marqué en 24 apparitions.
Sortie définitive uniquement
Selon The Athletic, Chelsea n'envisage que des offres fermes, déterminé à récupérer la majeure partie de son investissement initial. Le club a fixé l'évaluation de l'ailier à 50 millions d'euros (42,5 millions de livres sterling), ce qui lui garantirait un léger bénéfice.
Plusieurs clubs de Premier League et d’Europe suivent le dossier de près, tandis que la Saudi Pro League demeure une option crédible : les Blues se montrent optimistes quant à la finalisation d’un accord d’ici deux semaines. À noter que Manchester United garde un œil attentif sur ce dossier, puisque le club est toujours habilité à percevoir 10 % du montant de la vente, conformément à l’accord qui a mené Garnacho à Londres.
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Le remaniement d’Alonso
Le départ attendu de Garnacho s’inscrit dans un plan stratégique plus large orchestré par Alonso. Chelsea a déjà affiché son dynamisme sur le marché des transferts en cédant Tyrique George à Everton pour un montant pouvant atteindre 24 millions de livres sterling et en prêtant Jesse Derry au Sporting CP.
La transaction la plus retentissante de ce mercato est, pour l’instant, le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid pour 55 millions d’euros. Ces départs doivent financer un réinvestissement majeur dans l’effectif, le club étant déterminé à faire mieux que la 10^e place obtenue la saison dernière.
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