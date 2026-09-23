Garnacho a très peu joué sous les ordres d'Emery depuis son arrivée en prêt d'une saison en provenance de Chelsea. L'ailier de 22 ans n'a disputé que 31 minutes de football compétitif et est resté cloué sur le banc lors des trois derniers matches de Villa. Il n'a intégré le groupe pour la récente victoire 3-2 contre Tottenham qu'en raison d'une blessure de l'ailier brésilien Alysson.

Un transfert définitif de 43 millions de livres sterling dépend de conditions liées aux performances que Chelsea avait auparavant qualifiées de facilement atteignables. Cependant, au vu de sa situation actuelle dans les Midlands, le déclenchement de cette clause semble désormais hautement improbable. Aucun des deux clubs ne cherche actuellement à modifier les termes de l'accord.

Selon le Daily Mail, des clubs espagnols surveillent de près la situation. Un transfert en Liga représenterait un retour en terrain connu pour l'international argentin, né à Madrid et formé à l'académie de l'Atlético de Madrid avant de rejoindre Manchester United en 2020.



