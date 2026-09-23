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Alejandro Garnacho en route pour un transfert choc en Liga ? Le joueur prêté par Chelsea lié à un retour après son cauchemar à Aston Villa
Un début cauchemardesque à Villa Park
Garnacho a très peu joué sous les ordres d'Emery depuis son arrivée en prêt d'une saison en provenance de Chelsea. L'ailier de 22 ans n'a disputé que 31 minutes de football compétitif et est resté cloué sur le banc lors des trois derniers matches de Villa. Il n'a intégré le groupe pour la récente victoire 3-2 contre Tottenham qu'en raison d'une blessure de l'ailier brésilien Alysson.
Un transfert définitif de 43 millions de livres sterling dépend de conditions liées aux performances que Chelsea avait auparavant qualifiées de facilement atteignables. Cependant, au vu de sa situation actuelle dans les Midlands, le déclenchement de cette clause semble désormais hautement improbable. Aucun des deux clubs ne cherche actuellement à modifier les termes de l'accord.
Selon le Daily Mail, des clubs espagnols surveillent de près la situation. Un transfert en Liga représenterait un retour en terrain connu pour l'international argentin, né à Madrid et formé à l'académie de l'Atlético de Madrid avant de rejoindre Manchester United en 2020.
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Concurrence féroce et exil à Chelsea
L’ailier se retrouve solidement installé tout en bas de la hiérarchie à Villa Park. Emery a largement privilégié les talents émergents, le jeune George Hemmings excellant sur le flanc gauche, tandis qu’Emi Buendia, Ibrahim Mbaye et John McGinn figurent actuellement tous devant Garnacho dans les plans du manager.
Ce manque de temps de jeu ne fait qu’aggraver la spectaculaire disgrâce de l’attaquant. Après s’être imposé à Old Trafford avec 26 buts en 144 apparitions, il a décroché un transfert de 40 M£ vers Stamford Bridge l’été dernier.
Malgré huit buts inscrits en 43 matches avec Chelsea lors de sa première saison, un seul l’a été en Premier League. Avec Xabi Alonso aux commandes dans l’ouest de Londres, Garnacho a rapidement été informé qu’il ne faisait pas partie du nouveau projet. Cette consigne a conduit à son passage actuel à Aston Villa, malgré le fait qu’il lui reste près de six ans sur son contrat avec Chelsea.
Emery exige de la patience et du travail acharné
S’exprimant après la victoire d’Aston Villa contre Coventry en Carabao Cup, Emery a évoqué le rôle périphérique de Garnacho, exhortant le joueur prêté à travailler dur pour gagner sa place. Le technicien espagnol a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience après une pré-saison perturbée.
« Continuer à travailler. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler », a déclaré Emery aux journalistes. « Quand il pourra avoir des minutes de jeu, il faudra essayer de bien jouer. Il progresse, mais nous avons des joueurs devant lui en ce moment. George joue fantastiquement bien. Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je veux. Mbaye a également bien répondu. »
L’entraîneur de Villa a renforcé son désir d’une forte concurrence interne, ajoutant : « Nous voulons une équipe compétitive et des joueurs capables de rivaliser dans le style que nous avons. Garnacho est un petit peu en retard à cause de certaines circonstances que nous avons eues pendant la pré-saison. C’est le moment d’être patient pendant le temps dont il a besoin. »
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Stage crucial à Séville
Écarté de la dernière liste de l’Argentine, Garnacho se rendra avec Aston Villa à un stage de mi-saison à Séville pendant la trêve internationale. Ce voyage représente une fenêtre cruciale pour l’attaquant afin d’impressionner Emery et de relancer son prêt avant la reprise des compétitions nationales.
Villa fait face à une pause de près de trois semaines avant de recevoir Brentford en Premier League le 10 octobre. Le club accueillera ensuite Fenerbahce pour son premier match à domicile de Ligue des champions ; une période chargée où le turnover pourrait enfin offrir à Garnacho une bouée de sauvetage pour sauver sa saison.
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